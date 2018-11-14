Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин

09:50 15.11.2018

В королевстве сформировалась новая группа оппозиции



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед и его отец, король Сальман, должны отказаться от власти. Такой призыв содержит анонимное письмо недавно сформированной группы саудовской оппозиции, которая заявила, что политика действующего руководства завела страну в беспрецедентный по масштабам кризис. Признаком скорых перестановок в высших эшелонах власти, вероятно, служит приезд в королевство родного брата короля – принца Ахмеда – из Великобритании, куда он уехал некоторое время назад по соображениям безопасности.



У принца Мухаммеда было достаточно противников внутри королевства даже после скандально известных "чисток" 2017 года, однако как отдельной политической группы оппозиции в Саудовской Аравии не существовало. Объединение, чье письмо цитирует катарский телеканал Al-Jazeera, называется "Блок союзников за хорошее управление". В него, как уточняется, вошли бывшие чиновники, журналисты и общественные деятели. Письмо гласит, что политическая линия действующих властей привела королевство к "историческому кризису", в связи с чем наследник престола и его отец должны добровольно отказаться от своих полномочий.



Авторы послания считают, что Саудовской Аравии необходимо инициировать переходный период, на время которого ее возглавит родной брат короля – принц Ахмед.



Накануне стало известно о возвращении родного брата короля в Саудовскую Аравию из Великобритании, где он находился из соображений безопасности. Согласно информированным источникам шеф-редактора британского портала Middle East Eye Дэвида Хирста, принц Ахмед приехал в Эр-Рияд после того, как западные спецслужбы дали ему гарантии, что его никто не тронет. От него, по словам собеседников Хирста, ждут помощи в поиске нового наследника престола, потому что прежний оказался слишком "токсичным". Ахмед известен своей критикой внешней политики саудовского правящего дома. Так, будучи в Великобритании, он назвал войну в Йемене делом рук короля Сальмана и его сына и призывал не обвинять в ней весь саудовский истеблишмент. К слову, именно йеменский вооруженный конфликт и является одной из претензий, которые предъявляет кронпринцу новая оппозиционная группа. Среди прочего она требует свободы для политзаключенных.



"Не думаю, что эта фракция саудовской оппозиции – тайная, – заявил "НГ" профессор кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач. – Возвращение принца Ахмеда как раз доказывает, что фракция собирается действовать легально, в этом не может быть никакого сомнения. Более того, это все представляется как деятельность, признанная законом. Но я не думаю, что принц Ахмед, который является достаточно пожилым человеком, вернулся в страну для того, чтобы вести некую подрывную работу и уж тем более добиваться отставки короля и наследного принца. Скорее всего он вернулся в королевство для того, чтобы осуществить процесс некоего примирения между враждующими фракциями этой династии и добиться каких-то уступок со стороны короля в том, что касается присутствия представителей иных фракций во власти".



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Принц Ахмед считается одним из наиболее

жестких критиков войны в Йемене. Фото Reuters

Эксперт обращает внимание, что после назначения принца Мухаммеда наследником Комитет по принесению клятвы – орган, который занимается вопросами престолонаследия, больше не собирался. "Деятельность комитета была абсолютно парализована, а это важный институт в жизни Саудовской Аравии, – пояснил Косач. – При этом он не утвердил кандидатуру заместителя наследника. Как известно, Мухаммед в 2015 году был заместителем наследника престола, а самим наследником был Мухаммед бин Найеф. Теперь пост заместителя вакантен. Кстати, решение о назначении Мухаммеда далось королю некоторой кровью, потому что, утвердив это решение, Комитет по принесению клятвы принял другое – согласно которому по завершении правления сыновей короля-основателя монарх и его будущий наследник не могут быть представителями одной фракции семьи. Если Сальман, сын основателя, умирает или уходит, то Мухаммед становится королем, но его заместителем в обязательном порядке должен быть представитель иной ветви династии".



Косач указывает на то, что наиболее влиятельным кланом, который может составить оппозицию принцу и королю, является клан Судайри – именно к нему принадлежат принц Мухаммед бин Найеф и принц Ахмед. Аналитик полагает, что мощным импульсом для перемен в королевстве стало убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве в Стамбуле, куда он отправился 2 октября для получения документов по бракоразводному процессу. "Убийство – повод для того, чтобы вернуться к разговору (о престолонаследии. – "НГ"), потому что все-таки оно спровоцировало международный скандал со всеми вытекающими последствиями и обстоятельствами".



Игорь Субботин

14.11.2018