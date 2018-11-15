Газовый рынок становится полем боя для международных корпораций, - И.Петров

08:54 16.11.2018

Геополитика в поставках голубого топлива на Старый континент играет не последнюю, а иногда и первую роль



В Германии вышла книга, в подготовке которой участвовал ответственный редактор "НГ-Энергии" Олег Никифоров. Книга посвящена вопросам организации газоснабжения Европы. В ней 26 глав, рассказывающих о различных аспектах глобального газового рынка. Книга называется "Битва за газоснабжение Европы" (Die Schlacht um Europas Gasmarkt) и распространяется на немецком языке в Германии, Австрии и Швейцарии, в том числе и как электронное издание.



Прежде всего авторы книги (соавтором является немецкий журналист Гюнтер Хакемессер) доказывают с цифрами в руках, что Европе еще долгое время без газа не обойтись. Независимо от планов по переходу Евросообщества на альтернативные виды энергии газ будет еще несколько десятилетий оставаться энергоносителем, на который имеется спрос. Это связано с различными причинами (которые подробно анализируются в книге), в том числе и разной скоростью энергоповорота от традиционных видов топлива к возобновляемой энергетике, совершаемого разными странами ЕС. Не следует забывать и об истощении собственных газовых месторождений, прежде всего в Северном море, и возникновении в этой связи угрозы перебоев поставок газа. Как известно, вопросы экологии в Европе играют очень важную роль, и поэтому сланцевая революция, характерная для США, здесь невозможна.



В пользу природного газа как популярного энергоносителя говорит его экологичность. В книге приводятся данные исследований, которые свидетельствуют о том, что газ является наиболее экологичным из всех имеющихся на сегодня в распоряжении человечества ископаемых видов топлива.



Наиболее интересными с точки зрения оценки современного состояния газоснабжения Европы с российского направления являются данные о начале сотрудничества Западной Европы и СССР в рамках контракта "Газ на трубы" в 70-е годы прошлого века, а также анализ формирования такого российского газового монополиста, как "Газпром". Политика "Газпрома" в отношении как конкретных потребителей в Европе, так и транзитеров и партнеров, таких как, в частности, Туркменистан, отслеживается начиная с его создания до наших дней.



Именно возможность поставок газа с разных направлений и в различных формах (как трубопроводный и сжиженный газ) в Европу и превращает газ в яблоко раздора, поскольку в его поставках могут участвовать (и участвуют) различные страны мира.



Более того, газ становится причиной острых политических кризисов и даже военных столкновений, как это, в частности, демонстрирует сирийский кризис.



К числу основных поставщиков голубого топлива на европейский рынок относятся наряду с Россией Катар и Алжир. Но на арену выходят и новые поставщики с Ближнего Востока и из Африки. Все эти варианты подробно рассматриваются в книге. К потенциальным поставщикам газа в Европу относятся также страны Каспийского бассейна. Недавнее подписание договора, регулирующего статус Каспия, открывает принципиальные возможности для наполнения имеющегося газопровода из Азербайджана в Турцию дополнительными количествами газа из туркменских и, возможно, иранских месторождений. Кроме того, в Японии и Китае созданы технологии добычи метанового гидрата, находящегося в морях, океанах и озерах (в частности, в Байкале) в замороженном состоянии. Запасы метанового гидрата наряду со сланцевым газом существенно расширяют предложение газа для европейских потребителей.



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Вопросы экологии очень важны для Европы.

Фото Екатерины Богдановой

Особое место в книге занимает рассмотрение нынешних противоречий, связанных с попытками американского президента Дональда Трампа переориентировать европейских потребителей на сжиженный газ (СПГ) из США. На основании ряда работ российских ученых в книге анализируется конкурентоспособность сжиженного газа из США и российского трубопроводного газа и доказывается, что при нынешнем уровне технологии добычи и организации поставок американский СПГ остается недостаточно конкурентоспособным по сравнению с российским газом на европейском рынке. Вместе с тем принятие политических решений по ограничению поставок российского газа может привести к повышению цен на газ на европейском рынке, которое сделает американский СПГ вполне конкурентоспособным. Подобные политические решения по искусственному ограничению потребления российского газа, как известно, были приняты в Литве.



В книге подробно рассматриваются современные маршруты поставок трубопроводного газа в Европу, включая проходящие по территории государств бывшего СССР алжирские и трансафриканские газопроводы, и прежде всего состояние украинской газопроводной системы (ГТС) и все связанные с ее использованием проблемы, включая кризисы газоснабжения Европы со стороны России. В книге подробно разбираются все аспекты российско-украинских газовых отношений и, как следствие их тупикового развития, попытки российского поставщика "Газпрома" создавать обходные пути поставок газа в Европу. Речь идет при этом прежде всего о таких проектах, как "Северный поток", "Южный поток", "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В книге описаны история создания проектов подобных трубопроводов, борьба за их реализацию и политические аспекты, связанные с их практической реализацией.



В книге подробно анализируются вопросы применения Третьего энергетического пакета в отношении "Газпрома" и создаваемых им совместно с европейскими участниками средств для транспортировки голубого топлива в Европу и демонстрируется, что он во многом направлен на ограничение деятельности Газпрома в Европе.



В ряде глав особое внимание уделяется развитию добычи и поставок российского сжиженного газа (СПГ), связанного прежде всего с реализацией проектов компанией "НОВАТЭК", и оцениваются в этой связи возможности снабжения Европы российским СПГ в условиях глобального потепления. Ведь именно изменение климата создает дополнительные возможности для российских поставщиков СПГ, поскольку позволяет использовать для этого свободный от льдов Северный морской путь.



Книга предназначена для широкого круга читателей, включая ученых, политиков и представителей европейской общественности.



Илья Петров

15.11.18