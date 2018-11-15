 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.11.2018
09:59  "Хайповая" культура бандерлогов, - Вл.Хомяков
09:55  Демократия в действии. О странностях американских выборов, которые предпочли не замечать, - И.Титов
09:54  Тимур Бекмамбетов: "Об этих болезнях стали говорить"
09:48  Ужас глобалистов. Мы вступили в эпоху новой политики, - Александр Дугин
09:45  В Кыргызстане имамы запрещают играть на национальных инструментах, - "ВечБишкек"
09:43  "Не пойман - не вор...", - С.Жээнбеков (интервью)
09:42  Свободу братишке! В кыргызском Лейлеке опять митингуют "илмияновцы"
09:41  Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов
09:36  Оправдались ли надежды казахстанцев, связанные с введением национальной валюты?
09:30  Секс с двумя догами. Как развлекаются арабские шейхи, - "МК"
09:20  Казахам пора избавляться от исторических иллюзий, - Мади Алимов
09:19  Какую конечную цель имеют бесконечные реформы госслужбы в Казахстане? - А.Омирбек
09:17  Убийц Джамаля Хашогги перечислили поименно. Эр-Рияд выдвинул обвинения против 11 подозреваемых, а США ввели санкции против 17
09:15  Асхат Маемиров назначен ректором Казахской национальной академии искусств
09:13  Казахское топливо утекает в Россию. Астана задумалась о запрете экспорта горючего, - "Къ"
09:02  Пекин переходит в наступление. Китай продолжает выдавливать Россию и Индию из их традиционных зон влияния, - А.Храмчихин
09:01  Таджикистан. Зачинщиками тюремного бунта являются члены ТЭО ПИВ
08:54  Газовый рынок становится полем боя для международных корпораций, - И.Петров
08:50  Анкара откажется от С-400 в пользу американских ракет Patriot. Российско-турецкий план перемирия в Идлибе находится на грани срыва
08:46  Сингапурский сговор. Путин всерьез обсуждает с Абэ сдачу Курил, - П.Акопов
Четверг, 15.11.2018
23:38  Чемпион Казахстана по дзюдо Жасулан Абиев убит в очереди за углем в Семее
17:24  Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи
17:01  Украина 2018 - спирали истории, - Р.Устраханов
15:51  Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной, - А.Онтиков
15:47  Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями
15:45  Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:44  На Украине начинается коммунальная катастрофа
15:42  Леопарды ди Каприо. Успеют ли спасти снежных барсов в Киргизии
15:40  Готовность №1. Что происходит на Рогунской ГЭС прямо сейчас
15:38  Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?
15:33  "Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
14:11  Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07  "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49  Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48  Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44  Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14  Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59  Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58  Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55  Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51  Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45  Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31  Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
10:15  Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:03  В Узбекистане будет создана еще одна потешная "Экологическая партия"
10:01  Мирзиеев отправился с визитом в Каракалпакстан. Карать разрушителей гробниц?
09:52  Купит ли Катар С-400 у России
09:50  Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин
08:55  США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев
00:33  США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать
00:20  Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Асхат Маемиров назначен ректором Казахской национальной академии искусств
09:15 16.11.2018

"Ак Орда", 15 ноября

Распоряжением Главы государства Маемиров Асхат Максимович назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова.

