 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.11.2018
14:11  Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07  "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49  Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48  Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44  Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14  Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59  Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58  Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55  Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51  Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45  Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31  Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
10:15  Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:03  В Узбекистане будет создана еще одна потешная "Экологическая партия"
10:01  Мирзиеев отправился с визитом в Каракалпакстан. Карать разрушителей гробниц?
09:52  Купит ли Катар С-400 у России
09:50  Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин
08:55  США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев
00:33  США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать
00:20  Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
00:08  Полный обвал: Кремль подмывает дешевая нефть
Среда, 14.11.2018
22:43  Елбасиная грамотка. 120 тысяч жителей Алматинской области согнали на НацКазДиктант по латинице
22:36  Казахстанский город Риддер живет без воды. Шуга забила канал-водовод
22:23  Только 24% детей в Кыргызстане посещают детские сады
22:04  Службу государственной охраны Казахстана возглавил Ардак Ашимбекулы
21:12  Астанайский суд оправдал главу комитета контроля КазМинздрава Бейсена, обвинявшегося в взятке 100 тысяч долларов
20:18  Нефть и газ не спешат на выход. Спрос будет расти до 2040-го
20:17  Туркменский штангенцирк. В Ашхабаде прошел Чемпионат мира по тяжелой атлетике
20:12  Непутевая Шахло. "Узбекконцерт" аннулировал лицензию молодой певицы за "откровенный" видеоклип
20:00  Покарать животное! Снявшего убийство кошки на видео кыргызстанца объявили в розыск
14:19  Для молодежи просто не хватит рабочих мест в Узбекистане – признание министра Кудбиева
10:22  Ташкент доверит уголь России. "Узбекуглем" сможет управлять партнер сына главы МИД Узбекистана
10:17  ПромеШуточные выборы. Блеск и нищета Трампа, - А.Нагорный
10:13  Pipes. В Казахстане проходит общенародный диктант на новом казахском алфавите
10:09  С новой силой: Израиль и ХАМАС ввязались в очередной виток конфликта
10:06  Первая мировая: причины не поняты, уроки не выучены, - Д.Королев
10:04  Путин сингапурит в АСЕАН, - Н.Портякова
10:03  Океан геополитических проблем, - Юлдуз Халиуллин
10:02  Дочь начальника УВД Кызылординской области приговорили к двум годам за ДТП с внуком Олжаса Сулейменова
10:01  Донбасс и Украина. Выборы…, - Лев Золотко
09:59  Туго с фантазией. В Киргизии опять создают "патрульную милицию"
09:58  Туркменистан снизил стоимость проекта газопровода ТАПИ до $7 млрд. Кто ж ему даст?..
09:55  В Душанбе толпа голодранцев набросилась на халявный плов-рекордсмен (видео)
09:53  Тост сдал - тост принял. Сингапуры приняли Путина как родного, - репортаж А.Колесникова
09:33  Стратегический консалтинг Мирзиеева. О планах США в Узбекистане, - А.Пахолин
09:02  Ливийскому маршалу Хафтару может помочь рос-ЧВК Вагнера, - В.Мухин
08:59  Внеси свою лепту! Ученые работают над созданием всемирного биобанка фекалий, - Suddeutsche Zeitung
08:58  Ливия не хочет мириться в Сицилии. Стороны остались при своих, - "Къ"
08:51  Россия и Турция снова на грани столкновения. Операция в Идлибе возобновилась
07:41  Пополнение у "бир-боликов". В КырПарламент пришел песочный олигарх Тагаев
00:57  Как в Китае борются с сепаратизмом и строят новый "Шелковый путь", - А.Гришин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:15 15.11.2018

Назначен новый первый заместитель Министра иностранных дел Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем Министра иностранных дел Узбекистана.

До этого назначения он работал Послом по особым поручениям МИД Узбекистана.

14 ноября 2018 года он был представлен Коллегии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - UzDaily.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542266100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №784
- К. Токаев: При рассмотрении бюджета подход должен быть один - государственный
- Мажилис одобрил проект поправок по вопросам формализации занятости населения – I чтение
- Б. Сагинтаев ознакомился с ходом исполнения поручений Президента РК в Жамбылской области
- Кадровые перестановки
- Аскар Мамин: на предприятиях горно-металлургического комплекса внедряются лучшие практики социально-трудовой политики
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Незрячие дети имеют право на достойное образование
- За 10 месяцев 2018 года в направлении Китай-Европа-Китай объем контейнерных перевозок вырос на 54%
- В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей после заседания Совета безопасности в Акорде привлечены к ответственности руководители центрального аппарата и его Департаментов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  