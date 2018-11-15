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Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:44 15.11.2018

Российско-американские отношения накалены до предела. Агрессивная риторика американских политиков, грозящих непокорной России самыми страшными карами, порой просто зашкаливает. И прошедшие в США выборы на это никак не повлияют. Потому что причина – гораздо глубже. Она – в самом мировоззрении нынешних руководителей США.

Чтобы понять политическую философию нынешней американской власти, достаточно прочитать несколько цитат Джона Болтона, нынешнего главного советника президента США Трампа по вопросам национальной безопасности. Например, таких:

"Большая ошибка – придавать какое-либо значение международному праву... Америка официально должна объявить о намерении покончить с исламистским Ираном. Чтобы не дать Ирану получить атомную бомбу – надо разбомбить Иран!.. В Северной Корее надо просто свергнуть режим. Если для этого необходимо нанести превентивный удар – нанесите его, не дожидаясь последней минуты!.. Заявления Путина о новом русском оружии – пропаганда и имперские амбиции. Россия пыталась вмешаться в наши выборы, так что русские должны столкнуться с очень тяжелыми последствиями!.."

Впрочем, и сам Трамп от Болтона не отстает. Вот лишь некоторые его высказывания на посту президента: "Моя победа на выборах – худшее, что когда-либо случалось с Россией! Мы готовы защищать себя и союзников, используя весь спектр наших военных и ядерных возможностей. У Америки гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было. Мы будем господствовать в воздухе и на море, на суше и в космосе! Мы не намерены плестись вслед за Россией и Китаем. Со мной эти шутки не пройдут! Вы оглянуться не успеете, как мы обгоним всех! Не вздумайте недооценивать нашу решимость. Американцы – самые бесстрашные воины в мире, и у нас лучшее в мире оружие. Готовься, Россия, наши ракеты прилетят. Они будут хорошие, новые и „умные"!"

Однако, столь агрессивная риторика и нарочитая ставка Трампа на грубую силу как раз-таки и доказывают, что Дядя Сэм слабеет. И даже высшие чины Пентагона уже не могут это скрывать. Например, глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, отвечая в июне прошлого года на вопросы журналистов в Вашингтоне, заявил: "Скорость модернизации ядерных сил США является неприемлемой. С 2029 по 2032 годы нам необходимо ввести в строй новое поколение межконтинентальных баллистических ракет, подводных ракетоносцев, бомбардировщиков дальней авиации и ядерных крылатых ракет воздушного базирования. А также – внедрить новые технологии командования и управления. Но я с пессимизмом смотрю на обозначенные сроки модернизации ядерной триады. Мы уже не успеваем. С закупками вооружений у нас никогда ничего не происходит по плану, а в случае с ядерным перевооружением – непонятно даже, когда можно будет начать исправлять проблемы в процедурах закупок…"

Беспокойство Хайтена за судьбу ядерного потенциала Америки столь велико, что он даже решился раскрыть перед журналистами такие факты, которые обычно генералы в любой армии мира стремятся держать за семью печатями, подальше от любопытных глаз. Однако в данном случае Хайтен, видимо, решил: ситуация уже настолько критическая, что этим золотым генеральским правилом можно пренебречь. Он сказал: "Наши ядерные крылатые ракеты воздушного базирования пока еще готовы к бою, но каждый день их эксплуаиации - это героическая борьба техников и инженеров за их исправность и безопасное функционирование. Мы уже давно хотим заменить старые ракеты на новые, но у меня есть сомнения, что даже наши новые ракеты смогут стать эффективным инструментом сдерживания России и Китая..."

Но и это еще не все. Хайтен осмелился коснуться даже самой больной темы – состояния главного компонента американских стратегических ядерных сил, межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования "Минитмэн-III", предназначенных для нанесения превентивного удара по врагу. И в этой области, как оказалось, дела у Дяди Сэма идут, мягко говоря, далеко не блестяще. Генерал заявил журналистам: "Текущая программа по замене находящихся сегодня в строю старых ракет на новые оценивается в 84 миллиарда долларов. Планируется размещение 400 ракет, но на полноценное боевое дежурство они встанут не раньше 2035 года! Такая же ситуация, кстати, и с нашими перспективными атомными подводными ракетоносцами…"

И в завершении всего, уже не сдерживаясь, мистер Хайтен обвинил весь американский правящий класс в халатности и некомпетентности. Его слова звучат как приговор. Он сказал:

"Я считаю, что в таком положении дел виноваты все: политики и военные, финансисты и производители оружия. Все являются частью этого процесса и несут ответственность за срыв сроков перевооружения ядерных сил США. Надежность наших систем вооружений уже неприемлема, и с каждым годом ситуация будет становиться все хуже. Я беспокоюсь, что наша нация не сможет двигаться вперед достаточно быстро, чтобы не отстать от наших противников."

За время, прошедшее с той поры, как Хайтен это сказал, ситуация для США только ухудшилось. 1 марта 2018 года Путин на весь мир объявил о новых ядерных стратегических комплексах российского ракетного вооружения "Сармат", "Буревестник", "Авангард", об уникальном гиперзвуковом "Кинжале" и о подводном стратегическом беспилотнике "Посейдон". А что же США? Каков будет их ответ? Если генерал Хайтон прав в своей оценке, то ничего подобного новым русским ракетам Вашингтон не сможет разработать и поставить на вооружение как минимум в течении 20 ближайших лет!

Мели, Емеля…

31 октября министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая в одном из мозговых центров Америки, United States Institute of Peace, заявил: "В качестве главного источника враждебной США силы я рассматриваю Россию и ее ядерный арсенал. Именно Россия должна находиться под нашим пристальным наблюдением, и именно на ее действия надлежит жестко реагировать. Россия добивается господства по всей своей периферии, для чего сеет хаос в других страна. Москва хочет управлять экономиками, международными связями и вопросами безопасности всех стран, которые ее непосредственно окружают."

К Китаю он, кстати, отнесся гораздо более сдержанно:

"В отличие от России Китай добивается от своих соседей лишь определенного к себе уважения. Мы рассматриваем всевозможные варианты сотрудничества с Китаем. И думаю, что через 15 лет мы будем помнить в основном только о том, как сумели достичь условий для позитивного взаимоотношения с Китаем. Впрочем, между США и Китаем все же существуют противоречия, главными из которых является наша борьба за свободу плавания в водах Южно-китайского моря и свободу действий военной авиации США в воздушном пространстве над его акваторией. Так что я не исключаю столкновений наших интересов. Но я лично веду диалог с Пекином и рассчитываю на его положительные результаты."

Меньше, чем через неделю, 5 ноября, глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в университете Дьюка, решился возразить своему непосредственному начальнику. Он сказал: "Россия в 2025-2035 годах вряд ли будет представлять для США такую же угрозу, как Китай. Она вряд ли сможет поддерживать свой военный потенциал на том же уровне, что и сейчас. Там снижаются экономические и демографические показатели. У Китая гораздо больше возможностей для наращивания потенциала. Именно Китай в ближайшие 20-30 лет надо рассматривать как главную угрозу. В любом случае, в период 2025-35 гг. мы добьемся большего, чем русские и китайцы."

Русская пословица гласит: мели Емеля, твоя неделя. Но вот беда: под грохот словесных залпов и пропагандистских завываний, Вашингтон, уже почти не скрываясь, реально готовится к полноценной, большой войне. И с Россией, и с Китаем. Хотя, на этом опасном пути у изрядно ослабшего нынче Дяди Сэма есть немало серьезных проблем не только в области стратегических ядерных вооружений (о которых рассказал генерал Хайтен), но и в войсках обычных, неядерных. Без которых, впрочем, до сих пор невозможно победить ни в одной мало-мальски серьезной войне.

