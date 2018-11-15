"Не пойман - не вор...", - С.Жээнбеков (интервью)

09:43 16.11.2018 Асель ОТОРБАЕВА, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть I



Приближается первая годовщина президентства Сооронбая Жээнбекова. По традиции первые лица страны подводят итоги своей работы. Также традиционно главы нашего государства предпочитали подводить итоги в правительственных СМИ.



Сооронбай Жээнбеков эту традицию нарушил. Он сделал исключение и дал свое первое интервью в качестве президента Кыргызской Республики не гостелеканалам или правительственным газетам, а независимому информационному агентству 24.kg. Лидер страны также согласился ответить на очень личные вопросы.



О достижениях



- Первый год вашего президентства, Сооронбай Шарипович, позади. Что вы считаете своим главным достижением на посту главы государства?



- Приоритетными направлениями своей президентской деятельности могу назвать развитие регионов и борьбу с коррупцией. Оба этих вопроса решить не так-то легко, но они красной линией пройдут через весь мой президентский срок.



Почему я считаю необходимым уделять особое внимание развитию регионов? Экономическое развитие нашей страны зависело только от одного-двух регионов. Основные два инструмента государства - налогово-бюджетная политика и денежно-кредитная политика - не могли дать толчок для развития территорий.



Экономическая политика опиралась лишь на отраслевой принцип и не соответствовала особенностям региона. Когда сравниваешь области, наблюдается явный дисбаланс - какая-то из них развивается, кто-то отстает. Но мы-то с вами знаем, что к экономическому росту всей страны приведет то, если все наши села будут развиваться равномерно. По этой причине основной упор в моей деятельности делается на развитие регионов.



За последний год 68 процентов от общего числа кредитов РКФР выделил на региональные проекты. Теперь фонд сам ищет проекты в регионах и приглашает предпринимателей к сотрудничеству. Из-за высоких требований РКФР создалось впечатление, что деньги фонда предназначены только для крупного бизнеса.



Во время поездки в Нарынскую область я предложил нашим успешным бизнесменам поддержать свои регионы. Например, у Нарына мощнейший потенциал. Здесь можно перерабатывать кожсырье, молоко, шерсть, мясо. Мы, кыргызы, всегда помогали ближнему, делились последним. Знаю, что у нас есть люди, готовые вложить в регионы, некоторые не знают как. Нужно просто все это организовывать и мобилизовать ресурсы.



Простые граждане не имеют доступа к кредитам не только фонда развития, но и в других банках, так как у них нет залогового обеспечения. Поэтому у нас пропасть между богатыми и бедными.



А государственная власть должна заботиться и поднять уровень именно бедных. Наша цель - борьба против бедности. У каждой семьи должен быть свой устойчивый доход.



О мигрантах, брошенных детях и стариках



- А развитие регионов может способствовать решению проблем наших мигрантов?



- Важный вопрос. Внешняя и внутренняя миграция - это целый комплекс социальных, экономических проблем, отголоски которых мы услышим и в будущем.



Посещая дома малютки или престарелых, понимаешь, в каком положении находимся. Когда мы, кыргызы, оставляли наших родителей в интернате, а детей - в детдоме?



Наши дети воспитываются не в семье, а в детдоме. Через 17 лет мы выгоняем их на улицу. На каждого ребенка в интернате государство тратит 12 тысяч сомов в месяц. Эти деньги можно выделять семье, которая возьмет ребенка к себе. Тогда дети будут расти в семье, с родителями.



У нас много желающих усыновить, но наша бюрократия и коррупция препятствуют этому.



Мы этот вопрос недавно обсудили с правозащитницей Назгуль Турдубековой. Если честно, именно на таких, как она, держится наша страна.



Создан Совет соотечественников. Наши соотечественники из России, Турции и других стран готовы приехать и вложить в экономику страны. Мы поддержим всех, кто намерен открыть предприятие в регионах.



Сейчас мы готовим административно-территориальную реформу. У нас четырехуровневое управление. Надо его сократить до трехуровневого.



Двадцать городов отобраны как точки роста в рамках концепции развития регионов. Когда будут развиты малые города, снимем напряженность в столице.



О борьбе с коррупцией



Что касается борьбы с коррупцией, то этот процесс тоже не дается легко. Как вы сами видите, борьба с коррупцией затронула и бывших моих соратников. Мы чувствуем сильное противостояние, но интересы государства превыше всего.



Коррупция глубоко пустила корни в повседневную жизнь, но борьба с ней будет продолжаться. В этой борьбе очень важно, чтобы поддерживали народ, все ветви власти, гражданское общество.



В свою очередь мы строим свою работу на принципах открытости и прозрачности совместно со всеми СМИ, гражданским обществом. Вместе с противостоянием я чувствую также достаточную поддержку народа. Вот говорят, что у нас не происходят радикальные реформы, как, например, в Армении. У нас тоже идут реформы, так сказать, "бескровные".



Могу с уверенностью сказать, что мы поэтапно восстанавливаем доверие народа к власти.



Исправляем все недочеты, которые накопились за все эти годы, но также продолжаем и хорошие дела, которые были начаты раньше. В стране должна быть преемственность, хорошие дела необходимо продолжать.



Я ставлю работу таким образом, чтобы все ветви власти работали сообща.



Правительство и Жогорку Кенеш ведут совместную работу по всем направлениям жизнедеятельности государства.



Укрепление принципов парламентаризма, демократического общества, защита свободы слова остаются в приоритете моей президентской деятельности.



О проектах, которые должны быть продолжены



Наше общество заждалось реализации проектов, направленных на исключение человеческого фактора в системе оказания населению государственных услуг.



В этих целях будет реализован проект "Электронное правительство". В его рамках вводится система "Тундук", которая объединит всю информационную базу министерств и ведомств.



Через государственный портал электронных услуг можно будет оказывать 189 государственных услуг.



Определены 82 первоочередные базы данных государственных услуг в 25 госорганах, которые необходимо внедрить в 2018-2019 годах.



До конца 2018-го завершатся работы по созданию баз данных 45 государственных услуг.



Подключены 25 министерств и ведомств к системе межведомственного взаимодействия "Түндүк", и на сегодня 8 государственных органов обмениваются данными в электронном режиме.



Правительство запустит проект "Безопасный город", который тянется с 2012 года. Накануне подписан договор о реализации его первого этапа с компанией "Вега".



О своих обещаниях



- Вы помните свои предвыборные обещания? Какие из них уже выполнены, а что, опасаетесь, не сможете выполнить в ближайшие пять лет?



- Конечно, помню свои предвыборные обещания, которые на самом деле не были взяты с воздуха, а были логическим продолжением моей премьерской деятельности, где я подробно изучил страновые вопросы. Например, обеспечение населения чистой питьевой водой. Эта проблема в центре моего внимания. В рамках Стратегии обеспечения чистой водой в будущем будут построены, отремонтированы и сданы в эксплуатацию водные объекты в 650 населенных пунктах.



В ближайшие пять лет все регионы страны будут обеспечены чистой водой. Обеспечение чистой водой населения - это вопрос безопасности государства.



Как, например, можно говорить о развитии туризма, когда 50 процентов сел не имеют доступа к питьевой воде?



Не менее важным является вопрос развития ирригации, по этой проблеме принята государственная программа.



До 2023 года планируется завершить работы по строительству 31 ирригационного объекта.



Ирригационные объекты, включенные в госпрограмму до 2026-го, исходя из определенности источников финансирования, разбиты на три группы.



К первой отнесены ирригационные объекты, финансовые источники которых уже определены. В настоящее время заключены соглашения по шести объектам за счет гранта КНР на сумму около $32 миллионов, по одному объекту - за счет кредита ИБР на сумму $13,3 миллиона.



Ко второй группе отнесены объекты, по которым начата проработка вопросов с международными организациями, донорами и инвесторами (Исламским банком развития, Всемирным банком, Арабской координационной группой, Фондом экономического развития, Южной Кореей и другими).



До 2023 года предлагается завершить работы по двум этапам и сдать в эксплуатацию 31 ирригационный объект на общую сумму $259,1 миллиона. Планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель, на 40 тысячах гектаров повысить водообеспеченность земель.



Для объектов третьей группы необходимо изыскивать внешние и внутренние источники финансирования, прорабатывать вопрос с международными финансовыми организациями, донорами и инвесторами.



Объекты, отнесенные к данной группе, имеют более поздние сроки реализации.



Постоянно в центре внимания повышение заработных плат медикам и учителям. Медикам семейной медицины уже подняли зарплату, на очереди - персонал стационаров.



Во время агитации я заметил, что избиратели не обращают внимания на конкретные факты и реальные цифры. Они верят громким и многообещающим заявлениям кандидатов. В ходе таких встреч я скорректировал программу.



Один из часто задаваемых вопросов во время агитационной кампании - о повышении зарплаты учителям.



Мои оппоненты заявляли, что оплата труда педагогов будет выше 25 тысяч сомов. Не скрою, тогда я решил идти дальше и пообещал довести их зарплату до 26 тысяч сомов. Раз обещал, то будет выполнено за период моей президентской деятельности.



Государственную ипотечную программу мы начали реализовывать еще при моем премьерстве. Ипотеку начали выдавать под 14 процентов, потом снизили до 12-10, позже до 8. Сейчас ГИК работает над снижением ее до 7 процентов.



Намерены увеличить финансирование ипотечной программы. Проценты еще снизим. Необходимо охватить не только бюджетников, но и работников других сфер.



Во время предвыборной агитации я воздерживался от заоблачных обещаний. Все они выполнимы и будут реализованы поэтапно. К примеру, я обещал развивать регионы. И мой первый год президентства посвящен решению проблем регионов. Но эта работа не ограничится одним годом.



О долгах наших тяжких



- Одна из самых чувствительных тем сегодня - это обслуживание внешнего долга. С 2023 года Кыргызстану надо будет начать выплачивать $320 миллионов. Как известно, большая часть внешних займов потрачена на транспортную и энергетическую отрасли. И это кредиты Эксимбанка Китая. Сможет ли Кыргызстан жить без кредитов и платить по долгам?



- В настоящее время внешний долг Кыргызстана составляет $3,8 миллиарда.



Основную долю внешних заимствований составляют льготные кредиты, порядка 98 процентов от общего объема внешнего долга.



Кредиты направляются на развитие таких важных сфер экономической и социальной жизни страны, как транспортная инфраструктура (строительство и реабилитация дорог), энергетика (реконструкция электрических станций, строительство энергетических сетей), сельское хозяйство, водоснабжение, образование и здравоохранение.



Действительно, основную часть внешнего долга занимают кредиты Экспортно-импортного банка Китая в сумме $1,7 миллиарда.



Одно из основных правил устойчивости внешнего долга - чтобы номинальный рост ВВП был выше номинального роста внешнего долга, выраженного в национальной валюте по текущему обменному курсу.



Соблюдение данного правила в последние годы, в частности, позволило снизить показатель внешнего долга с 64 процентов в 2015 году до нынешних 49 процентов.



Также по закону наши долги у одного кредитора не должны превышать 50 процентов от общего внешнего займа, мы берем кредит только в том случае, если минимальный уровень льготности займов (грант-элемент) составляет 35 процентов.



Другой вопрос - это использование внешних заимствований по назначению. Мы должны требовать и жестко контролировать, начиная от ТЭО до эксплуатации. Например, смету на ремонт трассы Бишкек - Кара-Балта сначала утвердили в размере $82 миллиона. После проверки мы добились снижения до $70 миллионов. Надо контролировать каждую копейку заимствованных средств.



Если я, премьер-министр, спикер, министры будут требовательны и действовать только в рамках закона, то остальные тоже пойдут за нами.



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Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть II



Приближается первая годовщина президентства Сооронбая Жээнбекова. По традиции первые лица страны подводят итоги своей работы. Также традиционно главы нашего государства предпочитали подводить итоги в правительственных СМИ.



