Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями

15:47 15.11.2018

Это единственное, что Грузия может реально предложить Абхазии и Южной Осетии, завлекая "рекламными" программами



СЕРГЕЙ СТРЕЛЬЦОВ



НЕТРАДИЦИОННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ



Эксцентричную форму антироссийского демарша выбрали по призыву своего лидера, теперь уже бывшего кандидата в президенты Грузии Зураба Джапаридзе, члены грузинской партии "Гирча" ("Шишка"). Выстроившись вдоль грузинско-южноосетинской границы у села Атоци они несколько раз поскандировали: "Россия – оккупант!" - а потом по команде сняли штаны и, повернувшись, показали свои филейные части южноосетинской стороне и российским пограничникам, которые по двустороннему договору Москвы и Цхинвала несут охрану этих рубежей. И даже немного нагнулись...



Эта локальная полукомическая ситуация на границе, которая уже получила в сети массу едких и сатирических комментариев про европейскую нетрадиционную ориентацию и т.д., на самом деле отражает суть всей грузинской политики в отношении так называемых "утраченных территорий", как в Тбилиси называют Южную Осетию и Абхазию. Все разрекламированные Грузией ее так называемые "мирные" инициативы, которые на словах должны служить нормализации отношений с молодыми республиками, в реальности оказываются не более, чем пиар-проектами, рассчитанными на внутреннее потребление и отчетность перед зарубежными европейскими и заокеанскими партнерами Тбилиси.



ЩЕДРЫЕ ПОСУЛЫ



После подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом летом 2014-го Грузия при содействии своих западных партнеров активизировала реализацию "Стратегии в отношении оккупированных территорий: вовлечение путем сотрудничества". А в апреле нынешнего, 2018-го, экс-премьер республики Квирикашвили анонсировал еще одну "примиренческую" инициативу "Шаг к лучшему будущему", также направленную на возвращение Абхазии и Южной Осетии в сферу влияния Грузии.



По замыслу авторов, неподалеку от грузино-абхазской границы должна быть создана "интегрированная социально-экономическая зона" с развитой инфраструктурой, необходимой для ведения бизнеса и обслуживания населения. Тбилиси щедр на обещания, которые дает абхазам. Даже готов взять на себя обязательства по продвижению абхазской продукции на европейский рынок. Вот только в реальности Грузия свои собственные товары поставляет в Европу по крайне малым квотам, да они особо там и не востребованы в силу несоответствия евростандартам. И говорить в этой ситуации про грузинскую помощь абхазским товарам просто смешно. Особенно если учесть, что в самой Грузии продажа товаров с абхазскими этикетками до сих пор остается под запретом.



Так что, если грузинско-абхазская торговля хоть как-то развивается, то исключительно на неофициальном уровне. И это не чьи-то домыслы, а выводы из доклада международной кризисной группы, опубликованного в мае нынешнего года.



ПУСТЫЕ ЦИФРЫ



Самой эффективным направлением можно назвать программу по оказанию медицинской помощи жителям "оккупированных" территорий, которую продвигает Грузия. Для этих целей из госбюджета Грузии выделяется столько средств, сколько "необходимо", но не более 15 тысяч лари в год на каждого пациента. Вроде бы весьма солидно. Но и тут не все так просто. Жители Абхазии должны сами из собственных средств платить за амбулаторное лечение, но главное – за диагностические исследования, которые предваряют и госпитализацию и, в случае необходимости, оперативное вмешательство врачей. Кроме того, недовольство растет и среди самого населения Грузии, считающего, что Тбилиси оказывает абхазам медицинскую помощь в ущерб грузинам. Не зря министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвилио ходе выполнения программы "шаг к лучшему будущему" была вынуждена признать: "К сожалению, мы даже не можем говорить публично о том, что предпринимает государство, опасаясь поставить под угрозу эти направления".



