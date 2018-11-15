Секс с двумя догами. Как развлекаются арабские шейхи, - "МК"

09:30 16.11.2018 "Секс с двумя догами": русская эскортница раскрыла интим-капризы королевских особ

Девушка по вызову раскрыла тайны пикантного бизнеса на Ближнем Востоке



Эскортницы, или дамы, сопровождающие состоятельных мужчин, в последнее время в скандальном тренде. Настя Рыбка, которая каталась на яхте с олигархами, а ныне за организацию проституции томится в тюрьме Таиланда… Известная модель Ольга Синтюрева, обвиняемая в краже денег у друга депутата ЛДПР Сергея Жигарева, ждет суда… Недавно эскортница Вероника Максимова подала заявление об изнасиловании на сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова.



На ключевое слово "эскорт" в поисковике выпадают десятки страниц модельных агентств. Любой оперативник знает, что некоторые агентства - это завуалированные бордели. Они все в той или иной мере связаны друг с другом, а также с заморскими коллегами. В США действует крупное международное агентство, через которое, а точнее, его подразделение на Ближнем Востоке, ездят в гости к арабским принцам девушки со всего мира.



Это самая что ни на есть организованная международная проституция. Найдена лазейка в законе, так что комар носа не подточит, - выезды эскортниц маскируются под модельные кастинги. А остальное время девушкам не возбраняется досуг первых лиц арабских стран.



"МК" удалось взять эксклюзивное сенсационное интервью у эскортницы, которая жила на личных островах (!) члена правящей династии наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов. Там же в свое время была и Ольга Синтюрева, а вот Насте Рыбке дали от ворот поворот.



Большую часть времени девушки проводят на пляже.

Справка "МК": Эскорт (фр. escorte, от итал. scorta) - сопровождение любого вида. По большому счету эскортницы - элитные проститутки с ценником от 5 тысяч евро за ночь. Отличие эскорта от проституции - досуг эскортниц с мужчинами предполагается не всегда, но в подавляющем большинстве случаев приводит к сексуальной близости. Как правило, но не всегда эскортницы имеют высшее образование и могут на должном уровне поддержать беседу.



Нашей собеседнице чуть больше 20 лет. Хрупкая, привлекательная девушка, назовем ее Натальей, с параметрами, близкими к идеальным, 90-60-90. Родилась Наталья в провинциальном городке в 500 километрах к югу от Москвы. Родители рано расстались. Воспитанием девушки и ее брата занималась мать. В модельный бизнес в 16 лет Наталью позвал знакомый. Много лет она была эскортницей, в компании богатых клиентов объездила полмира. Недавно наша героиня вышла замуж, говорит, что очень любит мужа и навсегда оставила эскорт-занятие. Вероятно, поэтому она решилась с нами на откровенный разговор. А еще Наталья признается: рада, что журналисты наконец начали писать о международной проституции: "Надеюсь, это б... наконец-то прекратится в нашей стране".



- То, что я расскажу, очень серьезно, - начинает девушка. - И я боюсь, что меня могут убить, так как очень серьезные люди замешаны. У нас иногда отбирали телефоны на тусовках или давали аппараты без камеры, чтобы мы никого не могли сфотографировать. В ОАЭ на яхтах с принцем находились даже представители истеблишмента нашего государства. Если честно, мне не хочется никому ничего рассказывать...



Тяжелые переговоры длились не один день. Девушка наконец сдалась. Встречаться лично, впрочем, она категорически не захотела - все наше общение проходило по мессенджеру.



- Речь идет о развлечениях наследного принца Хамдана, - начала повествование бывшая эскортница. - На его островах побывали сотни девушек - россиянки, украинки, белоруски, бразильянки, испанки. - Есть возрастные ограничения - в качестве жриц любви рассматриваются девушки от 18 до 23 лет. Несовершеннолетние тоже ездят, но редко. К братьям принца и эмиру Дубая привозят и 14-летних.



Справка "МК": Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум является одним из 13 детей эмира Дубая, премьер-министра и вице-президента ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума от первой жены. Учился в частной школе имени шейха Рашида, после поступил на факультет административного управления Дубайской правительственной школы. Затем продолжил обучение в Великобритании в Королевской военной академии в Сандхерсте, окончил Лондонскую школу экономики. 1 февраля 2008 года в возрасте 25 лет принял присягу в качестве наследного принца после отречения старшего брата. Из увлечений - прыжки с парашютом, дайвинг, рыбалка, соколиная охота, сноубординг, велоспорт и многое другое. Особую страсть для принца представляют породистые жеребцы и конные виды спорта. Пишет стихи под псевдонимом Fazza. Журнал Forbes в 2011 году оценил состояние наследника Дубая в 18 миллиардов долларов. Принц Хамдан не женат.



