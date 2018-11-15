Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов

09:41 16.11.2018 Силовые структуры ЕС не в состоянии перекрыть нелегальные денежные потоки



Владимир Добрынин



Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась к 47 государствам - членам организации с призывом "положить конец всем видам иностранного финансирования ислама". Руководство ПАСЕ акцентировало наконец внимание на том факте, что "под предлогом поддержания религии на самом деле осуществляется национальная политическая экспансия в другие государства".



Каким образом происходит финансирование салафизма и ваххабизма в Европе и почему силовым структурам ЕС не удается перекрыть денежные потоки, направляемые экстремистами в страны Старого Света, - в материале "Известий".



Вопрос ребром



Резолюция доклада "Регулирование иностранного финансирования ислама в Европе для предотвращения радикализации и исламофобии" была поддержана 115 голосами, 10 членов высказались против и 4 воздержались.



В тексте документа предлагается "отвергнуть все попытки вмешательства в дела европейских государств иностранных организаций, которые стремятся создать параллельное общество на их территории", и в особенности предотвратить воздействие этих "инородных тел" на молодежь.



Некоторые аналитики расценили резолюцию ПАСЕ как отправку обществу робкого сигнала, будто европейцы наконец-то стали понимать, что свобода вероисповедания и уважение принципа мультирелигиозности народов, населяющих "Содружество 27", не должны распространяться на экстремистские течения. И потому следует перестать бояться обвинений в нетолерантности. Если Европа, все еще католическая в своем большинстве, всерьез настроена выжить.



"Все годовые отчеты мечетей должны выглядеть максимально прозрачными, с предоставлением источников получения денег, банковских счетов, а также персональных данных лиц, вносящих наличные, чтобы определить источники внешнего финансирования, к которым относятся и неформальные каналы перевода средств через посредников. И в особенности - используемых иммигрантами с целью избежать ограблений по пути из одной страны в другую", - говорится в документе.



Под "неформальными каналами" с довольно запутанным описанием подразумевается арабская сеть наличных платежей - хавала, которая является главным способом доставки неучтенной налички как из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, так и в обратном направлении.



Тайный SWIFT



Тем, кто знаком с банковским термином "аваль", принцип функционирования хавалы дополнительно объяснять не надо. Своеобразная взаимозачетная система платежей, участники которой находятся во многих странах мира, не переводят между собой никакие суммы и ведут аккуратно в тетрадках учет, кто кому сколько должен. Нелегальный арабский SWIFT, в официальных финансовых структурах не зарегистрированный. Работающий по телефонному звонку, SMS, скайповому месседжу, передаче команды из рук в руки, из уст в уста.



Система, надо ли говорить, совершенно секретна. Вряд ли существует человек, имеющий на руках полную информацию обо всех операциях и участниках - разбивка на части, по секторам и персонам, "смотрящим" за регионами, обеспечивает малоуязвимость этой системы.



В случае если кого-то накроют правоохранители, налоговики или злоумышленники, даже при большом желании все рассказать пойманный не сможет этого сделать. И ни скополамин, ни полиграф, ни горячий утюг, ни паяльник, ни какой-либо еще аргумент из области химии, физики или арсенала братвы в этом случае не помощники. Естественно, сеть не делает никаких отчислений в бюджеты тех стран, где она действует.



Еще один плюс - дешевизна. Перевод денег обходится участникам операции (отправителю и получателю) всего в 2% от суммы. Никаких отдельных поборов за снятие наличных, никаких вопросов о происхождении средств и никаких ограничений в объемах отправляемого и получаемого.



Афганские валютные трейдеры с большими суммами денег



Для сведения интересующихся: при получении денег в Испании из России, если сумма к выдаче или зачислению на счет превышает €2 тыс., банк имеет право посчитать операцию сомнительной и заняться выяснением, а нет ли "отмывальщиков" среди ее участников. Отправление же денег из Испании в Россию сопряжено с еще бо?льшими сложностями: разрешается теперь как максимум €1 тыс. в месяц, даже если вы принесете справку с места работы, подтверждающую, что зарабатываете в два или три раза больше и все налоги уплачены.