А если еще учесть, что финансирование программы "Шаг к лучшему будущему", требующей значительных средств, не утверждено, и бюджет Грузии составлен без этих расходов, а корректировка бюджета в парламенте не предусмотрена, то получается, что ничего серьезного Грузия не может предложить абхазам и здесь. Так что попытка министра Цихелашвили "засекретить" реализацию программы лишь доказывает, пусть и косвенно, ее "пробуксовку". Иначе рапорты о достижениях Грузии в этом направлении не сходили бы с полос грузинских газет и европейских СМИ.



ПОЛИТИКА "ОГРУЗИНИВАНИЯ" ОБАНКРОТИЛАСЬ



Грузия пожинает сейчас плоды той национальной политики, основы которой были заложены ею практически сразу после обретения независимости в результате развала СССР. В начале 90-х Тбилиси имел все возможности подписать нормальный федеративный договор и с Абхазией, и с Южной Осетией. Но пришедшие к власти в Грузии националисты определили будущее своей страны как моноэтнического государства, отрицая право на защиту национального самосознания других народов. В результате такой политики Грузия довольно быстро провела принудительную ассимиляцию, слив пшавов, хевсуров, рачинцев, тушинцев, имеретинцев, гурийцев и прочие населяющие страну народы в единое этническое ядро новой грузинской нации. Их язык и культура были фактически уничтожены. Что же касается других территорий, присоединенных к Грузии в советское время, то проживавшее там население, у которого были свои, принципиально иные культуры, неродственные грузинскому языки и самостоятельная история, то их население принудительно "огрузинили", применив экономическую, языковую и административную дискриминации. Тех же, кто, как абхазы и осетины, сопротивлялись этим процессам, преследовали всей мощью правоохранительных органов, обвиняя в сепаратизме.



- Я надеялся, что мы согласуем какой-либо формат взаимоотношений. Мы были согласны на федеративные отношения. Затем был разговор о конфедеративном соглашении. При посредничестве Примакова рассмотрели вариант, который назывался "совместным государством". Однако, Грузия отказывалась от всех перечисленных предложений. Мы очень часто были близки к консенсусу, но в итоге, оказалось, что грузинская сторона отказалась от всех проектов, - вспомнил в недавнем интервью бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба и заявил, что, хотя в борьбе против Грузии он "был лидером" сейчас наступил момент для примирительного диалога между Сухумом и Тбилиси. Причем, делать это с позиций двух независимых равноправных государств. И говорить о сближении позиций, а не спорить о статусе и правах Сухума в составе Грузии. Надо сказать, что его заявление вызвало в Грузии большой общественный резонанс.



ПЕРЕСТАТЬ ЛИЦЕМЕРИТЬ



В конце октября в республике прошли выборы президента Грузии, первый тур которых не выявил победителя. Не позднее 2 декабря должен пройти второй тур. Вполне возможно, что после него в Грузии станут больше прислушиваться к голосу здравого смысла. Как отмечают многие политологи, если Тбилиси действительно хочет сдвинуться в решении затянувшегося конфликта с "мертвой точки" и перестать заниматься лицемерием, обещая одну заманчивую перспективу за другой и "лучшую жизнь" соседних народов, то ему необходимо пойти на несколько принципиально важных шагов.



Для начала восстановить прямые контакты с Сухумом и Цхинвалом, признав, что они являются равноправными с Тбилиси сторонами конфликтов. Пойти на начало диалога и с Москвой, поскольку без участия России разрешить конфликт невозможно. И для этого сначала понять, что организация международного давления на Россию и принятие против нее разного рода санкций – это тупиковый путь. И склонить Москву таким образом к отзыву признания независимости Абхазии и Южной Осетии просто невозможно. Россия могла бы помочь Грузии "сохранить лицо" в деле выстраивания общепринятых отношений с соседями.



Однако пока что Грузия, предпочитает публично демонстрировать "пятые точки" своих политактивистов. Но на этом пути единственное, с чем она сама может остаться, так это с тем, что в России называют "голым задом".