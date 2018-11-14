США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев

08:55 15.11.2018

США предъявили Китаю ультимативные требования



Вашингтон запугивает Пекин перед встречей Трампа с Си Цзиньпином



Вице-президент США Майкл Пенс потребовал, чтобы КНР изменила свое поведение. Она должна отказаться от кражи интеллектуальной собственности, перестать принуждать американские компании передавать технологии, соблюдать свободу навигации на морях. Только на этих условиях Китай сможет избежать холодной войны. В кампанию давления на Пекин включился и помощник главы Белого дома Джон Болтон. По мнению эксперта, компромисс на саммите G20 в Аргентине возможен, поскольку КНР уже снимает ограничения для иностранных фирм.



Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе в конце ноября может вылиться в жесткое испытание воли двух лидеров.



Ведь в преддверии саммита Вашингтон выдвинул неукоснительные требования к Пекину. Озвучил их Пенс на борту самолета, направлявшегося в Сингапур, где проходили заседания руководителей стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



У всех ведущих политиков региона один вопрос: идут ли две крупнейшие экономические державы к затяжной экономической и стратегической конфронтации или возможна договоренность? Пенс сказал газете Washington Post, что США на попятную не пойдут.



В то же время Трамп оставляет дверь открытой для сделки. Но она возможна только в том случае, если Пекин готов провести массированные перемены в своей экономической, военной стратегии и политической сфере, на которых настаивают США. Это, по словам Пенса, лучший, если не последний шанс для Пекина, чтобы избежать сценария холодной войны с Вашингтоном.



Китайцы знают, на чем стоят США: "Они должны прийти в Аргентину с конкретными предложениями, которые касаются не только дефицита в торговле". В дополнение к торговле Китай должен предложить уступки по нескольким вопросам. Конкретно, он должен удовлетворить следующие претензии американцев: прекратить беспардонное воровство интеллектуальной собственности, отменить ограничения на доступ американских компаний на рынок Китая, не пытаться ограничивать свободу мореплавания в международных водах. Коммунистическая партия Китая не должна вмешиваться в политическую жизнь западных стран.



Если Китай не согласится на значительные и конкретные уступки, то Вашингтон готов усилить экономическое, дипломатическое и политическое давление на Пекин. Пенс считает, что американская экономика достаточно сильна, чтобы пережить такую эскалацию, а китайская экономика менее устойчива.



"Мы повысили пошлины на 250 млрд долл. Мы можем удвоить эту сумму", – сказал вице-президент. По его мнению, Пекин начал воспринимать требования Белого дома всерьез. Иначе Китай не стал бы улучшать отношения с Японией.



Сама поездка Пенса должна продемонстрировать, что США не собираются уступать контроль над регионом Пекину. На пути из Токио в Сингапур самолет вице-президента пролетел над Южно-Китайским морем (ЮКМ) всего на расстоянии 50 миль от рукотворных островов, на которых Китай разместил военные объекты. Так что полет стал миссией в поддержку свободы навигации.



Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон расширил масштабы давления Америки на Китай. Он раскритиковал кодекс поведения в ЮКМ, который собираются подписать КНР и члены АСЕАН. Дело в том, что Пекин, по сообщению японской прессы, якобы добивается, чтобы в документ был включен пункт, запрещающий участникам кодекса проводить военные маневры с внерегиональными странами (читай: США) без согласия других членов пакта.



Это было бы равносильно предоставлению Пекину права вето на такие учения. Болтон сказал в Сингапуре, что США будут противодействовать такому соглашению. То есть остерегаться гнева Америки должен не только Китай, но и те его партнеры, которые склоняются к Китаю в разворачивающейся драме.



Картина информационной кампании против Китая была бы неполной, если не упомянуть о докладе комиссии, составляющей для Конгресса США обзоры по американо-китайским отношениям в сфере экономики и безопасности. Ежегодный обзор, который должен был быть передан сенатору Орину Хэчу, председателю финансового комитета, и спикеру Палаты представителей Полу Райану в среду, представляет собой, как пишет South China Morning Post, "ястребиный взгляд на Китай".



Авторы доклада размером в 525 страниц утверждают, что Си Цзиньпин хочет изменить мировой порядок и реализовать амбиции Китая. Обзор, составленный на основе открытых и разведывательных источников, призывает законодателей лучше отслеживать экспансию Китая и противодействовать ей. Комиссия, в частности, рекомендует конгрессменам создать фонд помощи странам, которые уязвимы перед лицом китайского экономического и дипломатического нажима. К уязвимым относятся государства, участвующие в проекте Нового шелкового пути.



В беседе с "НГ" руководитель школы востоковедения ВШЭ(У) Алексей Маслов отметил, что Китай не настроен на конфронтацию. Он уже сделал шаги к договоренности. На выставке ЭКСПО, закончившейся на днях, Китай заявил, что открывает для иностранных поставщиков не только товарные рынки, но и рынки услуг. Например, допускает туристические, консалтинговые компании, что раньше было практически невозможно.



"Второй момент. Китай заключил ряд двусторонних соглашений со странами Европы и Юго-Восточной Азии, как и многосторонних – со странами АСЕАН о значительном понижении тарифных барьеров. Значит, формально рынки открываются", – сказал эксперт.



Что касается передачи технологий, то многие американские компании могут получить патенты на них в Китае.



Владимир Скосырев

14.11.2018