Вот, например, недавно выяснилось, что армия США никак не может научиться штурмовать современные города. Типа, очень хочет, но все-таки не может. Бравые янки, говорят старики, когда-то умели это делать, но почему-то давно разучились. А без такого умения, да с Россией или Китаем воевать – как прикажете? Впрочем, современные американские солдаты вообще не понимают, как это можно – вступить в бой с равным по силам противником? И уж тем более – как брать штурмом мегаполисы XXI века с их сложнейшей и запутанной инфраструктурой, включающей, с одной стороны, гигантские небоскребы, а с другой – разветвленные подземные сети метрополитена!

Исправить это досадное упущение в боевой подготовке заокеанских суперменов призвано Управление перспективных исследований Министерства обороны США. Это Управление - последняя надежда Пентагона, главная кузница американского военного хайтека, центральный штаб высоколобых экспертов-интеллектуалов, призванных обеспечить Дяде Сэму гарантированное военно-технологическое доминирование по всей планете на десятилетия вперед. Но пока, увы, даже эти яйцеголовые мудрецы вынуждены констатировать: сегодня Пентагон просто-напросто не располагает технологиями, которые необходимы для победы над равным по силе противником. По крайней мере, именно такое грустное признание содержится в документе, опубликованном в октябре 2018 года Управлением перспективных исследований на официальном сайте оборонных госзакупок США.

По мнению специалистов Пентагона, у американской армии сегодня совершенно недостаточно опыта и просто нет нужного оружия для победы над армиями Северной Кореи или Ирана, не говоря уже о России или Китае. Т.е. без массированных ядерных ударов Вашингтон в таких ситуациях просто бессилен. Но ядерная дубинка – это, как говорится, палка о двух концах. Может, ведь, и в ответ прилететь! И потому американское оборонное ведомство ждет от воротил родного военно-промышленного комплекса новых, прорывных технологий, которые помогут янки воевать в мегаполисах вроде Тегерана, Шанхая или Петербурга…

Каких же именно технологий ждут генералы Пентагона? Например, перспективных средств связи. В тексте опубликованного документа подчеркивается: "Сегодня успех любой военной операции зависит от надежной и безопасной связи. Наша цель – научиться максимально быстро и надежно предоставлять военнослужащим точную информацию, где бы они ни находились, и одновременно лишить этой возможности противника. Нужны новые концепции и технологии, которые улучшат доступность связи и ее устойчивость к помехам."

Кроме того, нынешние американские супермены, как выяснилось, слегка туповаты. Поэтому в документе отдельно прописана необходимость внедрения в войска технологий, которые упростят для военнослужащих США понимание боевой обстановки. Впрочем, есть в тексте и весьма здравые мысли. Например, такая: "Преимущество в грядущих войнах получит тот, кто научится максимально быстро находить правильные ответы на ключевые вопросы - "кто, где, когда и почему", т.е. сможет первым получать информацию о вражеских целях: об их вооружении и местонахождении, скорости и направлении движения. Это особенно важно в городских условиях, где противник может легко маневрировать в районах плотной высотной застройки…"

Для радикального решения такой задачи Пентагон предлагает создать т.н. "систему систем" – глобальную высокоскоростную сеть, способную даже на самом удаленном театре военных действий спаять в единый организм всех военнослужащих США и их союзников, всю их боевую и специальную технику, авиацию и танки, беспилотники и артиллерию, спутники и другие средства разведки, целеуказания и огневого поражения. Оператор такой суперсети, т.е. старший военачальник, управляющий боевой операцией, будет способен практически мгновенно менять конфигурацию своих атакующих сил. Например, быстро распределять направления для наступления по городским улицам. Пентагоновские эксперты рассчитывают, что благодаря такому централизованному управлению даже небольшие отряды спецназа смогут в совершенно незнакомом городе успешно сражаться с многократно превосходящими силами противника.

Стоит ли после этого удивляться, что 26 октября наш представитель по вопросам контроля над вооружениями Андрей Белоусов, выступая в ООН, заявил: "Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей. Но у нас есть серьезное отличие от Соединенных Штатов Америки. Российская Федерация только готовится к грядущей войне, а Соединенные Штаты напрямую готовят эту самую войну…"

Что ж, нам не впервой. Как говорится, "можем повторить". Это на случай, если кто забыл про результаты Второй мировой. Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

15.11.18

Источник - завтра
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