Убийц Джамаля Хашогги перечислили поименно. Эр-Рияд выдвинул обвинения против 11 подозреваемых, а США ввели санкции против 17

09:17 16.11.2018

Кирилл Кривошеев, "Коммерсантъ", 15 ноября



Сегодня три страны приняли участие в споре о том, как расследовать убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи и как наказывать виновных. Когда генпрокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек и запросила смертной казни для пятерых, Минфин США ввел личные санкции против 17 подданных королевства. Кроме того, ход "дела Хашокджи" прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заявивший, что считает действия Эр-Рияда "позитивными, но недостаточными".

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии сегодня официально выдвинула обвинения лицам, якобы причастным к убийству журналиста Джамаля Хашокджи в консульстве королевства в Стамбуле. Назвав произошедшее "преступлением и большой ошибкой", замглавы ведомства шейх Шалан аль-Шалан рассказал, что расследование ведется в отношении 21 человека, 11 из которых уже предъявлены обвинения. Для пяти подозреваемых прокуратура заранее, еще до суда, запрашивает смертной казни. Однако конкретных имен господин аль-Шалан не назвал.



При этом версия преступления, описанная саудовскими властями, сильно отличается от той, которую ранее озвучила турецкая разведка.

Если, по данным Анкары, убийство было спланировано, то Эр-Рияд настаивает, что целью группы из 15 человек было лишь убедить господина Хашокджи вернуться на родину, а силу применять лишь в том случае, если он откажется.

Инициатором миссии, по словам Шалана аль-Шалана, были отправленные в середине октября в отставку заместитель службы общей разведки Саудовской Аравии генерал Ахмед Асири и советник наследного принца Сауд аль-Кахтани - теперь ему запрещен выезд из королевства на время расследования. Эти люди, якобы встречались с лидером вылетевшей в Стамбул группы - Махером Абдулазизом Мутребом и инструктировал их перед миссией. При этом газета The New York Times утверждает, что господин Мутреб часто сопровождал принца в зарубежных поездках.



Что касается наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, то он, как утверждают в генпрокуратуре, никак не причастен к этому преступлению.

После этого Эр-Рияд перешел к обвинениям в адрес Турции и Катара. Их СМИ, по словам заместителя генпрокурора, вели "информационную кампанию" против королевства и этот вопрос с конкретными изданиями будет решаться в суде. Идею Анкары о начале международного расследования саудовские власти также отвергли, заявив, что открыты для сотрудничества с турецкими коллегами.



В Турции такие заявления вызвали предсказуемое раздражение. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что считает действия саудовской стороны "позитивными, но недостаточными". Похожее мнение выразил и советник президента Турции Ясин Актай. "Я не верю, что реальные исполнители (убийства.- "Ъ") будут найдены в ходе саудовского расследования",- сказал он.

На международном расследовании настаивает и генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.



"Запрос смертной казни для подозреваемых - это точно не способ выяснить всю правду об убийстве Хашокджи,- написал он в Twitter.- Наоборот, это позорный способ избежать ответственности. "Репортеры без границ" требуют независимого международного расследования".

После пресс-конференции в Эр-Рияде стало известно, что Минфин США вводит санкции против 17 саудовских подданных, которых считает причастными к убийству. Впрочем, только персональные. "Лица, которые выследили и жестоко убили журналиста, который жил и работал в США, должны понести ответственность за свои действия",- сказалглава ведомства Стивен Мнучин. Отметим, что власти США опирались на "Глобальный акт Магнитского". Американский список начинается уже упомянутым экс-советником принца Саудом аль-Кахтани, а завершается консулом Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммедом Алотаиби.