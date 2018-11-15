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Демократия в действии. О странностях американских выборов, которые предпочли не замечать, - И.Титов
09:55 16.11.2018

Демократия в действии
О странностях американских выборов, которые предпочли не замечать

Илья Титов

В самом конце 2011 года состоялись выборы в Думу, отмеченные как множеством нарушений в ходе процесса голосования и подсчета голосов, так и пристальным вниманием со стороны Запада. Европарламент призывал провести повторный плебисцит, пресс-секретарь президента Обамы заявил, что "они серьезно озабочены", а госсекретарь США, некая Хиллари Клинтон, заявила, что проведенные с таким количеством нарушений выборы являются несоблюдением прав человека. Выборы президента России 2012 года сопровождались сюжетами в западных СМИ о способах фальсификации голосов – о вбросах бюллетеней, об автобусах с купленными "избирателями", о подсчетах, результат которых известен до начала. Американский телеэфир заполонили разного рода эксперты, в один голос свидетельствовавшие о том, что нечестные выборы – следствие низкого уровня развития демократии, а посол США в России Макфол позже заявил, что единственные честные выборы в России были в 1996 году. Махинации на выборах казались чем-то далеким и малозначимым и лишь старожилы политической телеаналитики вспоминали американский скандал, произошедший на выборах в 2000 году, когда республиканец Буш-младший и демократ Гор шли нос к носу и судьбу всей гонки решили голоса избирателей штата Флорида. Исход всем известен, однако сам скандал отметился широчайшей вовлеченностью СМИ в процесс – в ход шли рассказы о сожженных бюллетенях Гора, о неучтенных участках, где демократ победил и о предвзятости комиссии выборщиков. Справедливости ради, правда в тех разговорах все же была – уж больно подозрительной была борьба почти безнадежного бывшего вице-президента и отпрыска самого влиятельного клана неоконсерваторов. Кто бы мог подумать, что спустя 18 лет камнем преткновения на очередных выборах, на этот раз парламентских, станет все та же Флорида и все то же мошенничество с бюллетенями. Однако на этот раз не последовало ни всплеска общественного возмущения, выраженного в СМИ, ни призывающих к протесту актеров и телезвезд, ни даже столь типичных для современной Америки митингов и демонстраций. Причина диаметрально противоположной реакции – другая сторона, извлекающая выгоду из "правильного" подсчета голосов.

В округе Боувард, частью которого является город Майами, живет почти два миллиона человек. Широкий простор для махинаций, который открывает эта огромная цифра, был с лихвой использован в следующие несколько дней после выборов. Республиканец Рик Скотт опережал своего демократического оппонента, действующего сенатора Билла Нельсона, как по данным предварительных опросов, так и по показаниям первых подсчетов голосов. Спустя четыре дня – вот сюрприз – внезапно объявилось еще сорок тысяч голосов и почти все они – надо же, какое совпадение – были поданы за Нельсона. Руководительница избирательной комиссии Бренда Снайпс "внезапно" нашла почти 80 тысяч бюллетеней. Проверка этих бюллетеней и подсчет голосов велся в избирательной комиссии без допуска наблюдателей, кроме тех, кого отобрала лично Бренда. После оглашения "неожиданного" результата у Снайпс потребовали предъявить бюллетени, на что был дан ответ о невозможности сделать это, ведь они как назло уже были помещены в общую кучу. При этом никто особо и не отрицал того факта, что "вброшенные" восемьдесят тысяч бюллетеней должны считаться порченными. Дело в том, что согласно закону общее количество бюллетеней должно быть описано уже спустя полчаса после закрытия участков, но в этот раз, видимо, небольшое нарушение закона решили простить миссис Снайпс, являющейся, кстати, убежденной демократкой.

Требования тщательного расследования и судебный иск, немедленно поданный Скоттом, были встречены с непониманием – правильная демократия подразумевает подсчет каждого голоса, даже обнаруженного после закрытия голосования и подсчитанного с нарушением всех правил. Судья Джек Татер, рассматривавший жалобы, заявил, что не нашел ни единого признака нарушения, а в одном из других округов со схожей проблемой объявилась судья, вынесшая решение о признании вброшенных бюллетеней законными. Кстати, эта судья, если смотреть в специальные ведомости, жертвовала тысячи долларов на кампанию кандидата от демократов, но это же не может влиять на ее непредвзятость, верно? Также оказалось, что почтовый узел, из которого пришли эти чудом обнаруженные бюллетени, уже появлялся во всех новостях – именно оттуда недавно некий "сторонник Трампа" разослал криво сделанные бомбы лучшим людям Демократической партии. Некоторые же старожилы вспомнили, что несколько лет назад в одном из округов Флориды был загадочным образом убит прокурор, занимавшийся расследованием электоральных нарушений.

Как видно из разбирательств по всему штату, подобные ситуации повторились и в других округах Флориды, а после того, как стало понятно, что реакция республиканцев ограничится лишь выражением озабоченности в Твиттере и тишиной во влиятельной прессе – и по всей стране. Во многих штатах вбросы проводили, совершенно не стесняясь – так, в одном из округов Аризоны было обнаружено сразу 600 тысяч неучтенных бюллетеней, что составляет где-то треть от общего числа голосов. Такому повороту событий удивились даже некоторые местные демократы – кандидатка от "синей" партии после подсчета новообретенных бюллетеней выиграла с большим отрывом у своей конкурентки, в пользу которой опять же говорили данные предварительного голосования, опросы до и после выборов. Висконсин, Джорджию, Коннектикут и Монтану постигла та же участь – как только в ряде округов вперед выходил республиканец, внезапно находились несколько десятков тысяч бюллетеней, сравнивавших проценты или в самых исключительных случаях, как в той же Аризоне, выводивших демократа вперед. Но самое интересное даже не это.

Куда-то вдруг исчезли с телевидения десятки экспертов, комментаторов, активистов и аналитиков, два года беспрестанно твердивших о Трампе, представляющем угрозу демократии и о России, укравшей выборы. О выборах вообще как будто забыли – сегодня на повестке дня пожар в Калифорнии, британская политика, ЛГБТ-беженцы в караване мигрантов и столкновения в Палестине. От желания "защитить демократию любой ценой" не осталось ни следа – сейчас редкие телевизионные эксперты, упоминающие выборы, говорят лишь о том, что важно учесть каждый голос. Флоридский сенатор Марк Рубио указал на очевидное – если бы подобные "находки" неучтенных бюллетеней с голосами за республиканца произошли в округе, где побеждал демократ, улицы кишели бы протестами, а телевидение разрывалось бы от возмущения тех самых экспертов, аналитиков, комментаторов и активистов.

Все произошедшее – показатель наиболее глубинного несовершенства самой раскрученной избирательной системы мира. Система эта была добровольно или силой интегрирована в саму сущность множества государств, в том числе и нашего. До сегодняшнего дня все нарушения, какими бы безумными они ни были, списывались американцами на неверные действия местных властей, а в качестве самой избирательной системы сомневаться не позволялось. Так будет и дальше – вашингтонские авторы и правообладатели современной демократии, уязвимой ко вбросу нескольких тысяч бумажек, ни за что не признают врожденного порока источника легитимности нужных им решений.

Источник - Завтра
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