Принц Хамдан.

- Сколько лет существует этот эротический тур?



- Лет шесть. Я об этом узнала через модельное агентство, так как работала моделью в разных странах. И все эти годы периодически посещала остров Хамдана за приличную сумму денег. Подобные вечеринки устраивают не только принцы и короли, но и наши русские бизнесмены. Правда, не с таким колоссальным размахом.



- Что это вообще за острова, расскажите подробно.



- У принца два острова. В назначенный день 50–60 девушек усаживали в один большой автобус и везли до катера. Заранее у всех отбирали телефоны, чтобы никто ничего не мог запечатлеть. Окна автобуса закрывали шторками. Затем всех девушек пересаживали в один большой катер, окна которого тоже закрыты автоматическими жалюзи - чтобы мы не могли увидеть путь. Оба острова в разных частях эмирата Дубай, плыли около 40 минут. На одном острове большая вилла и пляж по кругу. Куча аттракционов, дайвинг, экскурсионная подводная лодка, гидроциклы, банан, бассейн. В общем, все развлечения, которые только существуют. Принц говорил, что любит все новое пробовать. На втором острове бассейн, большая вилла, квадроциклы, велосипеды, поле, трап для посадки Airjet и личный самолет. На островах мы находились не больше одного дня - остальное время проводили в отелях... Объединяет эти острова происходящее на них…



- Оргии имеете в виду?



- В каком-то смысле. Девушки обслуживают гостей, например иностранных инвесторов. В общем, всех, на кого хозяин укажет.



- Как это все происходит? Комнаты с соответствующим антуражем?



- Секс мог случиться там, где захочет клиент. По каким критериям выбирают жрицу любви? Все просто - красивая, молодая, веселая, общительная. Принц любит общаться с девушками, но держится всегда на расстоянии. Если к нему сама подойдешь, то отправят домой первым же самолетом.



- То есть Хамдан сам должен подать некий знак... А если он захочет любви, а девушка откажет?



- В таком случае она поедет домой… Принц не выбирал только девушек в красном - у кого была менструация, те должны были надевать одежду красного цвета. Если это вечер - то красное платье, если катание на яхтах - то красный купальник. Если девушка хотела секса (это хороший дополнительный заработок), то оставалась после всех развлечений. Кто оставался, сказать не могу - я всегда "сливалась".



- Сколько вам за все это платили?



- 5 тысяч долларов в неделю. Девушки увозили домой обычно от 70 тысяч долларов - конечная сумма зависит от того, кто сколько времени там пробыл. Деньги вывозили либо наличкой, либо скидывали на карту. Менеджеры тоже удерживали свой процент, когда выдавали деньги, - обычно это было 30% от всех выплачиваемых сумм. Насколько слышала, эти деньги списывали на пожертвования в разные учреждения.



- Ну и суммы!



- Девушка по имени Ольга - модель из Москвы - увезла оттуда 200 тыс. долларов, Яна из Киева - несколько миллионов за два года. Яна была фавориткой. Она летала к принцу Хамдану отдельно, жила в самом дорогом отеле Дубая. Но Яна еще и любимица принца Саудовской Аравии.



- Коснемся важного аспекта - а как это все организуется, что за документы подписывают девушки? Вряд ли в них написано, что они едут заниматься проституцией.



- У принца есть менеджеры, которые тесно сотрудничают с модельным агентством, - об этом подробно расскажу чуть позже. Там в том числе подбирают девушек. А так модели подписывают один-единственный документ - так называемое соглашение о конфиденциальности и неразглашении. Бумага составляется в одном экземпляре, на руки не выдается. Все девушки сдают телефоны перед этим организационным собранием, чтобы, не дай бог, документ не сфотографировали. Документ подписывают в отеле.



Первый кастинг модели Ольги в Дубаи. Фото: sintyureva.ru.

Справка "МК": Модельное агентство, о котором идет речь, - крупнейшее международное агентство со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Компания имеет офисы в Лос-Анджелесе, Чикаго, Майами, Лондоне, Дубае. Работает с многими модными домами. Моделей из этого агентства можно часто встретить на съемочных площадках Голливуда, обложках глянцевых журналов и показах известных дизайнеров. Агентство проводит кастинги. Основные требования ― возраст и рост. Для девушек возраст от 15 до 23 лет, рост от 173 до 180 см.