Точных данных о количестве стран, попавших в паутину хавалы, в свободном доступе, разумеется, не найти. Но это не значит, что спецслужбы не в курсе. И не значит, что время от времени какая-то информация из служб в общество не утекает. Неважно, намеренно или по халатности. Неважно даже и то, в какой именно стране "протекло" - схема работы системы везде одинакова, а значит, на примере одного государства несложно понять, что происходит во многих.



Согласно данным испанской полиции, слитым "по стечению обстоятельств" в прессу, в этой вполне благополучной стране Евросоюза хавала имеет не менее 250 опорных пунктов, функционирующих легально как арабские мясные лавки и локутории (центры телефонной связи и интернет-кафе). Примерно 150 тыс. мусульман, живущих на Пиренейском полуострове, перемещают с ее помощью деньги. Главным образом - из Испании в Сирию и Ирак.



Постоянно собираемые пожертвования переводятся на содержание джихадистов. Реже - в обратную сторону, когда ушедшие на войну из Испании исламские экстремисты переводят свои зарплаты оставленным семьям. Родителям холостых юношей - €800 в месяц, семейных - €1200.



По сведениям El Pais двухлетней давности, по меньшей мере сотня молодых резидентов пиренейского королевства, в основном марокканского происхождения, отправились в Сирию воевать в составе ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Как минимум 13 из них оказались террористами-смертниками и убили вместе с собой десятки военных, состоявших на службе у Башара Асада. Руководство спецслужб не сообщает точную цифру "испанских моджахедов", подчеркивает газета, по одной простой причине: их невозможно сосчитать.



Без накладных, платежек и кидал



В испанском секторе хавалы занято около 300 хаваладарес, агентов-курьеров (главным образом пакистанцев), осуществляющих связь и перемещение средств между тайными офисами сети в Барселоне, Таррагоне, Бильбао, Лериде, Сантандере, Валенсии, Мадриде, Хаэне, Альмерии, Логроньо, Леоне. И других городах, где пакистанская диаспора представлена сравнительно заметным числом людей.



"Контроля за ними нет, потому что наблюдать постоянно невозможно, - говорит неназванный агент из подразделения антитеррора. - Знаем, что сеть помогает сирийским джихадистам, но на этом и все".



Согласно данным испанской прессы, годовой оборот средств через хавалу страны составляет €300 млн.



Испанская полиция, конечно, не сидит сложа руки, но успехи в раскрытии участков паутины невелики. Однажды пресса сообщила о задержании 18 человек, "возможно, причастных к отмыванию через хавалу денег, нажитых на наркотрафике". Судя по численности арестованных, ущерб системе этими действиями правоохранителей сродни эффекту стрельбы дробью по слону.



Хавала обходится без накладных и платежек - здесь все распоряжения передаются устно, исполняются моментально, а все попытки обмана заканчиваются для кидал плачевно. Чаще всего - в прямом смысле этого слова: плачем родственников на могилках.



Существовала эта "банковская" сеть задолго до появления недавно сконструированного ближневосточного халифата. Живущие в Испании сирийцы, тунисцы, марокканцы, алжирцы и пакистанцы пользовались ею (и пользуются сейчас) для своих нужд.



Китайская фенька



Хавала, надо сказать, не оригинальная система, а практически точная копия китайской фей-чень ("летающие деньги"), которую, по утверждениям офицеров американских разведслужб, выходцы из Поднебесной придумали несколько столетий назад. Возникла фей-чень ("фенька", на полицейском сленге) из потребности уберечь деньги деловых людей того времени не только от аппетитов налоговиков, но и от разбойников на дорогах.



"Летающие деньги" использовали (и используют сейчас) при расчетах за наркотики и в последующем "отбеливании" добытых торговлей "дурью" средств. Специалисты из ЦРУ в 1984 году отмечали даже, что поток безналичной "зелени" из Гонконга, где неучтенный нал "отстирывали" и превращали в легальный безнал, превосходил по своему объему торговый оборот США с любой из европейских стран.



Благодаря "феньке" внушительные суммы в течение нескольких часов могли, поступив в точку приема где-нибудь в Юго-Восточной Азии, быть выданными в Техасе. От получателя требовалось только назвать кодовое слово, условную фразу или предъявить чит (кусочек бумаги с рисунком, в котором зашифрована сумма к выдаче).



Один из крупных полицейских чинов Гонконга утверждал, что однажды при обыске лавки ювелира обнаружил листок с изображенным на нем слоном. По такому читу выдавалась сумма в $3 млн.



