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Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:59 15.11.2018

"Они высасывают деньги из страны, как только могут"

Выражение Deep State (глубинное государство) укореняется в политическом лексиконе Америки, но реальность, которая за этим стоит, не имеет четкого определения. Этим выражением обычно обозначают некий бюрократический Голем, конгломерат представителей военных, финансовых, разведывательных структур; это закулисная сеть, или государство в государстве, обладающее силой навязывать решения законным органам власти, а чаще подменять их.

Родилось, однако, это выражение не в США, а в Турции. Глубинным или параллельным государством (Derin devlet) в Турции называют влиятельную коалицию представителей спецслужб, армии, судебной власти и мафии. О глубинном государстве заговорили, когда это выражение использовал Бюлент Эджевит, несколько раз занимавший пост премьер-министра Турции в 1970-х годах. Американский эксперт по вопросам безопасности, бывший аналитик АНБ Джон Шнидлер пишет в журнале Observer, что Derin devlet означало группу военных и разведчиков, которые своими закулисными действиями поддерживали курс Кемаля Ататюрка, воюя с исламистами и курдскими сепаратистами средствами подрывных операций, насилия, пропаганды.

Механизмы американского глубинного государства были описаны в фундаментальной монографии профессора Университета Тафтса Майкла Дж. Гленнона National Security and Double Government (2015), основанной на опубликованном в июле 2010 года расследовании журналистов The Washington Post "Совершенно секретная Америка". Возглавляли расследование репортер Дана Прист, лауреат Пулитцеровской премии 2008 года в самой престижной номинации "Служение обществу", и обозреватель Уильям Аркин. Всего над этим проектом, который финансировался Центром права и безопасности Юридической школы Нью-Йоркского университета, работали больше 20 журналистов.

Предметом расследования была эволюция системы национальной безопасности США после 11 сентября 2001 года. За десяток лет в США выросли совершенно секретные города, даже целые территории, образующие глубинное государство. В этой "совершенно секретной Америке" расследователи обнаружили 1271 правительственную организацию и 1931 частную компанию; общее число их сотрудников определить не удалось, но выяснилось, что свыше 850 000 человек имеют там доступ к информации под грифом "совершенно секретно", и примерно треть из них – сотрудники частных компаний.

Журналисты The Washington Post обнаружили целый "антитеррористический" кластер в окрестностях Вашингтона, где на территории военной базы Форт Мид расположилось Агентство национальной безопасности (АНБ) и еще 80 секретных агентств и организаций. По оценке издания, подобный кластер вкачивает в экономику региона около $10 млрд в год. Всего на территории США журналистам The Washington Post удалось обнаружить еще три таких "закрытых города". Несмотря на их масштабы, о секретных городах мало кому известно. Как правило, на ведущих к ним дорогах нет указателей, дома и улицы могут не иметь названий. О приближении к таким городам можно узнать, когда GPS-навигатор начинает себя странно вести, искажая данные о расстоянии до объектов, предлагая нелогичные маршруты объезда.

Расследование The Washington Post было не единственной попыткой проникнуть в тайный мир глубинного государства Америки. Военный аналитик Майк Лофгрен, тридцать лет проработавший в бюджетных комиссиях Конгресса США, в конце концов проникся отвращением к тому, что творится в американских коридорах власти. Он покинул Капитолийский холм, вышел из Республиканской партии и написал книгу The Party Is Over: How Republicans Went Crazy, Democrats Became Useless and the Middle Class Got Shafted ("Игра окончена: как республиканцы сошли с ума, демократы стали бесполезными, а средний класс был обманут"). Книга увидела свет в 2013 году.

А в 2014 году Майк Лофгрен опубликовал эссе "Анатомия глубинного государства" (Anatomy of the Deep State), в котором попытался определить глубинное государство как гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности. Летом 2017 года в одном из интервью он еще раз повторил свои основные выводы:

"Речь идет о том, что спрятано у всех на виду. Это то, о чем мы знаем, но не можем связать факты воедино… Все знают Уолл-стрит и их бесчинства... Они высасывают деньги из страны, как только могут. И в их руках управление, корпоративное и политическое… Это важнейший вопрос нашего времени… проходящий сквозь историю трех последних десятилетий… И кажется, никто не связывает исчезновение нашего конституционного государства с этим другим [глубинным] государством, действующим по неконституционным правилам и без ограничений со стороны тех, кем они управляют".

Лофгрен перечисляет государственные и корпоративные структуры Америки, которые, с его точки зрения, взаимодействуя, и образуют тот закулисный симбиоз, какой являет из себя Deep State:

"Исполнительная власть. Все правительственные спецслужбы. Пентагон. Система национальной безопасности. Госдепартамент. Казначейство, в силу его симбиоза с Уолл-стрит… Небольшая часть судебной системы, так называемые надзорные суды внешней разведки…. Недостаточно сказать – Уолл-стрит, или военно-промышленный комплекс, или Кремниевая долина, или корпорации. Это симбиоз всего этого".

К глубинному государству Лофгрен относит также несколько ключевых федеральных судебных судов, таких как Окружные суды Восточного округа Вирджинии и Южного округа Манхэттена, где проводятся конфиденциальные разбирательства дел, касающихся национальной безопасности. Вероятно, сегодня Лофгрен причислил бы к структурам глубинного государства и Федеральный суд штата Монтана, который 8 ноября решением судьи Брайана Морриса заблокировал проект нефтепровода Keystone XL: указ о возобновлении этого строительства Трамп подписал сразу же после того, как стал президентом США, и после того, как в 2015 году Обамой был наложен запрет на строительства нефтепровода. "Принятое судьей решение было политическим. Я думаю, что это позор, – заявил Трамп журналистам 9 ноября. – 48 000 рабочих мест. Я это одобрил". По оценке Государственного департамента США, Keystone XL может обеспечить 42 тысячи рабочих мест во время строительства и 35 тысяч постоянных рабочих мест впоследствии.

Обещанием подать апелляцию на запретительный вердикт федерального судьи Брайна Морриса Дональд Трамп начинает новый раунд в схватке с глубинным государством Америки. Способа избежать этой схватки у него нет: по словам бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, глубинное государство представляет прямую угрозу президентству Дональда Трампа.

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 15.11.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542272340
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