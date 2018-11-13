США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать

00:33 15.11.2018 Вашингтон пригрозил, что если ЕС добровольно не откажется от российского газа, они используют "иные инструменты"



Анна Седова

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Константин Симонов



Вашингтон в очередной раз пообещал остановить российский газотранспортный проект "Северный поток-2". Посол США при ЕС Гордон Сондленд 13 ноября заявил, что его страна обладает средствами, чтобы затормозить строительство трубопровода. Такую позицию посол пояснил заботой о самих европейцах и их безопасности.



"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса. Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект", - заявил Сондленд.



Посол не стал уточнять, о каких именно инструментах идет речь, но добавил, что их много и что США пока использовали далеко не все, но могут сделать это в будущем. Впрочем, возможно прибегать к крайним мерам не придется, так как, по мнению дипломата, "все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением".



В "Газпроме" с утверждениями американского посла о заморозке "Северного потока-2" не согласились. Глава компании Алексей Миллер, комментируя его заявления, выразил уверенность, что проект будет доведен до конца, тем более что его реализация идет полным ходом.



"Ну вы же все сами видите - 200 километров уже построили. И остальное достроим", - ответил Миллер на вопрос корреспондентов.



Американские официальные лица, в том числе президент Дональд Трамп, регулярно говорят о том, что выступают против "Северного потока-2" и призывают европейцев пересмотреть отношение к проекту. На прошлой неделе министр энергетики США Рик Перри в ходе визитов в Польшу и Украину заявил, что Вашингтон могут ввести санкции в отношении участников проекта. Решение об этом, по словам министра, остается за Дональдом Трампом.



Раньше Трамп обещал европейским партнерам, что санкции против компаний вводить не будет, хотя и предлагал им перейти на американский СПГ вместо российского газа. Но окончательно возможность санкций все же нельзя сбрасывать со счетов. Вот только и этот сценарий не станет для "Северного потока-2" критичным. Несмотря на то, что европейские компании признали, что в случае санкций им придется свернуть свое участие в строительстве проекта, в "Газпроме" пообещали, что в случае чего смогут достроить трубу самостоятельно. Об этом сказал и президент РФ Владимир Путин на "Российской энергетической неделе" в октябре.



"Мы понимаем реалии. Мы реализуем проект собственными силами, у нас нет здесь проблем. Они могут возникнуть, но мы их решим", - сказал президент Владимир Путин в октябре на "Российской энергетической неделе".



Продолжает поддерживать проект и Германия, несмотря на протесты США и Украины. ВО время недавнего визита Петра Порошенко в Берлин канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что понимает обеспокоенность коллеги, но не разделяет ее, так как проект чисто экономический. Она, впрочем, пообещала, что Украина получит гарантии продолжения транзита газа через ее территорию.



Тем не менее, судя по высказываниям американского посла, США испробовали еще не все методы в борьбе против "Северного потока-2". Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что легальных способов в арсенале Вашингтона практически не осталось, но это не значит, что он не пойдет на грязную игру, чтобы только помешать строительству газопровода.



- Соединенные Штаты уже 60 лет ведут войну против поставок российского газа в Европу. В 1968 году мы впервые начали поставки газа в Австрию, десять лет до этого велись переговоры и готовились контракты, и все это время американцы препятствовали этому. Все проекты по поставкам газа в Европу торпедировались и блокировались Вашингтоном. Правда, безуспешно, но нужно иметь в виду, что эта принципиальная для американцев борьба никогда не прекращалась.



Сегодня это вопрос политического самоуважения европейцев и экономической выживаемости Европейского Союза. Потому что все эти годы США, фактически, борются с тем, чтобы ЕС имел возможность получать газ в нужном объеме и по комфортным ценам. Они предлагают совершить экономическое самоубийство, отказавшись от поставщика, который 50 лет поставлял необходимый товар по хорошей цене.



До сих пор европейцам хватало рассудка считать на калькуляторе экономическую выгоду и продолжать развивать это сотрудничество. Неслучайно сейчас 38% европейского рынка - это российские поставки. Кстати, важный показатель того, какую "угрозу" это создает для ЕС. Год за годом доля России на европейском рынке растет, и что, ЕС от этого страдает? Наоборот, за счет доступного газа он имеет возможность производить конкурентоспособные товары, а граждане Евросоюза - зимой жить в отапливаемых домах и платить по не слишком высоким тарифам.



