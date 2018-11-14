Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи

17:24 15.11.2018

Вчера премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился в Сингапуре с президентом Путиным. Стороны пришли к соглашению ускорить переговоры по заключению мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.



В этой декларации прописано, что после подписания мирного договора Японии будут переданы два острова: Шикотан и Хабомаи. Конечная цель Японии всегда заключалась в возврате четырех северных островов, включая Кунашир и Итуруп. Тем не менее премьер Абэ пояснил журналистам, что он не касался проблемы принадлежности четырех островов. Также неизвестно, уточнил ли он этот вопрос у Путина.



Не воспримут ли это как то, что он одобрил возврат только двух островов?



Нельзя отказываться от правила возврата четырех островов. Необходимо продолжить переговоры, четко определив окончательную цель. Это была первая встреча после того, как в сентябре Путин предложил премьеру Абэ заключить мирный договор в этом году без предварительных условий. Есть информация, что услышав это предложение, японский лидер отказал: "Я не могу принять это предложение, пока не урегулирована территориальная проблема".



Правительство Японии подчеркивает, что предпосылкой для заключения мира является решение проблемы принадлежности четырех островов. Совершенно естественно, что оно не приняло предложение Путина.



Нельзя во время переговоров идти на поводу у российской стороны.Российский лидер ранее признал легитимность Советско-японской декларации. Другими словами, он подчеркнул, что конечной целью является возврат двух островов, и намекнул на то, что для этого Японии придется выполнить определенные условия.



Полтора года назад премьер Абэ предложил новый подход. Во время пресс-конференции он подчеркнул, что российско-японское сотрудничество достигло небывалых высот: бывшие жители островов теперь могут посещать могилы предков на самолете; на Южных Курилах реализуется совместная хоздеятельность и так далее.



Тем не менее реальность такова, что такие виды совместной хоздеятельности, как развитие аквакультур и так далее до сих пор не конкретизированы. Также нет соглашения по созданию "особой системы", которая не нарушит юридические позиции Японии, что является условием для деятельности.



Если в таких условиях поспешно развивать переговоры по мирному договору, насущная проблема территорий окажется под сукном.



Комментируя переговоры по мирному договору, премьер Абэ заявил: "Мы с президентом Путиным испытываем непреодолимое желание положить конец этой проблеме собственными руками". Также он выразил намерение посетить Россию в начале будущего года и провести встречу с президентом.



Если премьер Абэ будет спешить утрясти этот вопрос с учетом того, что срок его полномочий заканчивается в сентябре 2021 года, российская сторона будет смотреть на него свысока. Если японский лидер будет заботиться только о собственном политическом наследии, он создаст проблемы для будущих поколений.



Хоккайдо, Япония