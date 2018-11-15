 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.11.2018
09:59  "Хайповая" культура бандерлогов, - Вл.Хомяков
09:55  Демократия в действии. О странностях американских выборов, которые предпочли не замечать, - И.Титов
09:54  Тимур Бекмамбетов: "Об этих болезнях стали говорить"
09:48  Ужас глобалистов. Мы вступили в эпоху новой политики, - Александр Дугин
09:45  В Кыргызстане имамы запрещают играть на национальных инструментах, - "ВечБишкек"
09:43  "Не пойман - не вор...", - С.Жээнбеков (интервью)
09:42  Свободу братишке! В кыргызском Лейлеке опять митингуют "илмияновцы"
09:41  Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов
09:36  Оправдались ли надежды казахстанцев, связанные с введением национальной валюты?
09:30  Секс с двумя догами. Как развлекаются арабские шейхи, - "МК"
09:20  Казахам пора избавляться от исторических иллюзий, - Мади Алимов
09:19  Какую конечную цель имеют бесконечные реформы госслужбы в Казахстане? - А.Омирбек
09:17  Убийц Джамаля Хашогги перечислили поименно. Эр-Рияд выдвинул обвинения против 11 подозреваемых, а США ввели санкции против 17
09:15  Асхат Маемиров назначен ректором Казахской национальной академии искусств
09:13  Казахское топливо утекает в Россию. Астана задумалась о запрете экспорта горючего, - "Къ"
09:02  Пекин переходит в наступление. Китай продолжает выдавливать Россию и Индию из их традиционных зон влияния, - А.Храмчихин
09:01  Таджикистан. Зачинщиками тюремного бунта являются члены ТЭО ПИВ
08:54  Газовый рынок становится полем боя для международных корпораций, - И.Петров
08:50  Анкара откажется от С-400 в пользу американских ракет Patriot. Российско-турецкий план перемирия в Идлибе находится на грани срыва
08:46  Сингапурский сговор. Путин всерьез обсуждает с Абэ сдачу Курил, - П.Акопов
Четверг, 15.11.2018
23:38  Чемпион Казахстана по дзюдо Жасулан Абиев убит в очереди за углем в Семее
17:24  Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи
17:01  Украина 2018 - спирали истории, - Р.Устраханов
15:51  Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной, - А.Онтиков
15:47  Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями
15:45  Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:44  На Украине начинается коммунальная катастрофа
15:42  Леопарды ди Каприо. Успеют ли спасти снежных барсов в Киргизии
15:40  Готовность №1. Что происходит на Рогунской ГЭС прямо сейчас
15:38  Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?
15:33  "Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
14:11  Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07  "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49  Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48  Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44  Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14  Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59  Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58  Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55  Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51  Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45  Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31  Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
10:15  Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:03  В Узбекистане будет создана еще одна потешная "Экологическая партия"
10:01  Мирзиеев отправился с визитом в Каракалпакстан. Карать разрушителей гробниц?
09:52  Купит ли Катар С-400 у России
09:50  Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин
08:55  США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев
00:33  США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать
00:20  Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Убийц Джамаля Хашогги перечислили поименно. Эр-Рияд выдвинул обвинения против 11 подозреваемых, а США ввели санкции против 17
09:17 16.11.2018

Кирилл Кривошеев, "Коммерсантъ", 15 ноября

Сегодня три страны приняли участие в споре о том, как расследовать убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи и как наказывать виновных. Когда генпрокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек и запросила смертной казни для пятерых, Минфин США ввел личные санкции против 17 подданных королевства. Кроме того, ход "дела Хашокджи" прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заявивший, что считает действия Эр-Рияда "позитивными, но недостаточными".
Генеральная прокуратура Саудовской Аравии сегодня официально выдвинула обвинения лицам, якобы причастным к убийству журналиста Джамаля Хашокджи в консульстве королевства в Стамбуле. Назвав произошедшее "преступлением и большой ошибкой", замглавы ведомства шейх Шалан аль-Шалан рассказал, что расследование ведется в отношении 21 человека, 11 из которых уже предъявлены обвинения. Для пяти подозреваемых прокуратура заранее, еще до суда, запрашивает смертной казни. Однако конкретных имен господин аль-Шалан не назвал.

При этом версия преступления, описанная саудовскими властями, сильно отличается от той, которую ранее озвучила турецкая разведка.
Если, по данным Анкары, убийство было спланировано, то Эр-Рияд настаивает, что целью группы из 15 человек было лишь убедить господина Хашокджи вернуться на родину, а силу применять лишь в том случае, если он откажется.
Инициатором миссии, по словам Шалана аль-Шалана, были отправленные в середине октября в отставку заместитель службы общей разведки Саудовской Аравии генерал Ахмед Асири и советник наследного принца Сауд аль-Кахтани - теперь ему запрещен выезд из королевства на время расследования. Эти люди, якобы встречались с лидером вылетевшей в Стамбул группы - Махером Абдулазизом Мутребом и инструктировал их перед миссией. При этом газета The New York Times утверждает, что господин Мутреб часто сопровождал принца в зарубежных поездках.

Что касается наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, то он, как утверждают в генпрокуратуре, никак не причастен к этому преступлению.
После этого Эр-Рияд перешел к обвинениям в адрес Турции и Катара. Их СМИ, по словам заместителя генпрокурора, вели "информационную кампанию" против королевства и этот вопрос с конкретными изданиями будет решаться в суде. Идею Анкары о начале международного расследования саудовские власти также отвергли, заявив, что открыты для сотрудничества с турецкими коллегами.

В Турции такие заявления вызвали предсказуемое раздражение. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что считает действия саудовской стороны "позитивными, но недостаточными". Похожее мнение выразил и советник президента Турции Ясин Актай. "Я не верю, что реальные исполнители (убийства.- "Ъ") будут найдены в ходе саудовского расследования",- сказал он.
На международном расследовании настаивает и генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

"Запрос смертной казни для подозреваемых - это точно не способ выяснить всю правду об убийстве Хашокджи,- написал он в Twitter.- Наоборот, это позорный способ избежать ответственности. "Репортеры без границ" требуют независимого международного расследования".
После пресс-конференции в Эр-Рияде стало известно, что Минфин США вводит санкции против 17 саудовских подданных, которых считает причастными к убийству. Впрочем, только персональные. "Лица, которые выследили и жестоко убили журналиста, который жил и работал в США, должны понести ответственность за свои действия",- сказалглава ведомства Стивен Мнучин. Отметим, что власти США опирались на "Глобальный акт Магнитского". Американский список начинается уже упомянутым экс-советником принца Саудом аль-Кахтани, а завершается консулом Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммедом Алотаиби.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542349020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №261
- Б. Сагинтаев на бизнес-форуме обозначил приоритетные направления для наращивания казахстанско-словацкого сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Очередной Форум по защите бизнеса состоялся в Генпрокуратуре
- О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-сентябре 2018 года
- В Актобе впервые прибыла передвижная выставка Библиотеки Елбасы
- В отношении рабочего совещания Штаба АТЦ КНБ
- Казахское топливо утекает в Россию
- Выявлены запрещенные и вредные вещества в продукции ввозимой на территорию Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  