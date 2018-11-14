Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?

15:38 15.11.2018

Сергей Кормилицын



На звание "советского Дон Жуана" претендуют Тухачевский, Енукидзе и Калинин.



В таких интимных вещах поневоле приходится руководствоваться слухами и сплетнями. Тем не менее для видных советских деятелей все-таки можно составить некую донжуанскую "табель о рангах".



Исключен за разложение



Абсолютным чемпионом можно считать Авеля Енукидзе - секретаря ЦИК СССР. В 1935 г. его вывели из ЦК ВКП(б) и исключили из партии с формулировкой: "За политическое и бытовое разложение". Большевичка Мария Сванидзе вспоминала о нем: "Будучи сам развратен и сластолюбив, он смрадил все вокруг себя: ему доставляло наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Он с каждым годом переходил на все более юных и наконец докатился до девочек в 9-11 лет, растлевая их если не физически, то морально". Точной статистики никто не вел, но многие сходятся, что счет его "победам" можно вести на сотни.



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Когда мы говорим о сталинских временах, то забываем, что формально главой Страны Советов был Михаил Калинин. В разные годы его должность называлась по-разному - то Председатель ЦИК СССР, то Председатель Президиума Верховного Совета. До самой своей смерти Калинин занимал высший государственный пост. Будучи по факту двоеженцем. В 1906 г. он женился на эстонке Екатерине Лорберг. А в 1924 г. "выдавил" ее на Алтай - заниматься загадочной "общественной работой". Сам же жил в гражданском браке со своей экономкой, бывшей дворянкой Александрой Горчаковой. Дальше "всесоюзный староста", имея в подручных Авеля Енукидзе, пристрастился к высокому искусству в виде балерин Большого театра и вообще служительниц муз. Серия скандалов, в которых был замешан Калинин, привела к появлению в печати фельетона о "старичках, власть имущих, путающихся с молоденькими артисточками из оперетки". Согласно слухам того времени, "Всесоюзный староста" запросто мог разделить первое место с Енукидзе



39 любовниц



Как ни странно, Лаврентий Берия, которого привыкли считать эротическим монстром и сексуальным злодеем, выглядит гораздо скромнее. Его водитель, телохранитель, а потом и начальник охраны, полковник госбезопасности Рафаэль Саркисов был двойным агентом и постукивал на своего патрона кое-кому из партийного руководства. Согласно его данным, у Лаврентия Павловича было 39 любовниц..



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Тухачевский со своим донжуанским списком находится в крепких середнячках, сильно уступая Енукидзе. А вот с Берией может сравняться. Первой законной супругой Тухачевского стала Марина Игнатьева. Но она, приревновав мужа к другой женщине, застрелилась в штабном вагоне Тухачевского. Второй, на этот раз гражданской, женой стала некая Лика (Лидия), дочь лесника или лесничего по имени Евгений Иванович. Она родила от Тухачевского дочь Ирину, которая вскоре умерла от дифтерии. Лика сама ушла от Тухачевского, после того как узнала о его связи с Татьяной Чернолузской. Но Михаил Николаевич выбрал третий вариант - жену военачальника Александра Павлова, расстрелянного в 1937 г. Однако роман этот продолжался недолго, и Клавдия Михайловна вышла замуж за заместителя начальника разведуправления РККА Василия Давыдова. А у Тухачевского появилось новое увлечение - жена заместителя начальника разведки при Главном морском штабе Лариса Гусева. Впрочем, и этот роман долго не длился. Тухачевский познакомился с подругой Ларисы Ниной Гриневич, женой другого военачальника, Лазаря Аронштама, тоже, кстати, репрессированного вместе с Тухачевским и Давыдовым. Этот брак многим казался счастливым. Родилась дочь Светлана. Но вскоре, не оформляя развод, Тухачевский переметнулся к Юлии Кузьминой, которая тоже была замужем за военным. Она тоже родила дочь, которую в очередной раз назвали Светланой. Разница между Светланой-1 и Светланой-2 составляла два года. Судьба этой девочки неизвестна. Дальше у Тухачевского были связи со многими женщинами - женой наркома внутренней торговли СССР Израиля Вейцера Наталией Сац, которая работала главным режиссером Центрального детского театра, француженкой Жозефиной Гензи, вдовой Максима Пешкова Надеждой по прозвищу Тимоша, актрисой Верой Давыдовой и др.



Партийные романы



На этом фоне Иосиф Сталин выглядит если не аскетом, то почти примерным семьянином. Два брака - с Екатериной Сванидзе в 1906 г. и после ее смерти - с Надеждой Аллилуевой в 1918 г. Оба закончились трагически - Сталин был дважды вдовцом. Впрочем, будучи в ссылке, Иосиф Виссарионович заводил отношения с тамошними барышнями. От Марии Кузаковой из Сольвычегодска у Сталина был внебрачный сын Константин Кузаков. От Лидии Перепрыгиной, крестьянки из села Курейка, что в Красноярском крае, - сын Александр Давыдов, пугающе похожий на вполне законного сына - Василия Сталина. А если считать романы с "товарищами по", то придется прибавить еще двух женщин-революционерок - Веру Швейцер и Людмилу Сталь.