- Что за документы секретные?



- В тексте указаны все данные о девушке. И условия: все, что находится в пределах и за пределами отеля, - конфиденциально, в том числе и время, проведенное с принцем. Никто не должен знать о местонахождении Хамдана, интересах, разговорах, действиях. Штраф за несоблюдение - денежный эквивалент и депортация. Оригинал этой бумаги вы никогда не увидите, так как ее нереально вынести или сфотографировать. Это текст на английском языке, напечатанный на обычном листе А4 без эмблем. Договор больше похож на инструкцию.



- Как и кто подбирает девушек?



- На момент моего пребывания правой рукой принца была бразильянка Кэролайн. Ее знают многие в Дубае, Москве, Киеве, Минске. Она договаривается с агентством, чтобы девушки, подобранные принцу через различные агентства со всех стран мира, якобы значились в качестве моделей. Так что по бумагам все ОК. Самой вести все дела Кэролайн сложно - поток огромен. Главный ее помощник - Роман. Он россиянин, имеет вид на жительство в Лос-Анджелесе. У него миллион анкет девушек, с каждой ведет беседу по прилете. Если Роману в девушке что-то не понравится, то сразу отправляет ее домой. В последнее время, насколько я знаю, верховодит всеми делами Роман, Кэролайн отошла в сторону. Роман проводит в Дубае большую часть своего времени.



- Правильно мы поняли - в гости к принцам девушки попадают через разные модельные агентства?



- Да. Обычно менеджеры модельных агентств приглашают девушек и интересуются: не хотели бы они заработать больше. Мало кто отказывается, соблазн велик. Все понимают, о чем идет речь. Девушки готовят профессиональное фото и видеозапись в купальнике, с дефилированием. Еще нужно записать послание на английском - мол, здравствуйте, мне столько лет и как зовут. Нужно улыбаться - это залог успеха, что выберут. Затем это все отправляется менеджеру по ватсап, в конечном счете эта информация попадает Кэролайн. Если решение положительное, то сообщают время и место вылета. В случае отказа дорога к принцу закрыта навсегда.



- Авиабилеты, проживание - все оплачивается?



- Да. Оформляют электронный билет на самолет, берешь свой чемодан в руки - и вперед. Все летят специально раздельно, чтобы не было подозрений. На стойке регистрации заявляешь, что ты турист, едешь в ОАЭ с целью путешествия.



Обычно девушки прилетают из разных стран, и конечная точка - это аэропорт Дубая. Там встречают с информационной бумагой о названии отеля. Всех собирают и везут в гостиницу. По приезде, как обычно, регистрация, заселение в номера. И говорят, во сколько встреча на следующий день. Это если все девушки прилетели. Если нет, то ждем всех. Как только все в сборе, нас ведут в президентский люкс - там уже ожидает помощник принца. Он рассказывает программу - что мы будем делать, какие мероприятия посещать, что подготовить для принца, чтобы его порадовать. Шейх любит подарки, так, например, одна девушка-художник нарисовала портрет. А еще принц любит разговаривать с девушками.



Одна из моделей покорила принца своими талантом живописца, и ей позволили вывезти зарисовки с острова.

- На каком языке ведется беседа?



- С русскими общение на английском, с бразильянками, а их там много, на португальском. Если девушка не знает английского, могут прямо с самолета отправить домой. Потому как она должна общаться с принцем, а не сидеть молча. Впрочем, если девушка принцу очень-очень понравится, то он ее оставит и наймет репетитора на курсы английского языка. А так вообще шейх любит веселых и разговорчивых - тех, которые всегда на позитиве. Да и родственники Хамдана тоже. Но тут такой момент - если к одному шейху приехала девушка, то к брату или к отцу-королю она уже поехать не сможет.



- Почему?



- Эти мужчины очень ревнивые и собственники. И отношение к девушкам у всех разное. Вот, например, один эмир приглашает в гости девочек от 13 до 17 лет. Девственницам платит 2 млн рублей. Шейх всегда ходит с охраной, обычно молчит, иногда смеется и тут же указывает пальцем на ту, которая по вкусу. Выбирает нескольких девушек, их отправляют к нему на виллу. Они живут там пару дней, их одевают в одинаковую одежду, дают деньги, водят на шопинг. После любовной связи девушке выплачивают деньги и отправляют домой. Но и у этой работы есть свои риски. Слышала, что от него одна девушка заразилась чем-то серьезным - арабы не используют презерватив.



