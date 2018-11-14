"Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул

15:33 15.11.2018

В конце следующего года начнутся поставки газа по этому трубопроводу в Турцию. Россия, несмотря на реакцию США, желает протянуть газопровод в Европу. Турция тоже не намерена отказываться от этого проекта в угоду США, потому что с реализацией "Турецкого потока" Турция станет первым получателем российского природного газа, и стратегическое значение страны возрастет, сообщает турецкое издание "Миллиет".



Milliyet (Турция): "Турецкий поток" – на полном газу

Митхат Юрдакул (Mithat Yurdakul)



Строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" завершится торжественной церемонией, в которой примет участие президент России Владимир Путин. В конце следующего года начнутся поставки газа по этому трубопроводу в Турцию. Россия, несмотря на реакцию США, желает продлить газопровод в Европу.



19 ноября Владимир Путин посетит Стамбул, чтобы вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом принять участие в торжественной церемонии по случаю завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".



"Турецкий поток", один из проектов, которые, как ожидается, обеспечат безопасность газоснабжения Турции, реализуется совместно с Россией. Предполагается, что первые поставки газа из России в Турцию по "Турецкому потоку", который также призван обеспечить передачу российского природного газа в Европу через Турцию, поступят в 2019 году.



Энергия для промышленности



Напрямую соединив гигантские запасы природного газа в России с газораспределительной сетью Турции, "Турецкий поток" создаст надежный источник энергии для южной и юго-восточной Европы. Морской участок "Турецкого потока", который берет начало близ города Анапа на российском побережье, пересекает Черное море и выходит на турецкий берег близ города Кыйыкей во Фракии. Благодаря этому "Турецкий поток" обеспечит природным газом такие промышленные города с высокой численностью населения на западе Турции, как Стамбул, Бурса, Коджаэли, Измир.



15 миллионов жилых помещений



В то время как в рамках "Западного маршрута", который в настоящее время передает природный газ из России в Турцию (через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию - прим. пер.), Турция является конечным получателем газа после ряда транзитных стран, с реализацией "Турецкого потока" Турция станет первым получателем российского природного газа. По "Турецкому потоку" будет поступать в общей сложности 31,5 миллиарда кубометров в год, половина от этого объема будет использоваться в Турции, а вторая половина - передаваться в Европу. Таким образом, проект поспособствует повышению стратегического значения Турции. Благодаря "Турецкому потоку" Турция, выполняющая функцию моста между Востоком и Западом, станет ключевым узловым пунктом для южной и юго-восточной Европы. 31,5 миллиарда кубометров природного газа, которые будут перекачиваться с реализацией данного проекта, - объем, достаточный для обеспечения годовой энергетической потребности 15 миллионов жилых помещений.



Сначала Турция, затем Европа



"Турецкий поток" стал первым трубопроводом с диаметром труб 81 сантиметр, уложенным на глубине более двух километров. На месте выхода трубопровода на сушу, то есть в Кыйыкее, будет построен терминал, в котором природный газ, поступающий по трубам морского участка, после измерения его объема, проверки температуры и давления, будет передаваться в трубы сухопутного участка.



США выступили против



Первый наземный участок трубопровода, который после приемного терминала будет соединяться с распределительной сетью Турции в Люлебургазе, построит турецкая BOTAS. А другая сухопутная часть, по которой планируется передавать газ в Европу, будет создана совместным предприятием BOTAS и "Газпрома".



При этом США прямо выступают против этого проекта. Министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry) отметил: "США ведут борьбу против „Турецкого потока" и „Северного потока - 2", и причины того очевидны. Граждане Украины и граждане Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника". Хотя Россия ведет переговоры с европейскими странами относительно второй нитки трубопровода, участие европейских стран в проекте пока не прояснилось. "Газпром" не сможет начать строительство западного направления проекта при отсутствии твердых гарантий со стороны европейских стран. Ранее из-за реакции европейских стран на кризис вокруг Украины Россия была вынуждена отложить в долгий ящик проект "Южный поток".