 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.11.2018
17:24  Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи
17:01  Украина 2018 -- спирали истории, - Р.Устраханов
15:51  Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной, - А.Онтиков
15:47  Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями
15:45  Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:44  На Украине начинается коммунальная катастрофа
15:42  Леопарды ди Каприо. Успеют ли спасти снежных барсов в Киргизии
15:40  Готовность №1. Что происходит на Рогунской ГЭС прямо сейчас
15:38  Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?
15:33  "Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
14:11  Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07  "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49  Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48  Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44  Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14  Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59  Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58  Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55  Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51  Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45  Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31  Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
10:15  Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:03  В Узбекистане будет создана еще одна потешная "Экологическая партия"
10:01  Мирзиеев отправился с визитом в Каракалпакстан. Карать разрушителей гробниц?
09:52  Купит ли Катар С-400 у России
09:50  Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин
08:55  США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев
00:33  США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать
00:20  Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
00:08  Полный обвал: Кремль подмывает дешевая нефть
Среда, 14.11.2018
22:43  Елбасиная грамотка. 120 тысяч жителей Алматинской области согнали на НацКазДиктант по латинице
22:36  Казахстанский город Риддер живет без воды. Шуга забила канал-водовод
22:23  Только 24% детей в Кыргызстане посещают детские сады
22:04  Службу государственной охраны Казахстана возглавил Ардак Ашимбекулы
21:12  Астанайский суд оправдал главу комитета контроля КазМинздрава Бейсена, обвинявшегося в взятке 100 тысяч долларов
20:18  Нефть и газ не спешат на выход. Спрос будет расти до 2040-го
20:17  Туркменский штангенцирк. В Ашхабаде прошел Чемпионат мира по тяжелой атлетике
20:12  Непутевая Шахло. "Узбекконцерт" аннулировал лицензию молодой певицы за "откровенный" видеоклип
20:00  Покарать животное! Снявшего убийство кошки на видео кыргызстанца объявили в розыск
14:19  Для молодежи просто не хватит рабочих мест в Узбекистане – признание министра Кудбиева
10:22  Ташкент доверит уголь России. "Узбекуглем" сможет управлять партнер сына главы МИД Узбекистана
10:17  ПромеШуточные выборы. Блеск и нищета Трампа, - А.Нагорный
10:13  Pipes. В Казахстане проходит общенародный диктант на новом казахском алфавите
10:09  С новой силой: Израиль и ХАМАС ввязались в очередной виток конфликта
10:06  Первая мировая: причины не поняты, уроки не выучены, - Д.Королев
10:04  Путин сингапурит в АСЕАН, - Н.Портякова
10:03  Океан геополитических проблем, - Юлдуз Халиуллин
10:02  Дочь начальника УВД Кызылординской области приговорили к двум годам за ДТП с внуком Олжаса Сулейменова
10:01  Донбасс и Украина. Выборы…, - Лев Золотко
09:59  Туго с фантазией. В Киргизии опять создают "патрульную милицию"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
15:33 15.11.2018

В конце следующего года начнутся поставки газа по этому трубопроводу в Турцию. Россия, несмотря на реакцию США, желает протянуть газопровод в Европу. Турция тоже не намерена отказываться от этого проекта в угоду США, потому что с реализацией "Турецкого потока" Турция станет первым получателем российского природного газа, и стратегическое значение страны возрастет, сообщает турецкое издание "Миллиет".

Milliyet (Турция): "Турецкий поток" – на полном газу
Митхат Юрдакул (Mithat Yurdakul)

Строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" завершится торжественной церемонией, в которой примет участие президент России Владимир Путин. В конце следующего года начнутся поставки газа по этому трубопроводу в Турцию. Россия, несмотря на реакцию США, желает продлить газопровод в Европу.

19 ноября Владимир Путин посетит Стамбул, чтобы вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом принять участие в торжественной церемонии по случаю завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

"Турецкий поток", один из проектов, которые, как ожидается, обеспечат безопасность газоснабжения Турции, реализуется совместно с Россией. Предполагается, что первые поставки газа из России в Турцию по "Турецкому потоку", который также призван обеспечить передачу российского природного газа в Европу через Турцию, поступят в 2019 году.

Энергия для промышленности

Напрямую соединив гигантские запасы природного газа в России с газораспределительной сетью Турции, "Турецкий поток" создаст надежный источник энергии для южной и юго-восточной Европы. Морской участок "Турецкого потока", который берет начало близ города Анапа на российском побережье, пересекает Черное море и выходит на турецкий берег близ города Кыйыкей во Фракии. Благодаря этому "Турецкий поток" обеспечит природным газом такие промышленные города с высокой численностью населения на западе Турции, как Стамбул, Бурса, Коджаэли, Измир.

15 миллионов жилых помещений

В то время как в рамках "Западного маршрута", который в настоящее время передает природный газ из России в Турцию (через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию - прим. пер.), Турция является конечным получателем газа после ряда транзитных стран, с реализацией "Турецкого потока" Турция станет первым получателем российского природного газа. По "Турецкому потоку" будет поступать в общей сложности 31,5 миллиарда кубометров в год, половина от этого объема будет использоваться в Турции, а вторая половина - передаваться в Европу. Таким образом, проект поспособствует повышению стратегического значения Турции. Благодаря "Турецкому потоку" Турция, выполняющая функцию моста между Востоком и Западом, станет ключевым узловым пунктом для южной и юго-восточной Европы. 31,5 миллиарда кубометров природного газа, которые будут перекачиваться с реализацией данного проекта, - объем, достаточный для обеспечения годовой энергетической потребности 15 миллионов жилых помещений.

Сначала Турция, затем Европа

"Турецкий поток" стал первым трубопроводом с диаметром труб 81 сантиметр, уложенным на глубине более двух километров. На месте выхода трубопровода на сушу, то есть в Кыйыкее, будет построен терминал, в котором природный газ, поступающий по трубам морского участка, после измерения его объема, проверки температуры и давления, будет передаваться в трубы сухопутного участка.

США выступили против

Первый наземный участок трубопровода, который после приемного терминала будет соединяться с распределительной сетью Турции в Люлебургазе, построит турецкая BOTAS. А другая сухопутная часть, по которой планируется передавать газ в Европу, будет создана совместным предприятием BOTAS и "Газпрома".

При этом США прямо выступают против этого проекта. Министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry) отметил: "США ведут борьбу против „Турецкого потока" и „Северного потока - 2", и причины того очевидны. Граждане Украины и граждане Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника". Хотя Россия ведет переговоры с европейскими странами относительно второй нитки трубопровода, участие европейских стран в проекте пока не прояснилось. "Газпром" не сможет начать строительство западного направления проекта при отсутствии твердых гарантий со стороны европейских стран. Ранее из-за реакции европейских стран на кризис вокруг Украины Россия была вынуждена отложить в долгий ящик проект "Южный поток".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542285180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №784
- К. Токаев: При рассмотрении бюджета подход должен быть один - государственный
- Мажилис одобрил проект поправок по вопросам формализации занятости населения – I чтение
- Б. Сагинтаев ознакомился с ходом исполнения поручений Президента РК в Жамбылской области
- Кадровые перестановки
- Аскар Мамин: на предприятиях горно-металлургического комплекса внедряются лучшие практики социально-трудовой политики
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Незрячие дети имеют право на достойное образование
- За 10 месяцев 2018 года в направлении Китай-Европа-Китай объем контейнерных перевозок вырос на 54%
- В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей после заседания Совета безопасности в Акорде привлечены к ответственности руководители центрального аппарата и его Департаментов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  