- Но вернемся к принцу. Охарактеризуйте, что он за человек?



- Он романтик, пишет стихи. Занимается строительством в Дубае. У него много фондов помощи - так, помогает детям, больным аутизмом. Спокойный, улыбчивый, добрый, без пафоса. Знает много языков, занимается спортом. На русском языке выучил самые простые слова - "привет", "как дела?", "ты красивая". А в основном общение идет по-английски. Его хобби - все фотографировать, он часто летает в разные места. Его профессиональный фотоаппарат стоит около миллиона рублей. Любит лошадей и тигров. Скромный в одежде - носит кепки, футболки, шорты. На свидание с ним девушки тоже ходят в обычной одежде - шорты, футболки. На вечеринки самые обычные платья, принц ненавидит вульгарность. А в город выходили в парандже, всегда закрытые.



- Какие барышни по душе Хамдану? Наверное, у принца свои вкусы, как у любого мужчины?



- Принцу не нравятся накачанные силиконом девушки, таких на остров даже не приглашают. Шейх - сторонник естественных форм.



- Он щедрый мужчина?



- Да. Любит дарить макбуки, телефоны, дорогие брендовые сумки. Принц фотографирует всех девочек на телефон. А в один из моих визитов у него намечался день рождения. Нам сказали, что нужно будет подготовить танец Майкла Джексона, так как он очень его любит. Наняли нам профессиональных инструкторов, чтобы мы танцевали красиво, сшили костюмы, и месяц мы тренировались. За это дополнительно нам платили по 4 тыс. долларов в неделю каждой. Танец Хамдану пришелся по душе - он распорядился, чтобы танцовщицам выплатили в качестве вознаграждения еще столько же. Помню, в тот день после танца мы переоделись, сели за стол, где вместе с ним кушали, общались. И старались держать себя в руках. За отвратительное поведение менеджер мог отправить девушку домой. Под конец вечеринки мы все уехали, а он остался с друзьями.



- Что за отвратительное поведение?



- Часто отправляли девушку домой, если менеджер видел, что она напилась-накурилась или к принцу приставала. Таких там не держат.



- Вернемся к вашему пребыванию на островах... А сколько раз приходилось заниматься сексом?



- Тут такой нюанс - необязательно, что принц выберет тебя. Он долго думает, присматривается к девушкам. Напомню, все модельного вида - стройные, высокие. Какую выбрать - глаза разбегаются! Принц занимается любовью только с самыми красивыми - это обычно четыре девушки. В итоге получается, что другие девушки-модели проходят как массовка - принц так и не выберет их. Но эти эскортницы все равно годами живут в дорогих отелях, получают деньги просто так. Для поддержания формы занимаются в уже оплаченном зале, соблюдают диету, им оплачивают покупку дорогой одежды. Бывает, они ездят развлекаться - например, в пустыню, где катаются на квадроциклах, внедорожниках, верблюдах. Танцуют восточные танцы, курят кальян. В пустыне принц не всегда присутствует, бывает, что занят. Все любовные забавы происходят на островах.



- Вредные привычки имеются у шейха?



- Он не пьет и курит только кальян.



- Принц женат?



- Хамдан помолвлен с рождения с девушкой из королевской семьи. А еще у него есть пассия, которая его везде сопровождает в деловых поездках, но не на остров. Кто сейчас эта фаворитка - я не знаю. Года 2–3 назад это была бразильянка.



Отель, где девушки подписывают договор.

- Каковы сексуальные фантазии Хамдана?



- Хамдан любит скромность. Разврат не приемлет. А перед тем как вступить в половую связь, некоторые девушки, говорят, проходят тренинг. Избранниц учат мастерству секса, чтобы повысить градус в отношениях. Тренинги проводят нубийцы, это народ на юге Египта и севере Судана, в исторической области Нубия. Арабы почему-то считают нубийцев гуру в области любовных утех.



- С извращениями вам приходилось сталкиваться?



- По рассказам слышала, что какой-то шейх, имени его не знаю, пригласил девушку домой и якобы приказал заниматься сексом с собаками. У него живут два больших натренированных дога. А сам смотрел на половой акт девушки с псами и самоудовлетворялся. После этого заплатил ей приличную сумму и выгнал.



- А что с предохранением?



- В случае ЧП давали противозачаточную таблетку. Ежемесячно у каждой девушки берут кровь на инфекции. Беременностей никогда ни у кого не было.



