Казахское топливо утекает в Россию. Астана задумалась о запрете экспорта горючего, - "Къ"

09:13 16.11.2018

Александр Константинов, "Коммерсантъ", 15 ноября 18



После резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в РФ трейдеры и перекупщики начали вывозить топливо из Казахстана в приграничные российские регионы. Это грозит дефицитом горючего, и правительство страны намерено защитить свой топливный рынок. Но вариантов у Астаны лишь два - либо закрыть границу с Россией, что почти невозможно в рамках ЕАЭС, либо резко повысить цены на бензин и дизтопливо, но это может вызвать возмущение населения.



Из-за сложившегося диспаритета цен на бензин и зимнее дизтопливо, по данным аналитиков Минэнерго Казахстана и компании "Казмунайгаз", в ноябре начался вывоз более дешевых казахских нефтепродуктов в Россию. "Сегодня, если сравнивать потребление Туркестанской области и Чимкента, в которых вместе проживают 3 млн человек, и Западно-Казахстанской или Кустанайской областей, в которых проживают 700–800 тыс. человек, то потребление в двух последних по дизтопливу и бензину в несколько раз больше, чем на юге,- заявил 15 ноября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на прошедшем в Астане совещании по вопросам ценоообразования на ГСМ на внутреннем рынке.- Это означает, что дизельное топливо и бензин утекают на сопредельные рынки, в Россию. Вывозятся большегрузными машинами, фурами, устанавливают себе дополнительные баки, есть факты вывоза бензовозами".



В совещании приняли участие крупные казахские розничные сети АЗС "Гелиос", "Казмунайгаз Оннимдере" и "Синойл", в совокупности контролирующие около 60% рынка, но отсутствовали представители "Газпромнефть-Казахстан", рыночная доля которой составляет порядка 10%. Как пояснили "Ъ" в Минэнерго, пока там не готовы дать окончательные цифры по темпам роста потребления нефтепродуктов в северных, приграничных с Россией областях, "однако тенденция четко прослеживается, и это особо касается дизтоплива". На 15 ноября, по данным ведомства, средняя цена литра бензина Аи-92 составляла 155,57 тенге (28,15 руб.), Аи-95/96 - 175,03 тенге (31,67 руб.), зимнего дизтоплива - 195 тенге (35,28 руб.) при курсе 5,55 тенге за рубль. "Разница по дизтопливу с Россией составляет около 50–60 тенге (9–10,9 руб.- "Ъ") за литр, и за счет этого происходит вымывание его из страны",- рассказал "Ъ" пресс-секретарь Минэнерго Нурлыбек Женисбек.

Несмотря на наличие больших запасов по бензину на нефтебазах республики (совокупный запас на 14 ноября, по данным Минэнерго, составляет 352 тыс. тонн) казахстанские чиновники крайне озабочены ситуацией, особенно в связи с возможным повышением розничных цен на нефтепродукты с 1 января в России вследствие планового роста акцизов. Необходимо отметить, что, помимо дефицита, ситуация может привести к неконтролируемому росту цен на заправках и свести на нет все усилия Минэнерго по сдерживанию роста цен. Для этого, в частности, министерство с 1 ноября снизило акциз на зимнее дизтопливо.



"Понятно, что граница у нас большая, нет таможни сейчас. Либо мы должны поддерживать тот паритет цен, который в Казахстане сложился. Но если в РФ еще вырастут цены, тогда у нас может возникнуть дефицит, будет вывозиться практически все. Поэтому мы должны контролировать свою границу. Поэтому я доложил премьер-министру, он дал поручение вице-премьеру Ерболату Досаеву. Мы с вами сформулируем свои предложения, и в пятницу будем докладывать в правительстве о вариантах и предложениях по защите нашего рынка. У нас другого пути нет",- заявил Канат Бозумбаев.

Как пояснили "Ъ" в министерстве, сети АЗС должны подготовить и направить свои предложения по защите внутреннего рынка, которые будут рассмотрены в течение недели на совещании у Ерболата Досаева. Оперативно получить комментарии участников рынка не удалось.

Что касается защитных мер, то, по словам господина Бозумбаева, есть два варианта - контроль границы либо повышение цен до уровня российских. Но как осуществлять контроль самой протяженной в мире сухопутной границы, пока не ясно. "Второй путь - это нарастить цены до уровня российских. Но это, наверное, из области фантастики - сделать такие цены, как 250 за дизель и 240 за бензин (тенге за литр; 45,23 руб. и 43,42 руб. соответственно.- "Ъ"). Но это тоже путь, который мы сейчас не отбрасываем. В этом случае правительству нужно будет какие-то меры принимать субсидирование потребителей. Скорее всего, будем двигаться по первому пути, когда будем укреплять свои границы",- сообщил глава минэнерго Кказахстана.

"На самом деле в рамках ЕАЭС, в рамках которого нельзя ставить пошлины и сложно обеспечивать пограничный контроль, единственный способ обнулить вывоз бензина - это обнулить разницу, что означает рост цен,- прокомментировал "Ъ" возможные варианты решения проблемы экономист Олжас Худайбергенов.- Вопрос лишь в том, что быстрое повышение цен сейчас способно вызвать возмущение населения, особенно на фоне снижающихся цен на нефть. Скорее всего, цены на топливо поднимут, но "размазав" по времени".



Между тем ситуация с диспаритетом цен по нефтепродуктам между Россией и Казахстаном далеко не нова. Проблема появляется с периодичностью раз в полтора-два года. Несколько лет назад бывший на тот момент министром энергетики нынешний глава "Казмунайгаза" Сауат Мынбаев, выступая перед депутатами парламента, говорил о том, что опытным путем был нащупан баланс цен, который позволяет сохранять паритет на рынке. По его словам, разница в цене на нефтепродукты "на пистолете АЗС" между Россией и Казахстаном должна составлять около 20–25%. При нарушении этого соотношения в ту или иную сторону начинается либо вытеснение российским бензином казахского, либо, наоборот, из Казахстана начинают вымываться нефтепродукты. В настоящий момент разница по дизтопливу составляет около 30–35%, и в Казахстане опасаются, что с нового, 2019 года она будет расти.