США говорят, что нужно обо всем этом забыть, платить за газ втридорога и тем самым уменьшить конкурентоспособность европейской экономики. Выбор за европейцами. Они должны ответить на вопрос, уважают ли они себя и согласны ли разрушить основы своей экономики. Потому что если ЕС, который умеет считать деньги, сохранит здравомыслие, он объяснит США, что это внутреннее дело Европейского Союза и Вашингтон к нему не имеет никакого отношения.



Абсурдная ситуация, когда посол США рассказывает европейцам, что им надо строить, а что не надо. Почему Соединенные Штаты указывают Европе, что ей делать? Не менее абсурдная ситуация, кстати, и внутри самого ЕС. Там есть Польша, которая является самым большим получателем европейской помощи из бюджета ЕС, есть Германия, которая является крупнейшим донором в этот бюджет, и при этом Польша, живя на деньги Германии, рассказывает, что ей можно строить, а что нельзя.



"СП": - Могут ли США реально использовать какие-то инструменты, чтобы остановить "Северный поток-2", например, новые санкции?



- В реальности особых рычагов давления у США нет. Допустим, они введут санкции, которые могут запретить европейским компаниям под угрозой ухода с американского рынка осуществлять финансирование "Северного потока-2". Но там осталось финансирования на полтора миллиарда евро. "Газпром" в случае чего сам найдет эти деньги, это не проблема. Значит, финансовый фактор отметаем в сторону.



Еще один вариант - санкции против компаний, которые строят трубу, 200 километров которой уже проложены. Но трубу строит швейцарская семейная компания Allseas, которая практически не имеет бизнеса в США. Зато она имеет огромные контракты с "Газпромом", и она не откажется от них даже под угрозой введения санкций.



В числе угроз обычно называют Данию, которая, нарушая Конвенцию ООН по морскому праву, не выдает разрешение на строительство газопровода в своих водах. При этом она не говорит ни да, ни нет, а просто тянет время.



"СП": - Почему?



- Потому что она не может сказать "нет", это стало бы грубейшим нарушением международного права. Поэтому Дания просто затягивает вопрос месяцами и годами, якобы рассматривая его. Но на самом деле есть вариант строительства трубы вообще вне экономической зоны Дании. Сейчас "Северный поток-2" перенесен из территориальных вод в исключительную экономическую зону этой страны, и по Конвенции ООН Дания не может отказать.



Если говорить откровенно, можно начать строить трубу и без разрешения Дании. Но в этом случае возникнет юридическая коллизия, придется судиться в международных инстанциях. Но, повторю, речь идет не о территориальных водах страны, а об исключительной экономической зоне, и есть вариант обойтись и без нее.



"СП": - То есть заблокировать строительство "Северного потока-2" США никак не могут и это пустые угрозы?



- Я бы так не сказал, угроза есть всегда. Если власти США зададутся такой целью, они могут собрать людей где-нибудь в Лэнгли и сказать, что они должны любой ценой остановить строительство. И тогда может произойти, что угодно. Например, директору швейцарской фирмы подбросят наркотики. Или горничную, как было с главой МВФ Домиником Стросс-Каном, который собирался баллотироваться в президенты.



Если задаться целью устроить провокации, все может быть, вплоть до подкладывания мин и затопления трубоукладчиков. Конечно, это кажется абсурдным, но сейчас такое время, что возможно все. И на фоне происходящих событий это не выглядит такой уж фантастикой.



Остановить строительство "Северного потока-2" можно только такими безумными методами. Но США сегодня настолько грубо вмешиваются в это дело, что, на мой взгляд, в Евросоюзе должны найтись трезвые головы, которые должны твердо поставить Вашингтон на место. И они время от времени находятся в Германии, Австрии. Правда, тут же возникают какие-то инциденты. Это к вопросу о грязных методах.



Например, 5 ноября "Газпром" подписал соглашение с австрийской компанией OMV о расширении поставок. OMV - партнер "Газпрома" в проекте "Северный поток-2". Австрия отказалась высылать дипломатов после скандала со Скрипалями. И тут, бах, возникает абсурдный шпионский скандал в отношении "крота" 70-х годов. Вот вам и грязные приемчики.



Готовы ли США и дальше действовать такими способами? Не исключаю, что да. Но если они будут заниматься такими грубыми провокациями и использовать такие методы вплоть до подрывных действий, а это сегодня уже не кажется бредом, к сожалению, мне трудно сказать, до какой степени абсурда в своей политике США могут дойти. Но легальных способов остановить проект, даже с помощью введения санкций, у них нет. Источник - СвободнаяПресса

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