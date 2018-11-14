Купит ли Катар С-400 у России

09:52 15.11.2018

Доха собирается усилить свою армию и расширить круг союзников и поставщиков вооружения



В настоящее время мы наблюдаем позитивные подвижки для Катара в сложившемся региональном кризисе. Этому способствовали эффективные дипломатические шаги Дохи, последние события, дискредитирующие инициатора кризиса – Эр-Рияд, связанные с убийством журналиста Джамаля Хашогги. К тому же недавно Катар выступил с инициативой создать коалицию из пяти государств в целях обеспечения спокойствия в регионе. Предполагается участие в ней Ирака, Ирана, Катара, Турции и Сирии. О проблемах национальной безопасности корреспонденту "НГ" Александру ШАРКОВСКОМУ в эксклюзивном интервью рассказал чрезвычайный и полномочный посол Государства Катар в Российской Федерации Фарад Мухаммед АЛЬ-АТТЫЙЕ.



– Господин посол! С какими проблемами, касающимися государственной безопасности, в настоящее время сталкивается Катар?



– Печально сознавать, что наша национальная безопасность находится под угрозой! К сожалению, разразившийся в июне прошлого года кризис показал, что самые близкие нам государства замышляют зло против Катара, хотя мы никогда не вредили им или их безопасности. Говоря вкратце, опасности, угрожающие нашей национальной безопасности, исходят исключительно из соседних с нами стран.



– Существует ли для вашего государства опасность интервенции или войны?



– К сожалению, в июне 2017 года существовала реальная опасность военного вторжения в нашу страну. Об этом многие говорили вполне откровенно. В настоящее время опасность уже не столь велика, однако мы не можем сбросить такую вероятность со счетов, потому что некоторые деятели в нашем регионе уже неоднократно демонстрировали ошибочность своих расчетов и совершали безрассудные шаги.



– Возможно, есть и внутренние враги? Существует ли угроза государственного переворота?



– Наличие разных мнений в любой стране – совершенно здоровое явление, потому что не могут все люди мыслить одинаково. Конечно же, в Катаре существуют и высказываются самые разные позиции, но появление внутренних врагов властей совершенно исключено. Составляя свои враждебные замыслы, региональные стороны намеревались представить планируемое нападение на Катар как форму переворота. Однако наш народ сплотился, подтвердив свою приверженность суверенитету и независимости страны, и сумел сорвать этот план.



– По какой причине Катар заключил договор с Турцией на размещение турецкого военного контингента на территории эмирата, если у вас уже развернута крупнейшая на Ближнем Востоке военная база США? Означает ли это, что власти Катара не доверяют Америке?



– У вас есть пословица: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей". Для страны, как и для человека, иметь много друзей – это подлинное богатство. Стремление завязать дружеские отношения с еще одной страной ни в коей мере не означает отказа от старого друга. С момента моего приезда в Россию все мои настойчивые усилия и чаяния устремлены на вывод отношений между Катаром и Российской Федерацией на максимально высокий уровень. Я знаю достоверно, что руководство моей страны ни в коей мере не связывает свое стремление завоевать дружбу и расположение России с возможностью отказаться от дружбы США или Турции.



– Ранее сообщалось, что численность турецких войск в Катаре может достигнуть 5 тыс. человек. Возможно ли, что войск будет больше? Какие силы флота и авиации Анкара планирует направить в Катар?



– По правде говоря, я не знаю точной численности американских или турецких сил, базирующихся на территории Катара. Не знаю ни типов оружия, ни родов размещенных войск. Такие вопросы не входят в мою компетенцию, а относятся к сфере ответственности военных и органов безопасности. Поэтому я не могу сообщить вам никакой конкретной информации по этому поводу.



– В настоящее время наблюдается кризис взаимоотношений между Анкарой и Вашингтоном. Влияют ли тесные контакты Дохи с Турцией на связи между Катаром и США? Что предпримет правительство Катара, если американо-турецкие отношения будут ухудшаться?



– Мы оцениваем наши отношения с каждым государством исключительно как двусторонние и не позволяем, чтобы наши связи с той или иной дружественной страной подвергались влиянию любых факторов, выходящих за рамки двустороннего формата. Вместе с тем нам хотелось бы, чтобы отношения между нашими друзьями, а также между всеми странами мира были хорошими и доброжелательными.



– Ранее арабская пресса сообщала о намерениях Катара закупить средства ПВО, конкретно зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", у России. Насколько эта информация верна?



– Российские системы противовоздушной безопасности заслужили прочную репутацию на мировом рынке оружия. Поэтому компетентные лица в Катаре стремятся ознакомиться с качествами различных систем. Однако я не знаю, какие именно системы им понравились. Я уверен, что нет никаких препятствий, которые могут помешать Катару купить необходимое для его армии снаряжение. Катар – независимая страна, суверенно принимающая решения. Кроме того, руководство государства стремится разнообразить источники поставок вооружения для нашей армии.



– Рассматривает ли Катар Россию или Китай как возможных военных союзников или поставщиков вооружения?



– Как я уже отметил выше, мы стремимся к установлению наиболее прочных отношений со всеми странами мира, особенно с великими державами. Россия и Китай – великие державы, обладающие развитой военной промышленностью и имеющие мощное влияние на мировой арене. Важно и то, что они являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.



– Планирует ли правительство Катара усиливать собственную армию, если да, какие шаги будут предприниматься? Какие государства рассматриваются как поставщики вооружения? Будет ли Катар расширять список военных союзников? Планируется ли увеличение вашего военного бюджета?



– Да, конечно! Руководство страны стремится построить мощную армию, имеющую в своем распоряжении самое современное оружие и способную гарантировать безопасность граждан, защиту границ страны и ее независимость. Вместе с этим Катар продолжит заключать союзы со странами, уважающими суверенитет и независимость других стран и заинтересованными в исполнении международных законов.



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

14.11.2018