- Слышала, есть придворные живописцы, которые изображают акт соития?



- Лишних людей на острове нет. Все строго конфиденциально. Присутствуют только водитель, слуги, охрана - это около 10 человек, помощники, друзья принца и девушки.



- Конфликты между девушками бывали?



- Даже драки! Обычно из-за высокомерного поведения или воровства - бывало, что одна девушка воровала у другой. Подставляли девушки друг друга часто - чтобы отправить соперницу домой. Придумывали небылицы, рассказывали менеджерам, а те, не разбираясь, отправляют восвояси. Ведь желающих поехать к принцу - толпа. Но не всех берут - кто по возрасту не подходит, кто лицом не вышел, кто фигурой, кто-то не знает английского.



- Помогала ли королевская семья, если девушка обратится с просьбой?



- Если девушка рассказывала менеджеру о своих проблемах, ее тоже могли выслать. Однако знаю один случай, когда принц помог устроиться девушке в университет в Лондоне и оплатил учебу. Вероятнее всего, к этой особе Хамдан испытывал особые нежные чувства.



- То есть получается, все девушки устраивались по-разному?



- Все зависело от самой девушки и ее поведения. Вышеупомянутая Ольга (у нее, кстати, была интимная связь с принцем) вовсю куролесила. Она единственная из всех могла передвигаться на автомобиле по городу без сопровождения. Ездила на "Гелендвагене" или "Бентли". В 2017 году на Новый год Ольга всех девушек забрала от принца - и на внедорожнике они катались всю ночь по Дубаю. Говорят, Ольга параллельно проводила время еще и с каким-то русским бизнесменом. Умудрялась из ОАЭ летать в Париж - услаждать его досуг. Ольга подлизывалась к Кэролайн - она же решала подобные вопросы. Однажды Ольга улетела куда-то втихую, а все подумали, что она заболела, лежит с температурой в номере. А она… оказывается, тусила в это время с мужчинами в Москве.



Модели делятся друг с другом секретами заработка. Фото: sintyureva.ru.

- Известные люди были на острове?



- Ну как известные… Слышала, что у шейха Ахмеда была какая-то участница "Дома-2". Она зарегистрировалась в секретном чате, и ее выбрал менеджер для поездки. Она первый раз была в Дубае. Поселили ее в отеле с другими девушками, которых она начала обкрадывать. Жертвы стали на нее жаловаться - менеджеры все возместили, а воровке сделали предупреждение. Она не остановилась на этом и продолжала вести безобразный образ жизни - курила марихуану, употребляла более сильные наркотики, пила, приставала к другим девушкам в сексуальном плане. Наконец ее отправили домой - за то, что за ужином, когда все кушали, она села рядом с принцем и начала его трогать ниже пояса. Потом вместе с подругой повела его в другую комнату и занялась с ним оральным сексом. Принцу было стыдно, ее попросили покинуть ОАЭ. Настя Рыбка мечтала попасть к принцу, но ее не взяли - не прошла по ряду параметров.



- Как говорят, что пора ехать домой?



- Просто зовет менеджер, объясняет проблему и в вежливой форме просит собираться домой. Покупают авиабилет, и водитель отвозит в аэропорт.



- В какие страны еще выезжают эскортницы?



- Это может быть абсолютно любая страна. Везде разные тусовки, разные суммы, разные отношения. В ОАЭ, что было прекрасно, - платили и никто не заставлял ничего делать. Кто хотел секса - мог сам проявить себя. Я вот не хотела, поэтому старалась не показываться принцу на глаза.



- А что касается русских олигархов?



- Там все банально, оплата за секс. Условия всех вечеринок прописываются в специальных секретных чатах ватсапа. Ежедневно приходят разные сообщения о лице, которое платит, сумме, месте проведения мероприятия. Указывается желаемое поведение девушки, одежда и данные по росту, фигуре, цвету волос и т.д.



- Высокопоставленные люди часто заказывают эскортниц?



- Да. Причем порой везут девушек на отдых на своем частном самолете. Один из известных азербайджанских бизнесменов, возглавляющий нефтяную компанию, для себя и друзей заказал аж 10 моделей! Все вместе они летали на его виллу на Ибицу. Знаю, девушки выезжали в загородные дома на Алтае, где любят отдыхать чиновники. А они наобещают с три короба - бриллианты, украшения, но ничего не дарят. Бывают даже изнасилования эскортниц, но все проблемы богатые люди решают за деньги. А случается, когда жрицы любви и сами проявляют коварство...



