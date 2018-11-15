 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.11.2018
09:59  "Хайповая" культура бандерлогов, - Вл.Хомяков
09:55  Демократия в действии. О странностях американских выборов, которые предпочли не замечать, - И.Титов
09:54  Тимур Бекмамбетов: "Об этих болезнях стали говорить"
09:48  Ужас глобалистов. Мы вступили в эпоху новой политики, - Александр Дугин
09:45  В Кыргызстане имамы запрещают играть на национальных инструментах, - "ВечБишкек"
09:43  "Не пойман - не вор...", - С.Жээнбеков (интервью)
09:42  Свободу братишке! В кыргызском Лейлеке опять митингуют "илмияновцы"
09:41  Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов
09:36  Оправдались ли надежды казахстанцев, связанные с введением национальной валюты?
09:30  Секс с двумя догами. Как развлекаются арабские шейхи, - "МК"
09:20  Казахам пора избавляться от исторических иллюзий, - Мади Алимов
09:19  Какую конечную цель имеют бесконечные реформы госслужбы в Казахстане? - А.Омирбек
09:17  Убийц Джамаля Хашогги перечислили поименно. Эр-Рияд выдвинул обвинения против 11 подозреваемых, а США ввели санкции против 17
09:15  Асхат Маемиров назначен ректором Казахской национальной академии искусств
09:13  Казахское топливо утекает в Россию. Астана задумалась о запрете экспорта горючего, - "Къ"
09:02  Пекин переходит в наступление. Китай продолжает выдавливать Россию и Индию из их традиционных зон влияния, - А.Храмчихин
09:01  Таджикистан. Зачинщиками тюремного бунта являются члены ТЭО ПИВ
08:54  Газовый рынок становится полем боя для международных корпораций, - И.Петров
08:50  Анкара откажется от С-400 в пользу американских ракет Patriot. Российско-турецкий план перемирия в Идлибе находится на грани срыва
08:46  Сингапурский сговор. Путин всерьез обсуждает с Абэ сдачу Курил, - П.Акопов
Четверг, 15.11.2018
23:38  Чемпион Казахстана по дзюдо Жасулан Абиев убит в очереди за углем в Семее
17:24  Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи
17:01  Украина 2018 - спирали истории, - Р.Устраханов
15:51  Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной, - А.Онтиков
15:47  Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями
15:45  Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:44  На Украине начинается коммунальная катастрофа
15:42  Леопарды ди Каприо. Успеют ли спасти снежных барсов в Киргизии
15:40  Готовность №1. Что происходит на Рогунской ГЭС прямо сейчас
15:38  Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?
15:33  "Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
14:11  Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07  "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49  Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48  Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44  Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14  Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59  Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58  Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55  Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51  Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45  Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31  Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
10:15  Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:03  В Узбекистане будет создана еще одна потешная "Экологическая партия"
10:01  Мирзиеев отправился с визитом в Каракалпакстан. Карать разрушителей гробниц?
09:52  Купит ли Катар С-400 у России
09:50  Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин
08:55  США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев
00:33  США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать
00:20  Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Хайповая" культура бандерлогов, - Вл.Хомяков
09:59 16.11.2018

"Хайповая" культура бандерлогов
в добавление к виртуальной экономике и виртуальной политике мы получили и виртуальную по сути информационную среду

Владимир Хомяков

Одним из любимых слов в интернете, соцсетях и СМИ является сегодня "хайп" (в буквальном переводе с английского – "навязчивая реклама, шумиха, ажиотаж"). То есть, некое событие, раздутое до масштабов чего-то действительно значимого, о чем говорят и что обсуждают, даже не задаваясь вопросом, насколько это действительно важно и заслуживает внимания. На "хайпе" помешались буквально все, и все события делятся отныне на "хайп" и "не хайп".

Причем, под это людьми, задающими тон в среде информационной, подведено даже некое теоретическое обоснование: если это "хайп", то под него будет больше заходов на сайт, прочтений рекламы, "лайков" в инстаграмме и т.д., а значит – это "купят" за большие деньги. Посему – ценность чего-либо определяется для этих людей исключительно степенью его "хайповости", а отнюдь не истинным смыслом, важностью или полезностью. То есть, мы присутствуем при возникновении некой новой информационной субкультуры, в которой ценностные критерии информации перевернуты "до наоборот".

Почему так происходит и к чему ведет нарождающийся культ "хайпа"? Увы, на мой взгляд, речь идет о вполне конкретной эволюции (а точнее – деградации) общественного сознания, являющейся логичным следствием развития т.н. "информационного общества".

В известной истории Киплинга о Маугли были такие персонаже – бандерлоги. Это такие малосимпатичные обезьяны, считавшие себя самыми великими в джунглях, но при этом в принципе не способные думать о чем-либо более двух минут. Порой они затевали некие великие проекты – выбрать вожака, установить в стае свои законы, но потом видели банан на дереве и тут же на него переключались, обо всем забывая. Надо ли говорить, что любой, кто был бы в состоянии каждые две минуты показывать таким бандерлогам новый банан, автоматически получал возможность управлять данным сообществом?!

Но для этого, применительно к людям, необходимо было целенаправленно направлять развитие человеческого общества в сторону бандерлогов. Что более или менее последовательно и делалось на протяжении последних десятилетий, особенно же интенсивно – после "погружения" общества в интернет и объявление "информационного общества" целью развития.

Началось это не сегодня. Когда в начале 1990-х мировая экономика уперлась в отсутствие новых рынков сбыта, без чего лишался смысла любой "рост производства", произошло принципиальное изменение ее сути и смысла. Вместо маркетинга, устанавливающего, что надо производить, чтобы это купили, главной задачей стало навязывание людям новых форм и предметов потребления средствами рекламы, СМИ и иным "промывание мозгов". В итоге люди в "развитых странах", уже обладая всем необходимым для жизни, буквально сходили с ума и выстраивались в очереди покупать нечто совершенно не нужное, только потому, что это, якобы, "модно", "круто" и "точно такое же уже купили" некие киношные, эстрадные или спортивные "звезды". То есть – основой потребления стал тот самый "хайп".

В точности тот же подход культивировался в политике. При том, что действительно жизненно важных для российского общества тем предостаточно, попробуйте найти их серьезное обсуждение или анализ в центровых программах ТВ или даже в Интернете. Не найдете! Все информационное пространство напрочь забито обсуждением очередной глупости какого-нибудь Порошенко, идиотских высказываний оторвавшихся от реальности "элитариев" или очередными сообщениями о том, кто и сколько украл. Впрочем, и на Западе с этим дело обстоит не лучше, ибо тенденция приведения реальной политики к набору "хайпов" - общемировая.

Да и на культурном поле все эти годы раскручивались и задорого продавались тысячи откровенных ничтожеств (скандальных режиссеров, эпатажных постановок, поделок "современного искусства", совершенно идиотских по сути "инсталляций" и "перфомансов" провокационных "акционистов" и т.д.). Все это тоже делалось по технологиям "хайпа" - ибо любая откровенная фигня, достаточно широко растиражированная (не "за так", разумеется) и выставленная во все "топы" новостей, автоматически становилась "обсуждаемым всеми событием", и затем уже тиражировалась через управляемые (а кто-то в этом сомневается?!) социальные сети.

Таким образом, в добавление к виртуальной экономике и виртуальной политике мы получили и виртуальную по сути информационную среду, на два порядка превосходящую по управляемости все, что измыслил некогда фантаст Оруэлл со своим Министерством Правды из романа "1983". Именно все это вместе сформировало в значительной мере сознание как боящегося взрослеть и брать на себя ответственность "поколения У", так и, в еще большей степени - практически живущего в виртуале "поколения Z". Практически полный отказ от любой созерцательности и попытки понять суть ради "клипового" (а теперь уже, пожалуй, и "комиксного") мышления, отсутствие воображения и умения воспринимать, то, чего не видишь и не можешь "потребить" в виде наиболее доступно показанного тебе зрелища. Плюс - принципиальная неспособность собирать и "фильтровать" информацию, а тем более - аккумулировать в памяти какие-то знания, при полной убежденности, что "в Интернете все есть, и стоит только запросить, как получишь готовенькое" и останется только сложить из надерганных информационных кусочков, как из конструктора "ЛЕГО", нечто, которое и будет являться истиной.

Если, без всякой "конспирологии" взглянуть на все эти события в целом, то не оставляет впечатление, что целенаправленно конструируется общество по образцу той самой стаи бандерлогов – как наиболее просто и эффективно управляемое "хайподелателями". В котором человек не должен в принципе уметь мыслить, анализировать, сопоставлять мнения, "фильтровать" выливаемую на него информацию. Что надо, ему покажут. И объяснят, что это – "хайп". Следующим эволюционным этапом подобной "эволюции общества" может быть только перевод управления на уровень рефлексов, как у знаменитой "собаки Павлова": зажглась лампочка – выделяется желудочный сок, даже если еды нет в помине.

Вот только – нужно ли нам и нашим потомкам подобное будущее?! А может, попробуем остановиться, пока не поздно?

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542351540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №261
- Б. Сагинтаев на бизнес-форуме обозначил приоритетные направления для наращивания казахстанско-словацкого сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Очередной Форум по защите бизнеса состоялся в Генпрокуратуре
- О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-сентябре 2018 года
- В Актобе впервые прибыла передвижная выставка Библиотеки Елбасы
- В отношении рабочего совещания Штаба АТЦ КНБ
- Казахское топливо утекает в Россию
- Выявлены запрещенные и вредные вещества в продукции ввозимой на территорию Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  