Сооронбай Жээнбеков эту традицию нарушил. Он сделал исключение и дал свое первое интервью в качестве президента Кыргызской Республики не гостелеканалам или правительственным газетам, а независимому информационному агентству 24.kg. Лидер страны также согласился ответить на очень личные вопросы.



О правительственных чиновниках



- Как вы оцениваете работу правительства? Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев оправдал ваши ожидания?



- Мы с Мухаммедкалыем Дуйшекеевичем работали вместе в составе правительства. Когда я возглавлял Ошскую область, он был председателем Социального фонда. Потом он был первым вице-премьером при моем премьерстве.



Есть критика в его адрес. Но я знаю его достаточно хорошо. Он человек основательный и результативный, далек от пиара.



Наши люди привыкли к преждевременному пиару, когда еще задуманное начинают рекламировать.



Мухаммедкалый Дуйшекеевич работает лишь полгода. Сам работал в правительстве, знаю, что экономических показателей невозможно добиться в первые месяцы. Работу правительства оценим по итогам первого года, по его отчету.



Считаю, что руководитель, кроме образованности, таланта, опыта и знания языков, должен иметь совесть, честность. Особенно в наши дни, когда ведем борьбу с коррупцией, честность для нас не пустое слово. Если чиновник бессовестный и без чести, то от его работы государство получит только вред.



- Сооронбай Шарипович, как не воспользоваться случаем и не спросить про список из 35 коррупционеров Кыргызстана. Вы обещали обнародовать их имена и привлечь взяточников к ответственности, заодно пополнив бюджет страны. Когда предадите огласке этот список?



- Этот список есть. Уже по некоторым из них работают органы, а другие покинули страну.



Но я не могу объявить на всю страну кого-либо коррупционером. Есть законы, существует презумпция невиновности, как говорится, не пойман - не вор.



Хотя мы все знаем, что если составить такой список, то людей там будет гораздо больше 35.



- Тогда по-другому поставим вопрос: у общества есть надежда, что следствие, Антикоррупционная служба, ГКНБ, Финпол когда-нибудь назовут эти имена?



- Конечно. Я сам буду контролировать. Ведь борьба с коррупцией только началась.



Громкие уголовные дела - это верхушка айсберга. А вы знаете, как страдают простые граждане от коррупции на районном уровне? Как наши чиновники среднего звена наживаются на взятках, бюджетных средствах?



Борьба начата не только для того, чтобы осудить, посадить коррупционеров, но и для того, чтобы дать всем понять: в этой стране надо зарабатывать своим трудом.



Надо разрушить стереотипы. Деньги государства - это не личный карман. Необходимо поломать сложившуюся схему, обеспечить открытость и исключить человеческий фактор в госорганах путем внедрения электронного управления. И мы это сделаем.



Об уголовном деле о модернизации ТЭЦ Бишкека



- Самое громкое коррупционное дело этого года - модернизация ТЭЦ Бишкека. Вы, будучи премьер-министром, подписывали документы. То есть вы наверняка изнутри знаете этот вопрос лучше всех.



Возбуждены четыре уголовных дела, арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Под арестом два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Ни один из них вину не признает. Силовики обещали, что эти дела раскроют в кратчайшие сроки, однако по ходатайству ГКНБ сроки ареста продлеваются. Адвокаты обвиняемых говорят, что следственные мероприятия с их подзащитными не проводят. Наверняка руководство ГКНБ вам рапортует о ходе расследования. Вы верите докладам силовиков? Верите в справедливость и объективность суда?



- Сразу отмечу, что в задержаниях нет никакой политической подоплеки. Об этом я ранее говорил неоднократно.



У правоохранительных органов было достаточно оснований и поводов для возбуждения уголовных дел, связанных с модернизацией ТЭЦ, и последовавших арестов. Уголовные дела объемные. Ущерб, причиненный государству, огромный.



Выявляются многочисленные коррупционные схемы, по которым выводились значительные финансовые средства, а отдельные бывшие чиновники за счет этого обогащались.



