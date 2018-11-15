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Анкара откажется от С-400 в пользу американских ракет Patriot. Российско-турецкий план перемирия в Идлибе находится на грани срыва
08:50 16.11.2018

Намеченный на 19 ноября визит Владимира Путина в Турцию могут омрачить события, затрагивающие военно-экономические и геополитические интересы России. Это связано с активизацией боевых действий между войсками Башара Асада и экстремистскими группировками боевиков в Идлибе, а также с возможным решением Анкары не покупать у Москвы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Фактически сейчас перемирия в созданной при участии Анкары и Москвы зоне деэскалации (ЗД) Идлиб не существует. И никогда не существовало. Это подтверждается в первую очередь ежедневными сводками российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, а также информационными сообщениями арабских и турецких СМИ. Согласно российско-турецкому меморандуму, подписанному в Сочи 17 сентября с.г. по итогам переговоров президентов РФ и Турции, демилитаризованная зона глубиной 15–20 км в Идлибе должна была быть создана к 15 октября 2018 года. Однако Турция попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе в связи с неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

Ситуация, похоже, никогда не нормализуется. Судя по сообщениям из Сирии, боевики в Идлибе намерены дать еще больший отпор правительственным войскам. Турция вроде бы соблюдает нейтралитет, однако основные силы боевиков до сих пор подпитываются именно из этой страны.

Но больше всего Москву могут омрачить шаги Анкары, связанные с состоявшимся недавно решением руководства Турции нормализовать отношения с США. В приближенных к правительству турецких СМИ в эти дни активно обсуждается вопрос о приобретении Анкарой зенитных ракетных комплектов Patriot взамен российских С-400. Как сообщило вчера турецкое информационное агентство Anadolu, "власти Турции в настоящий момент ожидают, что Пентагон потребует у Конгресса США наделить его полномочиями по вопросу поставок Patriot. Пентагон также будет уполномочен обслуживать переданные Турции системы. Ожидается, что Конгресс передаст полномочия Пентагону по поставкам Patriot в декабре текущего года".

Эти сообщения выглядят неожиданно, поскольку в декабре прошлого года Турция и РФ подписали в Анкаре кредитное соглашение на покупку С-400. Сумма сделки составила 2,5 млрд долл., из которых почти половину, как видно из слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара выплатила. И уже через год первый полковой комплект С-400 Анкара якобы должна получить. Но получит ли?

Агентство Anadolu сообщает, что Вашингтон в очередной раз предупредил Анкару: "В случае приобретения у Москвы С-400 США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35". "Не могу сказать точно, будут ли введены санкции в отношении Анкары из-за контракта по С-400, однако такая вероятность существует. Администрация США не испытывает оптимизма по данному вопросу. Расположение ЗРС С-400 в районах, где будут совершать полеты F-35, является угрозой, – отметил источник агентства. – Турция является суверенным государством, которое вправе принимать решения по закупке ЗРС.

Но с точки зрения интеграции в системы НАТО российские комплексы являются проблемными. Переговоры между Вашингтоном и Анкарой по данному вопросу продолжаются". При этом подчеркивается, что наметились позитивные тенденции в переговорах Турции и США по закупкам комплексов Patriot.

Таким образом, можно ожидать, что Анкара примет крайне невыгодное для Москвы решение об отказе на приобретение российских С-400. Как считает военный эксперт полковник Шамиль Гареев, "Анкаре придется оплатить неустойку. Но она с лихвой это компенсирует за счет других военно-технических и геополитических проектов с США".

Как известно, нормализация отношений Турции и США началась с того, что недавно Анкара выпустила из тюрьмы американского пастора Эндрю Брансона, который находился в заключении там почти два года. В ответ США начали реально разыскивать лидеров Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической. А Пентагон совместно с турецкими войсками приступил к практическому патрулированию сирийской территории в районе Манбиджа. Со стороны Вашингтона ожидаются и другие преференции, дающие возможность режиму Эрдогана проводить дальнейшую оккупацию Северной Сирии к востоку от Евфрата.

Трудно сказать, будет ли Москва препятствовать этому. Ведь в угоду "Турецкому потоку" она уже уступила в начале 2018 года Турции курдский анклав Африн и согласилась не проводить военную операцию в Идлибе. В Дамаске такими шагами Москвы тогда были недовольны. Сейчас, как сообщают арабские СМИ, правительственные войска сосредоточены вблизи авиабазы Абу-ад-Духур (провинция Идлиб), где, по слухам, планируется новая войсковая операция против боевиков запрещенной в РФ группировки "Хейят-Тахрир-аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра" – запрещена в РФ).

Будет ли Москва помогать войскам Асада уничтожать экстремистов в Идлибе, неизвестно. Но Иран в этом вопросе остается реальным союзником Дамаска, что очень злит не только Турцию, но и США и Израиль. Вашингтон вынашивает планы по уменьшению экономической зависимости Анкары от Тегерана, в том числе за счет диверсификации закупок Турцией иранской нефти. Как сообщает интернет-портал Kurdistan.ru, "недавно делегация США посетила Анкару, чтобы убедить турецкие власти соблюсти санкции и прекратить закупки нефти у Ирана. Они предложили Анкаре заполнить пробел в ее энергетических потребностях экспортом нефти и газа из Курдистана". Но пока, похоже, Анкара к этому не готова. Тем более что нефтяным бизнесом там активно занимаются российские структуры.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

15.11.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542347400
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