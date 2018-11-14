Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ

12:14 15.11.2018

Израильский военный спецназ считается подразделением крайне высокого уровня

Отставка министра обороны Израиля подозрительно совпала с другим крайне болезненным для страны событием – гибелью офицера элитного спецназа ЦАХАЛа. Не исключено, что министр мог взять на себя ответственность за этот крупный провал израильских спецподразделений. Как действует спецназ Израиля, в чем характерные особенности его тактики и каким был предыдущий его подобный провал?



По сообщениям в арабских социальных сетях, в воскресенье 11 ноября в ходе операции израильского спецназа в Газе убиты несколько высокопоставленных командиров ХАМАС. Пресс-представитель ХАМАС Фавзи Бархум осудил "трусливую сионистскую атаку" и воздал хвалу "героическому Сопротивлению".



Однако потери понесли не только палестинцы. Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что в ходе ночного рейда израильского спецназа в Газу был убит командир элитного подразделения спецназа, подполковник М. Это серьезная потеря для израильского спецназа, ведь с момента окончания операции "Нерушимая скала" подобных потерь не было. Также был ранен еще один офицер, чье звание и имя не разглашаются.



По данным газеты ВЗГЛЯД, на все, что касается этих событий, наложен гриф строжайшей секретности. И это, безусловно, правильно. Таким образом правительство Израиля защищает своих военных, участвовавших в операции, от возможной мести, агентуру от раскрытия, а тактические особенности операции – от разглашения. При всем при этом очевидно другое: гибель командира отряда специального назначения является признаком того, что группа израильских бойцов совершила ряд фатальных ошибок. А ранение второго офицера усиливает степень ошибки, причины которой и будет выявлять назначенная комиссия.



Потерь подобного уровня спецназ ЦАХАЛ не нес уже довольно давно. А значит, не исключено, что данное происшествие могло стать как минимум одной из причин отставки министра обороны Израиля Авигдора Либермана (хотя лично его вина здесь, скорее всего, минимальна).



Предоставим комиссии разбираться в подробностях операции и причинах ошибки. Но вполне можно рассказать, как именно обычно действует армейский спецназ Израиля – и как часто он допускает такие ошибки?



Массовое переодевание



Собственно, действия спецслужб, нацеленные на ликвидацию лидеров террористов, далеко не новы. А для спецназа Израиля и вовсе весьма типичны, учитывая ветхозаветную заповедь "око за око". Для израильтян характерно не оставлять безнаказанно ни одну атаку, нацеленную против их страны и граждан.



Вот несколько примеров. В 1995 году на Мальте агентами одной из израильских спецслужб был убит главарь организации "Исламский джихад" Фатхи Шкаки. В апреле 2001 года в Дженине в телефонной будке в тюрьме, где он укрывался от израильской армии, взорван "инженер" Айада Хардана. В октябре 2001 года в результате штурма дома бойцами "Дувдевана" уничтожены два главаря – Уаэль Ассаф и Ассад Дека, которые ответственны за десятки терактов районе Самарии в период с октября 2000-го по сентябрь 2001 года.



Спецподразделения Израиля весьма изобретательны. Так, например, в упомянутом отряде спецназа "Дувдеван" ("Вишня") в свое время был создано подразделение "мистаравим" – то есть буквально "под арабов". В подразделение отбирают лиц, не имеющих характерной еврейской внешности и способных к актерскому перевоплощению. Их учат носить одежду, говорить, ходить, сидеть так, как это делают арабы. Задача – слиться с толпой и не привлекать внимания. Эти бойцы действуют в районах, где массово проживают арабы.



Одной из главных задач данного подразделения является противодействие массовым митингам и манифестациям. Понятно, что любая "массовка" – дело рукотворное. Чтобы это мероприятие было успешным, организаторы готовят несколько (до 20) человек, которые распределяются в толпе и своими действиями заводят ее. Собственно, успех "массовки" и определяет их активность. "Мистаравы" внедрялись в толпу, выявляли активистов, приближались к ним, не привлекая внимания. Сблизившись с объектом, упирали ему в спину ствол и тихо предлагали отойти в сторону. В назначенное место подъезжала машина и стремительно увозила активиста. После того как в толпе исчезали зачинщики беспорядков, толпа успокаивалась и расходилась.



Однако впоследствии подобную тактику стали применять и другие отряды спецназа ЦАХАЛ, в том числе и для похищения и ликвидации лидеров боевиков. Так, например, отряд "Шельдаг", ведя разведку, выявлял место проживания объекта ликвидации, его машину и по возможности устанавливал на машину или дом радиомаяк. По сигналу маяка авиация наносила ракетный удар.



Живые свидетельства



Существуют и подробные описания действий израильского спецназа словами непосредственных участников этих операций. Вот фрагмент воспоминаний одного из заслуженных спецназовцев Израиля о его первом опыте действий в составе "мистаравим". Напомним, что в ЦАХАЛ служат срочники, в том числе и в самых элитных подразделениях.



"Нами руководил командир, который имел огромный опыт проведения таких операций. В один из дней командир договорился встретиться с группой боевиков, высадившихся в Газе с моря... Мы играли роль палестинцев из этих лагерей, призванных им помогать. Командир объяснил боевикам, что мы – недавно завербованные жители лагерей и разговаривать с нами пока не стоит. Это позволило нам молчать и скрыть незнание района и языка.



