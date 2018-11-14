 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.11.2018
17:24  Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи
17:01  Украина 2018 -- спирали истории, - Р.Устраханов
15:51  Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной, - А.Онтиков
15:47  Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями
15:45  Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:44  На Украине начинается коммунальная катастрофа
15:42  Леопарды ди Каприо. Успеют ли спасти снежных барсов в Киргизии
15:40  Готовность №1. Что происходит на Рогунской ГЭС прямо сейчас
15:38  Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?
15:33  "Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
14:11  Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07  "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49  Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48  Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44  Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14  Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59  Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58  Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55  Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51  Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45  Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31  Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
10:15  Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:03  В Узбекистане будет создана еще одна потешная "Экологическая партия"
10:01  Мирзиеев отправился с визитом в Каракалпакстан. Карать разрушителей гробниц?
09:52  Купит ли Катар С-400 у России
09:50  Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин
08:55  США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев
00:33  США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать
00:20  Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
00:08  Полный обвал: Кремль подмывает дешевая нефть
Среда, 14.11.2018
22:43  Елбасиная грамотка. 120 тысяч жителей Алматинской области согнали на НацКазДиктант по латинице
22:36  Казахстанский город Риддер живет без воды. Шуга забила канал-водовод
22:23  Только 24% детей в Кыргызстане посещают детские сады
22:04  Службу государственной охраны Казахстана возглавил Ардак Ашимбекулы
21:12  Астанайский суд оправдал главу комитета контроля КазМинздрава Бейсена, обвинявшегося в взятке 100 тысяч долларов
20:18  Нефть и газ не спешат на выход. Спрос будет расти до 2040-го
20:17  Туркменский штангенцирк. В Ашхабаде прошел Чемпионат мира по тяжелой атлетике
20:12  Непутевая Шахло. "Узбекконцерт" аннулировал лицензию молодой певицы за "откровенный" видеоклип
20:00  Покарать животное! Снявшего убийство кошки на видео кыргызстанца объявили в розыск
14:19  Для молодежи просто не хватит рабочих мест в Узбекистане – признание министра Кудбиева
10:22  Ташкент доверит уголь России. "Узбекуглем" сможет управлять партнер сына главы МИД Узбекистана
10:17  ПромеШуточные выборы. Блеск и нищета Трампа, - А.Нагорный
10:13  Pipes. В Казахстане проходит общенародный диктант на новом казахском алфавите
10:09  С новой силой: Израиль и ХАМАС ввязались в очередной виток конфликта
10:06  Первая мировая: причины не поняты, уроки не выучены, - Д.Королев
10:04  Путин сингапурит в АСЕАН, - Н.Портякова
10:03  Океан геополитических проблем, - Юлдуз Халиуллин
10:02  Дочь начальника УВД Кызылординской области приговорили к двум годам за ДТП с внуком Олжаса Сулейменова
10:01  Донбасс и Украина. Выборы…, - Лев Золотко
09:59  Туго с фантазией. В Киргизии опять создают "патрульную милицию"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:45 15.11.2018

Нужен ли нам берег ливийский

Нам нужен и берег ливийский, и Африка вся нам нужна? На фоне "строго ограниченной по времени" операции России в Сирии, которая упорно отказывается окончательно ограничиваться, пристальный интерес первых лиц нашей страны к еще одной раздираемой внутренними конфликтами стране Ближнего Востока сначала вызывает оторопь. Мол, может быть, мы с Асадом сначала разберемся, прежде чем влезать в дела бывшей вотчины покойного полковника Каддафи? Впадать в мессианский раж и посылать в Ливию еще один "ограниченный контингент" действительно было бы верхом неразумности. Но то же самое можно сказать и об отказе Москвы играть в Ливии политическую роль. "Берег ливийский" нам все-таки нужен - но только в разумных пределах.

За сорок с лишним лет пребывания у руля местной государственной машины развеселого полковника Муаммара Каддафи все в мире привыкли к тому, что понятия "Ливия" и "Муаммара Каддафи экстравагантность" стали синонимами. Каддафи окружил себя охраной из юных девушек-амазонок, официально отказавшихся от отношений с мужчинами. Даже путешествуя за рубежом, Каддафи предпочитал ночевать в традиционной бедуинской палатке, которую устанавливали в самых неподходящих для этого местах (в России это было сделано прямо в Кремле). Сохраняя реальную власть в Ливии до своей страшной насильственной смерти в 2011 году, Каддафи еще в 1979 году официально ушел в отставку со всех государственных постов, но оставил за собой титул "брата-лидера и проводника революции". Еще полковник обязательно переодевался по нескольку раз в день в самые неожиданные наряды, пытался совместить законы шариата с социализмом советского образца, а иногда отдавал приказы заложить бомбу на борт иностранного пассажирского авиалайнера или вмешаться в чужую гражданскую войну.