***

Асхат Максимович Маемиров
Родился 12 марта 1974 г. в Уральске.
Заслуженный деятель Казахстана, доктор Phd, обладатель президентской стипендии "Болашак".
Выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова.
В 2008 году получил степень магистра в Университете Сорбонны и прошел ординатуру в Национальной консерватории драматического искусства в Париже, Франция.
В 2010г. в Российской академии театрального искусства (ГИТИС) получил ученую степень "Магистр режиссуры". В 2013 году ему присвоена ученая степень доцента кафедры "актерское мастерство и режиссура" в Казахской национальной академии искусств им. Жургенова. Также ему присвоена ученая степень "Доктор философии" в Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова по специальности "Искусствоведение". Будучи философом в области искусствоведения, объем научных исследований включает в себя новаторские тенденции в современной постановке, тенденции в современном театральном искусстве.
Свою трудовую деятельность начал в Западно-Казахстанском областном казахском театре драмы.
Заведующий отделом "Актерское искусство" в Уральском музыкальном колледже им. Курмангазы, декан факультета "Театральное искусство" в Казахской национальной академии искусств им.Т. Жургенова, доцент кафедры "актерское мастерство и режиссура" в Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова. Он является одним из лучших современных профессиональных арт-менеджеров в области отечественной культуры. Работал вице-президентом АО "Фонд духовного развития народа Казахстана", президент АО "Қазақ әуендері", являющиеся одним из известных организаций в области культуры и искусства страны.
В 2017 году он возглавил Государственную концертную организацию "Казахконцерт", одну из крупнейших ведущих музыкальных коллективов в казахстанской культуре. Художественный руководитель столичного театра "Астана-мюзикл" и вице-президент Ассоциации театров Казахстана.
А.Маемиров поставил десятки спектаклей на сцене казахстанских театров и неоднократно становился лауреатом республиканских и международных театральных фестивалей. Так, в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества им. Г.Мусрепова поставил драму-притчу "Қара шекпен" Г.Хугаева, в Казахском Государственном академическом театре драмы им.М.Ауэзова драму "С любимыми не расставайтесь!" А. Володина, драму "Ахико из Актаса" М. Омаровой, "Я говорю тебе, мой сын..." Б.Беделхана. А.Маемиров в Казахском Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая возобновил либретто С.Мухамеджанова "Айсулу". Также он известен постановками казахстанских мюзиклов "Ромео и Джульетта" (Ж.Пресгурвика), "Кыз Жибек" (Е. Брюсиловского), "Астана" (Б. Гафу, А. Оренбургского).
Известный казахстанский режиссер неоднократно представлял казахстанское театральное искусство на международной арене. Участвовал в театральных фестивалях, симпозиумах и форумах в Австрии, Бельгии, Германии, Израиля, России, США, Турции, Франции, Армении, Грузии, Польши, Чехии и других странах.
В 2009 году впервые в истории казахстанского театрального искусства его постановка "Случай в зоопарке" стал лауреатом І Международного театрального фестиваля им.А.Чехова, прошедшего в Нью-Йорке. В 2017 году его спектакль "Акико из Актаса" (режиссер А. Маемиров) был показан в Токио (Япония). В конце прошлого года в рамках европейского турне под эгидой "Театр Великой степи" мюзикл "Кыз Жибек" в постановке А.Маемирова приветствовали зрители пяти столиц мира - Брюссель, Париж, Вена, Берлин и Москва.
В настоящее время он осуществляет постановку оперы М. Тулебаева "Биржан-Сара" на сцене театра оперы и балета в "Астана Опера". В то же время он является арт-директором Всемирного театрального фестиваля "Астана", который проводился впервые в нашей стране и стал традиционным, Республиканского фестиваля молодых режиссеров им. К.Сугурбекова, Национального театрального форум-фестиваля "Сахнагер". Вице-президент Ассоциации театров Казахстана, объединяющий театральные коллективы республики, также он имеет статус ведения работы в Международном театральном институте при ЮНЕСКО в Казахстане.
12 февраля 2018 года Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан назначен директором Государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542348900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №261
- Б. Сагинтаев на бизнес-форуме обозначил приоритетные направления для наращивания казахстанско-словацкого сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Очередной Форум по защите бизнеса состоялся в Генпрокуратуре
- О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-сентябре 2018 года
- В Актобе впервые прибыла передвижная выставка Библиотеки Елбасы
- В отношении рабочего совещания Штаба АТЦ КНБ
- Казахское топливо утекает в Россию
- Выявлены запрещенные и вредные вещества в продукции ввозимой на территорию Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  