Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана

10:15 15.11.2018

Назначен новый первый заместитель Министра иностранных дел Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.



Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем Министра иностранных дел Узбекистана.



До этого назначения он работал Послом по особым поручениям МИД Узбекистана.



14 ноября 2018 года он был представлен Коллегии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.