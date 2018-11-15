Асхат Маемиров назначен ректором Казахской национальной академии искусств

09:15 16.11.2018

"Ак Орда", 15 ноября



Распоряжением Главы государства Маемиров Асхат Максимович назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова.



***



Асхат Максимович Маемиров

Родился 12 марта 1974 г. в Уральске.

Заслуженный деятель Казахстана, доктор Phd, обладатель президентской стипендии "Болашак".

Выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова.

В 2008 году получил степень магистра в Университете Сорбонны и прошел ординатуру в Национальной консерватории драматического искусства в Париже, Франция.

В 2010г. в Российской академии театрального искусства (ГИТИС) получил ученую степень "Магистр режиссуры". В 2013 году ему присвоена ученая степень доцента кафедры "актерское мастерство и режиссура" в Казахской национальной академии искусств им. Жургенова. Также ему присвоена ученая степень "Доктор философии" в Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова по специальности "Искусствоведение". Будучи философом в области искусствоведения, объем научных исследований включает в себя новаторские тенденции в современной постановке, тенденции в современном театральном искусстве.

Свою трудовую деятельность начал в Западно-Казахстанском областном казахском театре драмы.

Заведующий отделом "Актерское искусство" в Уральском музыкальном колледже им. Курмангазы, декан факультета "Театральное искусство" в Казахской национальной академии искусств им.Т. Жургенова, доцент кафедры "актерское мастерство и режиссура" в Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова. Он является одним из лучших современных профессиональных арт-менеджеров в области отечественной культуры. Работал вице-президентом АО "Фонд духовного развития народа Казахстана", президент АО "Қазақ әуендері", являющиеся одним из известных организаций в области культуры и искусства страны.

В 2017 году он возглавил Государственную концертную организацию "Казахконцерт", одну из крупнейших ведущих музыкальных коллективов в казахстанской культуре. Художественный руководитель столичного театра "Астана-мюзикл" и вице-президент Ассоциации театров Казахстана.

А.Маемиров поставил десятки спектаклей на сцене казахстанских театров и неоднократно становился лауреатом республиканских и международных театральных фестивалей. Так, в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества им. Г.Мусрепова поставил драму-притчу "Қара шекпен" Г.Хугаева, в Казахском Государственном академическом театре драмы им.М.Ауэзова драму "С любимыми не расставайтесь!" А. Володина, драму "Ахико из Актаса" М. Омаровой, "Я говорю тебе, мой сын..." Б.Беделхана. А.Маемиров в Казахском Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая возобновил либретто С.Мухамеджанова "Айсулу". Также он известен постановками казахстанских мюзиклов "Ромео и Джульетта" (Ж.Пресгурвика), "Кыз Жибек" (Е. Брюсиловского), "Астана" (Б. Гафу, А. Оренбургского).

Известный казахстанский режиссер неоднократно представлял казахстанское театральное искусство на международной арене. Участвовал в театральных фестивалях, симпозиумах и форумах в Австрии, Бельгии, Германии, Израиля, России, США, Турции, Франции, Армении, Грузии, Польши, Чехии и других странах.

В 2009 году впервые в истории казахстанского театрального искусства его постановка "Случай в зоопарке" стал лауреатом І Международного театрального фестиваля им.А.Чехова, прошедшего в Нью-Йорке. В 2017 году его спектакль "Акико из Актаса" (режиссер А. Маемиров) был показан в Токио (Япония). В конце прошлого года в рамках европейского турне под эгидой "Театр Великой степи" мюзикл "Кыз Жибек" в постановке А.Маемирова приветствовали зрители пяти столиц мира - Брюссель, Париж, Вена, Берлин и Москва.

В настоящее время он осуществляет постановку оперы М. Тулебаева "Биржан-Сара" на сцене театра оперы и балета в "Астана Опера". В то же время он является арт-директором Всемирного театрального фестиваля "Астана", который проводился впервые в нашей стране и стал традиционным, Республиканского фестиваля молодых режиссеров им. К.Сугурбекова, Национального театрального форум-фестиваля "Сахнагер". Вице-президент Ассоциации театров Казахстана, объединяющий театральные коллективы республики, также он имеет статус ведения работы в Международном театральном институте при ЮНЕСКО в Казахстане.

12 февраля 2018 года Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан назначен директором Государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова.