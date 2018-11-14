Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК

13:49 15.11.2018

Госдума приняла в первом чтении поправки, предусматривающее частичную декриминализацию статьи УК РФ о возбуждении ненависти, по которой в том числе заводятся уголовные дела за репосты в интернете. Смягчить наказание предложил президент Владимир Путин.



Депутаты на заседании в четверг одобрили пакет президентских законопроектов, направленных на смягчение уголовного наказания по 282-й статье Уголовного кодекса России, которую также называют "экстремистской". Прямая трансляция заседания велась на сайте Госдумы.



Ранее в четверг председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что депутаты планируют принять законопроект во втором и третьем чтениях до конца осенней сессии, и до конца года он вступит в силу.



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При этом, по словам Крашенинникова, поправки уже повлияли на ситуацию - правоохранители отреагировали на их внесение Путиным в Госдуму, и количество дел за репосты в интернете резко сократилось.



"В данный момент обратная сила уже фактически существует после того, как президент внес соответствующие законопроекты, мы видим, что количество дел резко сократилось и здесь, мне кажется, отдельная история по поводу профессионализма тех лиц, которые возбуждают такие дела", - сказал депутат.



Что предложил Путин



Пакет законопроектов, предусматривающих смягчение ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), был внесен в Госдуму Владимиром Путиным в начале октября.



Президент предложил отменить уголовную ответственность за однократные деяния, направленные на возбуждение ненависти или унижение человеческого достоинства через СМИ и интернет, если они не представляют серьезной угрозы для безопасности государства.



Согласно законопроекту, наказывать за такие деяния будут штрафами, обязательными работами и административным арестом. Для этого в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается внести соответствующую статью.



Уголовное наказание Путин предложил применять в тех случаях, когда гражданин, уже привлекавшийся к административной ответственности, в течение года совершил аналогичное деяние. Это будет грозить лишением свободы на срок от двух до пяти лет.



Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, привлечение к уголовной ответственности по 282-й статье УК РФ является обоснованным "не во всех случаях".



Дела о репостах

В этом году резко выросло число уголовных дел, возбужденных по "экстремистским" статьям, в том числе в отношении тех, кто делал репосты сообщений в социальных сетях.



Наибольший резонанс вызвало дело 23-летней студентки из Барнаула Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила на своей странице во "ВКонтакте" фотографии, показавшиеся следователям "экстремистскими".



В начале июня во время "прямой линии" с Путиным депутат Госдумы Сергей Шаргунов задал вопрос о "тревожных сигналах с разных мест, особенно из провинции" о привлечении по 282-й статье за выражение мнений.



Тогда Путин сказал, что необходимо определиться, что такое экстремизм, и не "доводить все до маразма и до абсурда".