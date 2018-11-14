Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию

10:31 15.11.2018

15 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Президент Кыргызстана считает, что в будущем необходимо создать исламскую академию, деятельность которой будет под контролем государства. Об этом он заявил сегодня на II международной конференции "Ислам в современном светском государстве".



По словам главы государства, ислам, исповедуемый нашими предками, не противоречит устоям светского общества, требованиям светских законов. "Он вполне отвечал коренным интересам древнего кыргызского народа. И был принят нашими предками, поскольку гармонично сочетался с народными традициями и обрядами, с мировоззрением кочевников. Современный ислам - неотъемлемая часть социального, культурного и духовного развития, общественной жизни нашего государства. Необходимо продвигать традиционные исламские ценности, доставшиеся нам от наших предков, как альтернативу радикальным религиозным течениям", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.



Поддержка ханафитского мазхаба как религии мира, толерантности, терпения, добра, милосердия и порядочности должна служить укреплению единства народа Кыргызстана.



Президент рассказал, что с учетом изменения ситуации в сфере религии и в целях поднятия на новый, качественный уровень взаимоотношения государства с конфессиями разработана Концепция государственной политики в сфере религии. Вносятся также изменения в Закон "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР", разрабатываются нормативные правовые акты.