Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев

11:55 15.11.2018

Главным тренером олимпийской сборной Таджикистана по футболу назначен специалист из Узбекистана Усмон Тошев. Об этом сообщает Федерация футбола Таджикистана на официальной странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что 53-летний специалист будет готовить команду к отборочному турниру Чемпионата Азии, который пройдет в Таиланде с 8 по 26 января 2020 года. Три медалиста получат путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.



Квалификационный этап Чемпионата пройдет с 22 по 26 марта 2019 года в Ташкенте. Сборная Таджикистана попала в группу "F", где ее соперниками будут национальные команды Узбекистана, Индии и Пакистана. Олимпийская сборная Киргизии попала в группу E, где сыграет с Иорданией, Сирией и Кувейтом. Соседями туркменской "молодежки" по группе C стали Ирак, Иран и Йемен. На континентальный турнир отправятся победители групп и четыре лучшие команды, занявшие вторые места.



Действующим победителем Чемпионата Азии является сборная Узбекистана. В финале Чемпионата Азии-2018, который прошел в феврале в Китае, узбекистанцы обыграли ровесников из Вьетнама (2:1).



Усмон Тошев начал карьеру тренера в 2000 году в ФК "Бухара", где работал до 2008 года. Затем возглавлял каршинский "Насаф", гузарский "Шуртан", ташкентский и бухарский "Спартак". В 2014-2015 годах возглавлял афганский клуб "Де Маиванд Аталан". В 2017-м работал главным тренером "Андижана". В июле этого года сборная Узбекистана (U-16) под руководством Тошева стала победителем чемпионата Центральноазиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который проходил в Ташкенте.



В октябре текущего года молодежная сборная Таджикистана U-19 дошла до четвертьфинала Чемпионата Азии, где с минимальным счетом уступила сборной Южной Кореи (0:1). Сборная Таджикистана U-16 дошла на континентальном турнире до финала, где уступила Японии (0:1), но завоевала право принять участие в Чемпионате мира-2019 в Перу.