|09:59 "Хайповая" культура бандерлогов, - Вл.Хомяков
09:55 Демократия в действии. О странностях американских выборов, которые предпочли не замечать, - И.Титов
09:54 Тимур Бекмамбетов: "Об этих болезнях стали говорить"
09:48 Ужас глобалистов. Мы вступили в эпоху новой политики, - Александр Дугин
09:45 В Кыргызстане имамы запрещают играть на национальных инструментах, - "ВечБишкек"
09:43 "Не пойман - не вор...", - С.Жээнбеков (интервью)
09:42 Свободу братишке! В кыргызском Лейлеке опять митингуют "илмияновцы"
09:41 Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов
09:36 Оправдались ли надежды казахстанцев, связанные с введением национальной валюты?
09:30 Секс с двумя догами. Как развлекаются арабские шейхи, - "МК"
09:20 Казахам пора избавляться от исторических иллюзий, - Мади Алимов
09:19 Какую конечную цель имеют бесконечные реформы госслужбы в Казахстане? - А.Омирбек
09:17 Убийц Джамаля Хашогги перечислили поименно. Эр-Рияд выдвинул обвинения против 11 подозреваемых, а США ввели санкции против 17
09:15 Асхат Маемиров назначен ректором Казахской национальной академии искусств
09:13 Казахское топливо утекает в Россию. Астана задумалась о запрете экспорта горючего, - "Къ"
09:02 Пекин переходит в наступление. Китай продолжает выдавливать Россию и Индию из их традиционных зон влияния, - А.Храмчихин
09:01 Таджикистан. Зачинщиками тюремного бунта являются члены ТЭО ПИВ
08:54 Газовый рынок становится полем боя для международных корпораций, - И.Петров
08:50 Анкара откажется от С-400 в пользу американских ракет Patriot. Российско-турецкий план перемирия в Идлибе находится на грани срыва
08:46 Сингапурский сговор. Путин всерьез обсуждает с Абэ сдачу Курил, - П.Акопов
|23:38 Чемпион Казахстана по дзюдо Жасулан Абиев убит в очереди за углем в Семее
17:24 Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи
17:01 Украина 2018 - спирали истории, - Р.Устраханов
15:51 Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной, - А.Онтиков
15:47 Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями
15:45 Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:44 На Украине начинается коммунальная катастрофа
15:42 Леопарды ди Каприо. Успеют ли спасти снежных барсов в Киргизии
15:40 Готовность №1. Что происходит на Рогунской ГЭС прямо сейчас
15:38 Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?
15:33 "Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
14:11 Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07 "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49 Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48 Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44 Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14 Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59 Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58 Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55 Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51 Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45 Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31 Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
10:15 Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:03 В Узбекистане будет создана еще одна потешная "Экологическая партия"
10:01 Мирзиеев отправился с визитом в Каракалпакстан. Карать разрушителей гробниц?
09:52 Купит ли Катар С-400 у России
09:50 Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин
08:55 США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев
00:33 США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать
00:20 Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
|Свободу братишке! В кыргызском Лейлеке опять митингуют "илмияновцы"
09:42 16.11.2018
В Лейлеке опять митингуют сторонники Икрамжана Илмиянова
Жители Лейлекского района сегодня вновь вышли на митинг. Сторонники бывшего советника экс-президента Кыргызстана Икрамжана Илмиянова требуют изменить ему меру пресечения и выпустить из-под ареста.
По данным сотрудников районного акимиата, жители села Катран (родное село Икрамжана Илмиянова) намерены направить открытое обращение руководству страны.
С участниками акции протеста встретился аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов. Он призвал соблюдать общественный порядок и дождаться решения суда.
Жители трех сел Лейлекского района Баткенской области ранее уже митинговали в поддержку бывшего советника экс-президента Икрамжана Илмиянова. Икрамжана Илмиянова водворили в СИЗО ГКНБ до 28 ноября. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Икрамжану Илмиянову предъявлено обвинение в мошенничестве.
Ранее его объявили в розыск. По данным ГКНБ, бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки, покинул страну еще в июне 2018 года. По версии следствия, Икрамжан Илмиянов получил $150 тысяч от одного из бизнесменов. Первомайский районный суд Бишкека заочно арестовалбывшего чиновника. Экс-советника президента задержалив Казани и транзитом через Москву доставили в Бишкек. Операцию сотрудникам ГКНБ КР помогли провести коллеги из ФСБ.
Икрамжану Илмиянову официально предъявлены обвинения в мошенничестве.
16 ноября 2018, Бишкек - 24.kg