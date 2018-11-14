Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин

12:48 15.11.2018

о том, кто же виноват в церковном расколе, и что мы как православные должны делать



· Политическая подоплека последних церковных событий (т.н. "иерархия" на Украине, решение Константинопольского патриархата и т.д.) достаточно трезво и объективно излагается в наших СМИ.



· В теме церковного раскола доминирует политическая подоплека. Действуют силы, которые стремятся к мировому правительству, глобализации, выступают за укрепление однополярного мира. Они стоят за евромайданом и отрывом Украины, лишая нас, как единый народ, традиционного общего пространства, искусственно создают идеологию украинского национализма. Те же силы привели к свержению Януковича, демонизации России, спровоцировали отделение Крыма и его воссоединение с Россией, восстание Новороссии.



· Решение Константинопольского патриархата о создании параллельной церковной иерархии было принято вопреки каноническому праву и традиции - для того, чтобы получить рычаги влияния на Россию, чтобы реализовать процесс передачи церквей этой беззаконной инстанции (тем более беззаконной после решений в Минске) по любому сценарию. Может пролиться кровь – и Россия будет реагировать. А как реагировать, когда все мирные рычаги воздействия на Киев исчерпаны? Кто-то надеется на то, что конфликт на Донбассе будет возобновлен – в частности, это выгодно Порошенко накануне выборов.



· Сегодня инициатива не в руках Москвы или Московского Патриархата – инициатива в руках политических манипуляторов процесса, киевской политической власти.



· До последнего Русская Православная Церковь была связующей для всех русских. Русские - это те, кто составляет большинство и в России, и на Украине, и в Белоруссии. Это и отражает наше единство, которое восходит к крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Мы, украинцы, белорусы – все мы русские, все мы от одного корня. Разделить нас – стратегическая задача врагов, это удар по России. Удар носит чисто политический характер.



· Мы тоже несем на себе часть ответственности. Мы остановили процесс Русской Весны, освобождения Новороссии, уклонились от исторического долга, от миссии, которую обязаны были выполнить в 2014 году. Если бы Новороссия была освобождена, как минимум половине нашего украинско-русского народа там была бы гарантирована свобода вероисповедания. Решение о разрушении последнего института, объединяющего нас, стало только вопросом времени. Люди, которые верили в хитрый план, были дебилами, а те, кто знал, что плана нет, были предателями. И теперь мы за это расплачиваемся. Кто идет на компромисс с дьяволом, тоже соучастник. Правильно осуждать Константинополь, Киев и Запад, но нельзя при этом снимать ответственность с себя. Мы уже стали соучастниками. "Благодаря" т.н. "невводилам" мы имеем то, что имеем.



· Можно ли исправить ситуацию сейчас? Не знаю. Мы уже упустили шанс и прекрасные позиции (еще при Януковиче).



· Каноничен ли разрыв отношений Московского патриархата с Константинопольским? В истории мы имели разные периоды – когда-то вся территория Руси была метрополией Константинополя. Когда Москва объявила автокефалию, Константинополь неоднократно пытался создать параллельную митрополию на западной Руси. Действовали по обстоятельствам, прецеденты были. И не надо забывать, что Московская патриархия укрепилась там именно политически (когда мы освободили территории от турок, поляков и литовцев). Поскольку мы утеряли политический контроль над территориями, ослабло и религиозное влияние.



· Совершил ли Константинопольский патриархат уклонение в ересь? Я думаю, нет. Церковные догматы это не аффектировало. Вспомним Болгарскую церковь и ее автокефалию, Сербскую церковь. Константинополь поддался на давление геополитики Запада - да, но этого еще недостаточно, чтобы винить их в ереси. Самое тяжелое для нас – разрыв с Афоном, это огромная трагедия. Может, я ошибаюсь, но на мой взгляд, с т.з. истории не стоило бы слишком акцентировать этот конфликт. Решение Московского патриархата принято, значит, действует, а мы как чада Православной Церкви ему следуем. Но я бы не усердствовал в обличении греков. Решение нам не нравится, но обвинять греков в отступничестве от христианских фундаментальных догм не стоит. Все еще может измениться – нам надо думать об укреплении своей церкви, верности православным принципам. Греки от них неоднократно отходили. Но давайте не впадать в бешенство против греков. Никто не безгрешен. Надо уповать на Божественное провидение и следовать нашим традициям.



· Стоит напомнить, что на Большом Московском Соборе 1666-67 гг., когда произошло окончательное отлучение старообрядцев и одновременно низложение Патриарха Никона, решающую роль сыграли греки. Именно тогда представители греческих церквей приехали в Москву и стали той легитимной инстанцией, которая в 2-х версиях (старообрядцы Аввакума и новообрядцы Никона) отлучили русский византизм, русское мессианство, идею "Москва - Третий Рим". Тогда они сказали – вы, русские, впали в ересь. И затем до XIX века и консервативного поворота мы оставались в странном состоянии, и виной были греки. Они уничтожили претензию Русской Церкви на историческую эсхатологическию миссию, и что русское православие является Третьим Римом. Это было результатом решения греческих иерархов.



· Мы сегодня находимся в ситуации, когда мы находимся в оппозиции Константинополю – надо воспользоваться этим шансом, чтобы вернуться к Русской идее – не в форме чистого никонианства или чистого старообрядчества, а в форме единоверия, в котором верующие остаются приверженцами идеи "Москва - Третий Рим" и ключевой роли России в эсхатологические времена. Сама жизнь нас к этому подталкивает – и вместо того, чтобы бежать и выстраивать единый фронт с Папой Римским, надо сделать акцент на единоверии и на более глубоком и точном понимании корней московского православия, которое оказалось жертвой раскола XVII века и в значительной степени из-за этого утратило полноту мессианского сознания. Сама жизнь обращает нас к нашим корням и нашей идентичности.



14.11.18