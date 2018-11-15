Свободу братишке! В кыргызском Лейлеке опять митингуют "илмияновцы"

09:42 16.11.2018

В Лейлеке опять митингуют сторонники Икрамжана Илмиянова



Жители Лейлекского района сегодня вновь вышли на митинг. Сторонники бывшего советника экс-президента Кыргызстана Икрамжана Илмиянова требуют изменить ему меру пресечения и выпустить из-под ареста.



По данным сотрудников районного акимиата, жители села Катран (родное село Икрамжана Илмиянова) намерены направить открытое обращение руководству страны.



С участниками акции протеста встретился аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов. Он призвал соблюдать общественный порядок и дождаться решения суда.



Жители трех сел Лейлекского района Баткенской области ранее уже митинговали в поддержку бывшего советника экс-президента Икрамжана Илмиянова. Икрамжана Илмиянова водворили в СИЗО ГКНБ до 28 ноября. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Икрамжану Илмиянову предъявлено обвинение в мошенничестве.

Ранее его объявили в розыск. По данным ГКНБ, бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки, покинул страну еще в июне 2018 года. По версии следствия, Икрамжан Илмиянов получил $150 тысяч от одного из бизнесменов. Первомайский районный суд Бишкека заочно арестовалбывшего чиновника. Экс-советника президента задержалив Казани и транзитом через Москву доставили в Бишкек. Операцию сотрудникам ГКНБ КР помогли провести коллеги из ФСБ.



Икрамжану Илмиянову официально предъявлены обвинения в мошенничестве.



16 ноября 2018, Бишкек - 24.kg