Хавала и фей-чень - системы родственные, но не переплетающиеся. Каждая из них распространена по всему миру, имеет своих агентов и курьеров где угодно. Позаимствовав у китайцев идею и назвав сеть по-своему, арабы поначалу предлагали эту услугу коммерсантам, перевозившим свои товары Великим шелковым путем.



Шайки грабителей в те времена поджидали купцов чуть ли не за каждым придорожным камнем. Товары пощипать разбойники могли, а вот деньгами уже разжиться не получалось - их при себе у негоциантов не было.



Позднее хавала просто превратилась в "банк на честном слове". Для арабской сети не составляет проблемы в минуты перевести деньги из Мадрида в Кабул или из Парижа в Дели. Один телефонный звонок с невинным текстом разговора о погоде, здоровье, видах на урожай, и… подросток на велосипеде или мопеде в назначенный час доберется в назначенное место с оговоренной суммой. Получите ваши денежки!



Терроризм подешевел, но хавала не завянет



Испанская часть хавалы весьма активно участвует в финансировании терактов по всему миру. Небезызвестный Халид Шейх Мохаммед, по мнению американских спецслужб, входивший в число организаторов теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, не просто активно пользовался пунктами хавалы в Логроньо и Барселоне, а для пущей надежности внедрил в них своих людей.



Испанская полиция арестовывала Али Гишара и Мохаммеда Афзааля, пакистанцев, отправлявших в одной из барселонских точек хавалы деньги на организацию в 2002 году похищения "Аль-Каидой" корреспондента The Wall Street Journal Дэниэла Перла, впоследствии убитого в Карачи. Через этот локуторий, принадлежавший пакистанцу Мохаммеду Чондри, за 15 месяцев прошло €18 млн, свидетельствуют данные полицейского расследования.



В одной из точек хавалы в Валенсии получал суммы на покупку взрывчатки террорист-камикадзе Низар Нуар, направивший бензовоз-бомбу в стену синагоги в Тунисе 11 апреля 2002 года. В результате этого теракта погибли 19 человек.



"Мы знаем, что Испания - один из важнейших пунктов финансирования джихадистов в Ираке и Афганистане, - сказал представителю американского МИДа в ходе телефонного разговора по каналу посольской связи глава Ближневосточного департамента испанского МИДа Альберто Морено [4 октября 2004 года]. - Но даже желания всего мира будет мало, чтобы блокировать систему передачи денег. У нас нет механизма, позволяющего противостоять схеме, работающей реально, но при этом недоступной, как призрак".



Самый свежий (из ставших известными общественности) теракт, исполнители которого финансировались через испанскую сеть хавалы, - расстрел редакции французского журнала "Шарли Эбдо".



"Европейский терроризм сегодня сильно подешевел, - отмечает испанский портал Estado Nacional Espanol. - Теракты совершаются то с применением автомобилей, на аренду которых большого количества средств не требуется (Ницца, 2016 год, Барселона, 2017-й), то с задействованием холодного оружия (Лондон, 2017 год). Но это совсем не означает, что из списка тем, финансируемых через хавалу, терроризм исчез. В этом плане просто произошло смещение акцентов: основная масса денег идет на поддержание таких организаций, как ИГИЛ, "Аль-Каида", "Ан-Нусра", ведущих масштабные боевые действия в Сирии и Ираке".



Эксперт портала Хуан Карлос Галиндо считает, что "смерть хавале не грозит, поскольку в связи с ужесточением борьбы правоохранительных структур против коррупции, уклонения от уплаты налогов и отмывания нелегальных капиталов приток средств в эту сеть только увеличится. Как бы часто полиция ни проводила операции по задержанию наркотрафикантов, говорить о снижении оборотов финансов в этом секторе криминальной жизни пока не приходится".



Некоторые аналитики высказывают мнение, что существенную прибавку объемов вращающихся в испанской части хавалы средств может принести будущая реконструкция Кордовской кафедральной мечети.



По прикидкам специалистов, на глобальный ремонт этого шедевра религиозного зодчества, внесенного в 1984 году в каталог Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, потребуется не менее €14 млн.



Вряд ли криминальные структуры упустят возможность под таким благим предлогом отбелить незаконно нажитое. Источник - Известия

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