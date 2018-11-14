Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)

11:51 15.11.2018

Ученые Океанографического института Вудс-Хоула (США) выяснили, почему около четырех тысяч лет назад произошел упадок Хараппской цивилизации, когда люди стали массово покидать большие города. По мнению исследователей, к этому привело изменение климата. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.



Хараппская (Индская) цивилизация развивалась в долине реки Инд в 3300-1300 годах до нашей эры и достигла расцвета в 2600-1900 годы до нашей эры. Однако к 1800 году до нашей эры жители покинули пойму Инда и перешли в предгорья Гималаев. Историки выдвинули гипотезу, согласно которой причиной послужило истощение водных ресурсов региона.



Исследователи проанализировали донные отложения у берегов Пакистана. Они выделили фрагменты древней ДНК, по которым можно судить о поступлении питательных веществ в морскую воду, и соотнесли их с летними и зимними сезонами. Во время зимних муссонов, которые дуют с суши, органические остатки поднимаются с глубины океана к поверхности, в результате чего активно размножаются растительные и животные организмы. Летом ветры сильно слабеют.



По словам ученых, с 2500 лет до нашей эры начало происходить уменьшение осадков во время летних муссонов, дующих с океана. Зимние муссоны, наоборот, усилились. Участившиеся засухи отрицательно сказались на сельском хозяйстве, которое оказалось невозможно вести вблизи густонаселенных районов. Это вынудило земледельцев переселиться ближе к Гималаям, где воды было меньше, однако сильных засух не возникало.