Работы очень много. По многим уголовным делам созданы группы следователей. Проводятся все необходимые экспертизы.



Как вы понимаете, судебно-строительные экспертизы и аудиторские проверки не могут быть завершены за короткий период. На это требуется определенное время.



Надеюсь, все уголовные дела будут завершены в установленные законом сроки.



В настоящее время каких-либо оснований сомневаться в объективности проводимого расследования нет.



Полагаю, органы следствия и суд объективно во всем разберутся, изучат все доказательства, дадут юридическую оценку и определят меру ответственности каждого обвиняемого.



Конечно, не могу сейчас вам открыто предоставить всю информацию, но ко мне поступают детали этого дела, и, я вам скажу, там не все хорошо. Если учитывать масштабы коррупции, предполагаю, что дело по аварии на ТЭЦ Бишкека засасывает как болото, раскрывая перед нами новые имена.



Подследственные имеют адвокатов и строят линию защиты. Это их право. Я лишь требую от силовиков, чтобы расследование было объективным.



О силовиках



- В начале года на заседании Совбеза вы заявили об антикоррупционной реформе прежде всего в силовых ведомствах. Прошло восемь месяцев, что сделано? Что с реформированием изменится в ГКНБ, МВД, Финполе, судебной системе?



- По исполнению решений Совета безопасности от 8 февраля 2018 года приняты 40 мероприятий. Во-первых, обновляется нормативная правовая база, регламентирующая деятельность правоохранительных органов.



В частности, законопроект "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики" был своевременно подготовлен и направлен в Жогорку Кенеш, где прошел первое чтение. Надеюсь, депутаты до конца года примут его.



Этот проект закона предусматривает единый порядок приема, прохождения и увольнения со службы в органах милиции, Финансовой полиции, таможенной службе и службе исполнения наказаний.



В законопроекте предусмотрено множество антикоррупционных мер, которые ранее у нас в республике не применялись.



Например, вводятся новые нормы и механизмы, которые в значительной степени затруднят нечестным на руку сотрудникам правоохранительных органов пользоваться незаконно нажитым имуществом.



Аналогичные поправки внесены в разработанные проекты законов "Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики" и "О прокуратуре Кыргызской Республики", предусматривающие ограничения для сотрудников прокуратуры, вытекающие из решения Совбеза.



Также разработан проект закона, предусматривающий ряд ограничений для сотрудников судебных аппаратов.



Другая сторона антикоррупционной реформы - это повышение социальных гарантий сотрудникам правоохранительных органов.



На реализацию вышеуказанных законов в части повышения заработной платы сотрудникам органов правопорядка и обеспечения социальных гарантий из бюджета ежегодно будет дополнительно предусмотрено более 2 миллиардов 700 миллионов сомов.



Хотел бы отметить, что в рамках реформирования из органов внутренних дел в прокуратуру переданы все функции по ведению уголовной правовой статистики.



Есть случаи, когда решение суда о непричастности к делу выдают после того, как человек стал инвалидом, ожидая окончания следствия в СИЗО.



С 1 января 2019 года будет внедрена электронная система Единого реестра преступлений и проступков. В настоящее время идет интенсивная работа по ее запуску. Система позволит повысить прозрачность деятельности судебных, надзорных и правоохранительных органов.



Общественность и граждане смогут в буквальном смысле следить за ходом рассмотрения их заявлений и за уголовным процессом. Никто не будет годами в СИЗО ожидать окончания следствия и суда.



Данные меры позволят в разы снизить процент укрытых преступлений.



Проводится оптимизация структуры и штатной численности правоохранительных органов. Сокращаются центральные аппараты Министерства внутренних дел, областных управлений органов внутренних дел.



Высвобожденные штаты направляются для увеличения числа участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних.



Участковые должны вести работу в каждом селе, на каждой улице. Пора уже взяться за школьный рэкет.