- Например?



- Ольга - эскортница со стажем. Однажды поехала обслуживать в Ригу одного влиятельного человека, который держит журналы мод. В первый день у них была связь в извращенной форме, что, видимо, не устроило девушку. Она поехала и купила снотворное и вечером подсыпала в вино. В ту ночь бизнесмен крепко спал, а наутро ничего не мог вспомнить. Ольга уверяла, что все было прекрасно, он просто вырубился. Но мужчина понял, что дело тут нечисто, специально вышел из комнаты, а когда вернулся, то попросил охранника в ее присутствии выпить бокал. Охранник, понятное дело, заснул. После чего Ольгу отвели в спальню и туда наведались все особи мужского пола, которые были на вилле. Это продолжалось два дня...



Мы постарались проверить слова нашей собеседницы и связались с некоторыми лицами, задействованными в международном эскорте. Выведать хоть какую-либо информацию у героев было непросто, что вполне понятно - они защищают свой закрытый от посторонних глаз бизнес всеми правдами и неправдами.



Организатором кастингов, если верить Наталье, в ОАЭ является Роман. Роман оказался родом из Курска. В России не появляется несколько лет. Около шести лет назад молодой человек после окончания института переехал в США, успел получить вид на жительство.



Организатор поездок Роман с моделью Ольгой.

Роман организует кастинги девушек со всего мира. И знаком со многими моделями, в том числе Ольгой, Кариной - есть совместные фотографии, сделанные в Дубае. С каждой девушки, что осталась в арабском гареме, Роман получает комиссионные - 10 тыс. долларов. Не так давно американские финансовые службы заинтересовались поступлениями денег на его счет. После чего Роман экстренно переехал в Дубай, где и пребывает по нынешний день, пытаясь получить гражданство ОАЭ. Отец Романа утверждает, что некогда сын был задействован в компьютерном бизнесе.



Но Юрий Николаевич при первом разговоре затруднился пояснить, почему весь Инстаграм Романа пестрит фото девушек с обложек.



- Вы меня шокировали! Я не для того воспитывал сына, чтоб он занимался этой фигней. Получается, он сводник?



- Грубо говоря, да. А что он вам рассказывал о своем трудоустройстве?



- В Штатах он покупает и перепродает компьютеры. Он не программист и не хакер. Однажды обронил, мол, наркотиками не торгую и людей не убиваю. А в ОАЭ переехал по делам бизнеса. Я офицер в отставке и строго разберусь со своим отпрыском!



Юрий Николаевич слово сдержал и откровенно поговорил с Романом. Тот подтвердил, что работает в международном агентстве, подбирает девушек.



- Сын говорит, что у них все по-белому - контракты и т.д. А в пристальном внимании к своей персоне обвиняет модель Ольгу. Они не сошлись на почве финансов, Романа даже чуть не выгнали с работы! Потом сыну звонили покровители Ольги, давили.



Тем временем американские полицейские интересуются личностью Романа - Ольгу, когда она однажды прилетела в Америку, даже допрашивали в аэропорту, интересовались нюансами их отношений.



Все другие девушки-модели, с которыми нам удалось переговорить, вопросы об их пребывании в Дубае внимательно выслушивали и отвечали тактично, но общими, как будто заученными фразами. Они ссылались на аргументы - авиабилеты, контракты и т.д. Складывалось впечатление, как будто их всех проинструктировали - как вести себя в подобной ситуации. А на следующий день девушки как одна почему-то удалялись из соцсетей и закрывали Инстаграмы, где ранее выкладывали однотипные фото с дубайского пляжа.



***



"Как известно, шпионаж, так же как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии", - недавно сказал Владимир Путин на заседании "Российской энергетической недели".



Президент был недалек от истины.



- Эскортницы - это потрясающий материал для разведки, - говорит наш источник в спецслужбах. - Представьте себе, что у вас есть ресурс из красивых, жадных, готовых на все женщин из разных стран. Лучше, чем через женщину, никуда не зайти. Эскорт открывает двери в любые закрытые места - к политикам, к военным, в бизнес. Куда и к кому забросит судьба проститутку - Джеймс Бонд позавидует! Что касается ОАЭ.... На остров приезжают глупышками, а возвращаются серьезными противниками.



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Екатерина Свешникова, Виктория Чумакова



Заголовок в газете: Эскорт высоких достижений

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №27835 от 16 ноября 201 Источник - Московский комсомолец

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