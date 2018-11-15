В Кыргызстане имамы запрещают играть на национальных инструментах, - "ВечБишкек"

09:45 16.11.2018

16 ноября 2018 - Бакыт Стамов



В Кыргызстане некоторые имамы запрещают играть на национальных инструментах



Государственное учреждение "Узбекконцерт" с 13 ноября 2018 года запретило певице Шахло Ахмедовой осуществлять концертную деятельность.



Свое решение госучреждение пояснило так: "Видеоклип певицы Ахмедовой на песню "Летние дожди", в котором слишком откровенно показаны отношения между парнем и девушкой, не соответствующие национальному менталитету, общенародным ценностям и восточной морали, снят абсолютно вульгарно".



Насколько подобное решение в Узбекистане правильное или нет, мы судить не беремся.



Но интересно, возможен ли подобный сценарий в Кыргызстане? Тем более, если вспомнить, как у нас неоднозначно отнеслись к клипу певца Мирбека Атабекова совместно с казахской певицей, когда некоторых отечественных пользователей интернета возмутили на их взгляд слишком откровенные сцены из видеоклипа. Певцу даже припомнили его паломничество в Мекку, связав его религиозность с недопущением участия в подобных сценах.



Известный композитор Курмангазы Азыкбаев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментарием, выразил мнение, что в Кыргызстане подобные предпосылки существуют, но в религиозном аспекте.



- Хоть я занимаюсь исключительно инструментальной музыкой, но я против того, чтобы осуждать тех или иных певцов. Если бы они, как на Западе, выходили на сцену совсем полуголыми, и образ их не совпадает с нашим менталитетом, то можно для начала ограничиться замечанием. Запрещать же выступать – это чересчур. Молодежь и начинающих певцов надо просто воспитывать, подсказывать, если надо. У нас же стало даже доходить до абсурда. Вот те же некоторые имамы стали говорить, что национальные инструменты не берите в руки, так как они, мол, от шайтана. Хотя давайте вспомним, что "азан" также является музыкой, и звон колоколов в церкви - тоже, - подчеркнул он.