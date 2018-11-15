 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.11.2018
09:59  "Хайповая" культура бандерлогов, - Вл.Хомяков
09:55  Демократия в действии. О странностях американских выборов, которые предпочли не замечать, - И.Титов
09:54  Тимур Бекмамбетов: "Об этих болезнях стали говорить"
09:48  Ужас глобалистов. Мы вступили в эпоху новой политики, - Александр Дугин
09:45  В Кыргызстане имамы запрещают играть на национальных инструментах, - "ВечБишкек"
09:43  "Не пойман - не вор...", - С.Жээнбеков (интервью)
09:42  Свободу братишке! В кыргызском Лейлеке опять митингуют "илмияновцы"
09:41  Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов
09:36  Оправдались ли надежды казахстанцев, связанные с введением национальной валюты?
09:30  Секс с двумя догами. Как развлекаются арабские шейхи, - "МК"
09:20  Казахам пора избавляться от исторических иллюзий, - Мади Алимов
09:19  Какую конечную цель имеют бесконечные реформы госслужбы в Казахстане? - А.Омирбек
09:17  Убийц Джамаля Хашогги перечислили поименно. Эр-Рияд выдвинул обвинения против 11 подозреваемых, а США ввели санкции против 17
09:15  Асхат Маемиров назначен ректором Казахской национальной академии искусств
09:13  Казахское топливо утекает в Россию. Астана задумалась о запрете экспорта горючего, - "Къ"
09:02  Пекин переходит в наступление. Китай продолжает выдавливать Россию и Индию из их традиционных зон влияния, - А.Храмчихин
09:01  Таджикистан. Зачинщиками тюремного бунта являются члены ТЭО ПИВ
08:54  Газовый рынок становится полем боя для международных корпораций, - И.Петров
08:50  Анкара откажется от С-400 в пользу американских ракет Patriot. Российско-турецкий план перемирия в Идлибе находится на грани срыва
08:46  Сингапурский сговор. Путин всерьез обсуждает с Абэ сдачу Курил, - П.Акопов
Четверг, 15.11.2018
23:38  Чемпион Казахстана по дзюдо Жасулан Абиев убит в очереди за углем в Семее
17:24  Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи
17:01  Украина 2018 - спирали истории, - Р.Устраханов
15:51  Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной, - А.Онтиков
15:47  Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями
15:45  Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:44  На Украине начинается коммунальная катастрофа
15:42  Леопарды ди Каприо. Успеют ли спасти снежных барсов в Киргизии
15:40  Готовность №1. Что происходит на Рогунской ГЭС прямо сейчас
15:38  Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?
15:33  "Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
14:11  Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07  "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49  Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48  Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44  Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14  Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59  Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58  Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55  Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51  Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45  Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31  Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
10:15  Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:03  В Узбекистане будет создана еще одна потешная "Экологическая партия"
10:01  Мирзиеев отправился с визитом в Каракалпакстан. Карать разрушителей гробниц?
09:52  Купит ли Катар С-400 у России
09:50  Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин
08:55  США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев
00:33  США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать
00:20  Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Свободу братишке! В кыргызском Лейлеке опять митингуют "илмияновцы"
09:42 16.11.2018

В Лейлеке опять митингуют сторонники Икрамжана Илмиянова

Жители Лейлекского района сегодня вновь вышли на митинг. Сторонники бывшего советника экс-президента Кыргызстана Икрамжана Илмиянова требуют изменить ему меру пресечения и выпустить из-под ареста.

По данным сотрудников районного акимиата, жители села Катран (родное село Икрамжана Илмиянова) намерены направить открытое обращение руководству страны.

С участниками акции протеста встретился аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов. Он призвал соблюдать общественный порядок и дождаться решения суда.

Жители трех сел Лейлекского района Баткенской области ранее уже митинговали в поддержку бывшего советника экс-президента Икрамжана Илмиянова. Икрамжана Илмиянова водворили в СИЗО ГКНБ до 28 ноября. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Икрамжану Илмиянову предъявлено обвинение в мошенничестве.
Ранее его объявили в розыск. По данным ГКНБ, бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки, покинул страну еще в июне 2018 года. По версии следствия, Икрамжан Илмиянов получил $150 тысяч от одного из бизнесменов. Первомайский районный суд Бишкека заочно арестовалбывшего чиновника. Экс-советника президента задержалив Казани и транзитом через Москву доставили в Бишкек. Операцию сотрудникам ГКНБ КР помогли провести коллеги из ФСБ.

Икрамжану Илмиянову официально предъявлены обвинения в мошенничестве.

16 ноября 2018, Бишкек - 24.kg

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542350520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №261
- Б. Сагинтаев на бизнес-форуме обозначил приоритетные направления для наращивания казахстанско-словацкого сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Очередной Форум по защите бизнеса состоялся в Генпрокуратуре
- О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-сентябре 2018 года
- В Актобе впервые прибыла передвижная выставка Библиотеки Елбасы
- В отношении рабочего совещания Штаба АТЦ КНБ
- Казахское топливо утекает в Россию
- Выявлены запрещенные и вредные вещества в продукции ввозимой на территорию Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  