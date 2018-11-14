Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский

15:45 15.11.2018

Нужен ли нам берег ливийский



Нам нужен и берег ливийский, и Африка вся нам нужна? На фоне "строго ограниченной по времени" операции России в Сирии, которая упорно отказывается окончательно ограничиваться, пристальный интерес первых лиц нашей страны к еще одной раздираемой внутренними конфликтами стране Ближнего Востока сначала вызывает оторопь. Мол, может быть, мы с Асадом сначала разберемся, прежде чем влезать в дела бывшей вотчины покойного полковника Каддафи? Впадать в мессианский раж и посылать в Ливию еще один "ограниченный контингент" действительно было бы верхом неразумности. Но то же самое можно сказать и об отказе Москвы играть в Ливии политическую роль. "Берег ливийский" нам все-таки нужен - но только в разумных пределах.



За сорок с лишним лет пребывания у руля местной государственной машины развеселого полковника Муаммара Каддафи все в мире привыкли к тому, что понятия "Ливия" и "Муаммара Каддафи экстравагантность" стали синонимами. Каддафи окружил себя охраной из юных девушек-амазонок, официально отказавшихся от отношений с мужчинами. Даже путешествуя за рубежом, Каддафи предпочитал ночевать в традиционной бедуинской палатке, которую устанавливали в самых неподходящих для этого местах (в России это было сделано прямо в Кремле). Сохраняя реальную власть в Ливии до своей страшной насильственной смерти в 2011 году, Каддафи еще в 1979 году официально ушел в отставку со всех государственных постов, но оставил за собой титул "брата-лидера и проводника революции". Еще полковник обязательно переодевался по нескольку раз в день в самые неожиданные наряды, пытался совместить законы шариата с социализмом советского образца, а иногда отдавал приказы заложить бомбу на борт иностранного пассажирского авиалайнера или вмешаться в чужую гражданскую войну.



На фоне такого "яркого лидера" нынешние правители Ливии выглядят скучно, серо и буднично. Но если судить не по меркам Каддафи, а по меркам других государств, то и в сегодняшней Ливии с экстравагантностью тоже все в порядке. Например, в стране есть и парламент и правительство. Но вот беда. Парламент сидит в городе Тобруке и не признает законность правительства. А правительство сидит в городе Триполи и не признает законность парламента. При этом правительство в Триполи создало свой "карманный" парламент, а парламент в Тобруке создал свое "карманное" правительство. Запутывает ситуацию еще и то, что срок полномочий международно признанного парламента в Тобруке уже истек, но он продолжает работать.



И это еще далеко не конец "ливийских странностей". Как вам, скажем, такой "неожиданный поворот сюжета". Человек, которого на Западе считают "фаворитом России в Ливии", - обладатель титула командующего ливийской армией фельдмаршал Хафтар - является еще и владельцем паспорта гражданина США и, по слухам, в прошлом тесно сотрудничал с американскими спецслужбами. Вы запутались? Не переживайте, сами ливийцы запутались еще больше. Когда реальная власть на местах принадлежит соперничающим вооруженным группировками, разобраться, "кто есть ху", обычно бывает довольно затруднительно.



Возникает вопрос: зачем России во все это влезать? Причин несколько. Ливия - страна с очень большими запасами полезных ископаемых. Здесь есть нефть, газ, уран и золото. В эпоху Каддафи российский бизнес заключил несколько важных контрактов на их разработку. Гражданская война в стране сделала выполнение этих контрактов невозможным. Но совсем отказываться от них Москве не хотелось бы. Еще Ливия - это государство, которое очень важно для таких наших европейских партнеров, как Италия и Франция. Париж и Рим кровно заинтересованы в перекрытии миграционного потока из Ливии через Средиземное море, что возможно только при прекращении политического хаоса в бывших владениях Каддафи. Получается, что если Россия станет в Ливии важным политическим игроком, то Москва получит в свои руки дополнительный рычаг воздействия на Италию и Францию. То же самое относится и к близлежащим арабским странам: играя роль в ливийских делах, Россия повышает свою "внешнеполитическую капитализацию".



Главное - не увлечься этим процессом, не начать играть в игру ради самой игры, не закачать в Ливию чрезмерное количество политических или тем более военных ресурсов и не превратиться в силу, которая, не получая никакой выгоды для себя, обслуживает интересы конкурирующих местных политических "проводников революций". А еще важно не ждать на ливийском направлении скорых прорывов. Как показала в том числе и международная конференция на Сицилии, в которой принял участие премьер Медведев, договариваться друг с другом наследники Каддафи не настроены. По оценкам наблюдателей, политическое "броуновское движение" в Ливии может продлиться еще пять-десять лет.



Не превратится ли Россия за это время в заложника еще и ливийского хаоса? Так хочется ответить на этот вопрос твердым "нет". Но мы уже столько раз "обжигались на молоке"... Я для себя решил так: за действиями официальной Москвы в Сирии надо очень пристально наблюдать - наблюдать и только потом делать однозначные выводы.



Михаил Ростовский