В каждом правоохранительном органе созданы службы внутренних расследований, которые выявляют "нечистоплотных" сотрудников. Мы сейчас изучаем требование к декларации чиновников в странах, которые успешно провели борьбу с коррупцией. Я сам тесно работаю с рабочей группой.



О внешней политике



- Теперь о внешней политике. Если анализировать итоги ваших зарубежных визитов, то очевидно: Кыргызстан продолжает придерживаться многовекторной политики. А в региональной политике - принципа мирного соседства. Но у стран Центральной Азии много нерешенных проблем: границы, водные ресурсы, торговые отношения...



- За этот год мы провели последовательную работу по восстановлению, улучшению и укреплению международных, внешнеполитических отношений в первую очередь с нашими стратегическими партнерами и соседями - Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем, Турцией, Туркменистаном, институтами Евросоюза.



В рамках ЕАЭС улучшены условия труда кыргызстанских мигрантов в России.



В результате неоднократных встреч и обсуждений с президентом России Владимиром Путиным объявлена так называемая миграционная амнистия в отношении соотечественников, которые попали в черный список российских миграционных служб.



В сентябре на берегу Иссык-Куля с участием президентов Казахстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана и премьер-министра Венгрии прошли Саммит совета сотрудничества тюркоязычных государств и Всемирные игры кочевников. Эти мероприятия еще более укрепили позиции Кыргызстана на международной арене.



Следующими этапами будут уже реализация ранее достигнутых договоренностей и привлечение инвестиций в страну. На международной арене и с соседними странами наши отношения восстановлены и вошли в позитивное русло.



А для решения региональных проблем хорошую площадку создает Саммит глав государств Центральной Азии. Это замечательный диалог соседних стран. Мы за столом переговоров вместе находим точку соприкосновения по многим региональным вопросам. Уверен, и в будущем саммит поможет соседям взаимодействовать и развиваться.



Что касается делимитации и демаркации границ, то с Узбекистаном завершен процесс делимитации 85 процентов госграницы. По оставшимся 15 процентам ведется активная работа и, насколько мне известно, имеются значительные сдвиги в этом вопросе.



С Таджикистаном также ведется серьезная работа по делимитации госграниц.



Касаясь вопроса торговых отношений, хочу отметить, что вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз было обусловлено необходимостью развивать и укреплять экономику государства.



Об искушении властью



- Много пословиц и изречений у кыргызов про справедливость руководителей. При принятии решений с кем вы советуетесь? Всегда ли вы уверены, что ваши решения правильные? Перепроверяете ли информацию, которую донесли вам ваши близкие люди, родственники, друзья или сотрудники аппарата?



- Вспомним любую кыргызскую пословицу - все они точны, метки, жизненно важны. Например, "Ыймандуу бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок" ("У честного правителя нет родни. А кто преследует интересы родни, у того нет совести"), "Ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат" ("Вор досыта наедается и до смерти отрекается"), "Укпайт деп ушак айтпа, корбойт деп уурдаба" ("Шила в мешке не утаишь"), "Кыныр иш кырк жылда билинет" ("Хоть и через сорок лет, но истина всплывет на свет") и другие.



Часто привожу в пример историю про Конфуция во время встречи с жителями регионов. Один из правителей Китая был обеспокоен усилившимся воровством в стране и спросил совета у Конфуция. Конфуций ответил: "Коль сами будете скромны в желаниях, не согласятся воровать и за награду".



По-кыргызски еще доходчивее - "Сен өзүңдөн баштап, напсиңди тыйсаң, башкалар да уурдаганды коет".



Мой отец часто говорил: "У государства длинная рука, преступника везде найдет" ("Мамлекеттин укуругу узун, эртеби-кечпи, ууру кармалат").



Я тоже обычный человек со своими минусами и плюсами, но сейчас в должности президента, думаю, не имею права на ошибку.



Потому что это повлияет на судьбу целой страны и миллионов моих соотечественников. Принимаю всю информацию из разных источников, перепроверяю. Но ответственность за решение остается на мне. Поэтому сейчас говорю, что я одинок и сирота.