Мы встретились с боевиками средь бела дня, разожгли костер, и я помню, как дрожал от страха, не зная, с какой стороны ожидать удар и какое неверное движение меня выдаст. Боевики были хорошо подготовлены и подозрительны. И хотя мы были вооружены пистолетами, которые скрывали под арабскими одеждами, все время не проходило ощущение, что сидишь на пороховой бочке. После разговора с нашим командиром боевики передали нам деньги для приобретения необходимого и вербовки новых людей. Но каждый раз, когда разговор переходил на повышенные ноты, мы были готовы немедленно выхватить пистолеты.



Только потом, спустя много лет, я понял, каково же было командиру. Ведь если мы могли полагаться на него, то он на нас не всегда. В любой момент дело могли испортить не столько подозрительные боевики, сколько мы из-за своей невыдержанности.



В один из дней, когда вся необходимая информация была собрана и игру было необходимо заканчивать, мы пришли на новое место встречи. Командир объявил, что боевики заподозрили неладное и могут попытаться убить нас. Мы решили устроить засаду. Правда, вооружены мы были слабо, но зато с нами был наш командир, фактор внезапности и сильная мотивация победить. Ну и кое-какая подготовка.



Мы заняли позиции на деревьях, потому что другой возможности у нас не было. Связь мы поддерживали с помощью лески: одно движение – "внимание!", два – еще что-то. Не помню. Оборудовали позиции, позволяющие стрелять и быстро спускаться вниз. Но вместо ожидаемых четырех боевиков вдруг пришли десять. Они сели прямо под деревьями и принялись совещаться. При этом мы могли их видеть и слышать. В какой-то момент командир, услышав, что боевики решили нас ликвидировать, с помощью лески приказал приготовиться к атаке. Мы приготовили пистолеты, ножи и гранаты... Через несколько минут все было кончено. От неожиданности они даже не успели оказать сопротивление. Семерых мы убили, троих взяли в плен".



А вот другой пример действий с переодеванием.



8 сентября 2007 года подразделение израильской армии похитило одного из полевых командиров ХАМАС Муаваш аль-Кади, известного под прозвищем Абу-Халед. СМИ сообщали, что Аль-Кади причастен к похищению израильского солдата Гилада Шалита, который находится в руках у боевиков ХАМАС.



Аль-Кади был похищен в пятницу вечером, когда вместе с семьей и еще одним человеком возвращался домой после проведения пятничной молитвы, в районе местного кладбища. На перекрестке дорога оказалась заблокирована микроавтобусом с открытым капотом. Аль-Кади выехал на соседнюю дорогу. Неожиданно на обочине показался старик, который начал оседать на землю. Аль-Кади остановил машину и вышел проверить, что произошло. В это время к нему подскочили несколько вооруженных людей, одетых в форму так называемого специального подразделения ХАМАС "а-Коах а-Бицуи" (к которому, кстати, официально и принадлежал Аль-Кади). Один из них, использовав спецсредство, нейтрализовал боевика, а другие вывели семью и произвели обыск машины. После этого Аль-Кади посадили в его машину и направились в сторону аэропорта Дахания, где вскоре приземлился вертолет и подобрал участников операции с захваченным боевиком.



Ошибки и потери



Так уж повелось, что о действиях спецназа становится известно в основном после провалов, которые нечасто, но все же случаются. Один из таких, самый болезненный за всю историю израильского спецназа, произошел в ночь на 5 сентября 1997 года.



Группа из 16 бойцов под командованием подполковника Иоси Куракина высадилась на берегу Ливана. Бойцы направлялись в сторону деревни Анцария. С какой целью – широкой общественности неизвестно до сих пор. Как заявляет Израиль, группа налетела на случайную засаду боевиков "Хезболлы" и "Амаля" и установленные ими мины. От взрыва последних сдетонировали заряды, которые несли бойцы. В результате взрыва, а также от огня боевиков погибли 11 бойцов во главе с командиром группы, а также врач спасательной команды. Раненые бойцы в течение долгого времени вели бой несколькими десятками боевиков и солдат ливанской армии. Они сумели уничтожить машину с четырьмя боевиками "Хезболлы" и помогли эвакуировать большинство тел. Но тело старшего сержанта Итамара Илии осталось у боевиков... В последующем в результате операций спецназа были уничтожены несколько групп боевиков "Хезболлы". В одной из них находился и сын руководителя организации – Хади Насралла. Позднее его тело и тела других боевиков были обменяны на тело спецназовца.



Что тогда на самом деле произошло в районе Анцарии, неизвестно до сих пор. Как бы то ни было, нельзя не признать, что израильский спецназ совершил ошибки при планировании и проведении операции.



События, имевшие место недавно в Израиле, являются, по сути, первой потерей такого уровня с 1997 года. Именно поэтому провал действий израильского спецназа в Газе имеет для Израиля такое большое значение – и вполне мог если не спровоцировать, то повлиять на отставку министра обороны страны.



Текст: Сергей Козлов

14.11.18