На фоне такого "яркого лидера" нынешние правители Ливии выглядят скучно, серо и буднично. Но если судить не по меркам Каддафи, а по меркам других государств, то и в сегодняшней Ливии с экстравагантностью тоже все в порядке. Например, в стране есть и парламент и правительство. Но вот беда. Парламент сидит в городе Тобруке и не признает законность правительства. А правительство сидит в городе Триполи и не признает законность парламента. При этом правительство в Триполи создало свой "карманный" парламент, а парламент в Тобруке создал свое "карманное" правительство. Запутывает ситуацию еще и то, что срок полномочий международно признанного парламента в Тобруке уже истек, но он продолжает работать.

И это еще далеко не конец "ливийских странностей". Как вам, скажем, такой "неожиданный поворот сюжета". Человек, которого на Западе считают "фаворитом России в Ливии", - обладатель титула командующего ливийской армией фельдмаршал Хафтар - является еще и владельцем паспорта гражданина США и, по слухам, в прошлом тесно сотрудничал с американскими спецслужбами. Вы запутались? Не переживайте, сами ливийцы запутались еще больше. Когда реальная власть на местах принадлежит соперничающим вооруженным группировками, разобраться, "кто есть ху", обычно бывает довольно затруднительно.

Возникает вопрос: зачем России во все это влезать? Причин несколько. Ливия - страна с очень большими запасами полезных ископаемых. Здесь есть нефть, газ, уран и золото. В эпоху Каддафи российский бизнес заключил несколько важных контрактов на их разработку. Гражданская война в стране сделала выполнение этих контрактов невозможным. Но совсем отказываться от них Москве не хотелось бы. Еще Ливия - это государство, которое очень важно для таких наших европейских партнеров, как Италия и Франция. Париж и Рим кровно заинтересованы в перекрытии миграционного потока из Ливии через Средиземное море, что возможно только при прекращении политического хаоса в бывших владениях Каддафи. Получается, что если Россия станет в Ливии важным политическим игроком, то Москва получит в свои руки дополнительный рычаг воздействия на Италию и Францию. То же самое относится и к близлежащим арабским странам: играя роль в ливийских делах, Россия повышает свою "внешнеполитическую капитализацию".

Главное - не увлечься этим процессом, не начать играть в игру ради самой игры, не закачать в Ливию чрезмерное количество политических или тем более военных ресурсов и не превратиться в силу, которая, не получая никакой выгоды для себя, обслуживает интересы конкурирующих местных политических "проводников революций". А еще важно не ждать на ливийском направлении скорых прорывов. Как показала в том числе и международная конференция на Сицилии, в которой принял участие премьер Медведев, договариваться друг с другом наследники Каддафи не настроены. По оценкам наблюдателей, политическое "броуновское движение" в Ливии может продлиться еще пять-десять лет.

Не превратится ли Россия за это время в заложника еще и ливийского хаоса? Так хочется ответить на этот вопрос твердым "нет". Но мы уже столько раз "обжигались на молоке"... Я для себя решил так: за действиями официальной Москвы в Сирии надо очень пристально наблюдать - наблюдать и только потом делать однозначные выводы.

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542285900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №784
- К. Токаев: При рассмотрении бюджета подход должен быть один - государственный
- Мажилис одобрил проект поправок по вопросам формализации занятости населения – I чтение
- Б. Сагинтаев ознакомился с ходом исполнения поручений Президента РК в Жамбылской области
- Кадровые перестановки
- Аскар Мамин: на предприятиях горно-металлургического комплекса внедряются лучшие практики социально-трудовой политики
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Незрячие дети имеют право на достойное образование
- За 10 месяцев 2018 года в направлении Китай-Европа-Китай объем контейнерных перевозок вырос на 54%
- В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей после заседания Совета безопасности в Акорде привлечены к ответственности руководители центрального аппарата и его Департаментов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  