Никогда не придерживаюсь мнения или информации одного человека. Проработав на разных руководящих должностях, научился смотреть на проблему с разных сторон.



Об Алмазбеке Атамбаеве



- Лозунг вашей предвыборной гонки - "Продолжить путь". То есть продолжить путь Алмазбека Атамбаева. Когда вы последний раз разговаривали с экс-президентом?



- Мой лозунг "Продолжить путь" в кыргызском варианте звучит так: "Кыргыз көчү жолун улайт" ("Кыргызское кочевье продолжает путь").



Этот путь - не мой или ваш, или чей-то еще по отдельности. Это путь страны, народа, который несет свое начало от наших предков. Великое кыргызское кочевье. Именно это и было основой этого высказывания.



Правители, президенты приходят и уходят, а народ и его многовековое историческое кочевье остается. Именно этот путь я продолжаю и продолжу.



Последний раз мы встречались 29 марта, перед съездом СДПК. Беседовали более четырех часов. После этого у нас не было разговора.



- Вы можете сейчас откровенно рассказать, что же все-таки произошло между вами и Алмазбеком Атамбаевым? Почему после 20 лет дружбы и теплых отношений вдруг такое расставание?



- Для меня было неожиданностью его заявление 31 марта, через четыре месяца после моей инаугурации, в первый непростой период моей президентской ответственной работы.



Он тогда обвинил меня в коррупции и аварии на ТЭЦ Бишкека.



На съезд СДПК не пустили старых представителей партийных ячеек из Ошской области, которые стояли у истоков нашей партии в самые сложные годы как для самой партии, так и для Атамбаева. Был удивлен такому резкому изменению событий.



Я никогда не говорил о расставании с ним. Да, мы были однопартийцами и соратниками в течение длительного времени.



Попытки сделать из меня ведомого руководителя через каких-то третьих лиц, руководить моими действиями - все это не делает чести ему ни как человеку, ни как экс-президенту, ни как однопартийцу и соратнику.



Мне были непонятны эти его стремления. Он часто говорит про эти 20 лет, но я же не баклуши бил все эти годы. Мы вместе с партийцами занимались укреплением позиций партии, особенно в Ошской области, Баткене, Джалал-Абаде.



Когда у СДПК был нулевой рейтинг в Оше, мы с единомышленниками и сторонниками открыли там партийные ячейки, и за короткое время партия смогла завоевать авторитет среди избирателей.



Он любит разбрасываться такими словами, как "досум" и "партиялашым". Но так не поступают настоящие достор и партиялаштар.



В самые трудные моменты для нашей партии, особенно на юге страны, я был всегда рядом с ним. Даже тогда, когда все сбежали от него, я оставался рядом с ним, несмотря на угрозу безопасности мне, моей семье, родным и близким.



В 2009 году возглавил штаб кандидата на должность президента от СДПК. Тогда мало кто осмелился выступить в поддержку Атамбаева, все боялись тогдашнего режима.



Во время событий на юге в 2010-м ради сохранения единства государства я рисковал не только карьерой, но и жизнью. Не хочу себя бить в грудь, но это реальность. Он это хорошо знал и знает.



Любимый тренд его политтехнологов - называть меня предателем. Кто есть кто - время покажет.



- Из всех президентов вам, наверное, труднее. Ваш сильный оппонент рядом, он не сбежал, как другие. Алмазбек Атамбаев достаточно часто высказывает свое мнение через СМИ. Намеками, но по-атамбаевски прямыми и резкими вас критикуют в штабе СДПК, вашей родной партии. Вас не напрягает такая политическая конкуренция?



- Я работаю в должности главы государства. К жесткой борьбе готов всегда.



Ничего легко не давалось. Борьба, труд - это основа успеха.



Придерживаюсь и впредь буду придерживаться своих основных государственных принципов - укреплять государственность, развивать страну, парламентскую демократию, защищать права человека и свободу слова.



Всегда принимаю обоснованную критику, исправляю ошибки. Это обычный процесс для государственного деятеля. Главное - чтобы критика была не оголтелая и без истерики. Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542350580

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