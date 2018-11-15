"Хайповая" культура бандерлогов, - Вл.Хомяков

09:59 16.11.2018

"Хайповая" культура бандерлогов

в добавление к виртуальной экономике и виртуальной политике мы получили и виртуальную по сути информационную среду



Владимир Хомяков



Одним из любимых слов в интернете, соцсетях и СМИ является сегодня "хайп" (в буквальном переводе с английского – "навязчивая реклама, шумиха, ажиотаж"). То есть, некое событие, раздутое до масштабов чего-то действительно значимого, о чем говорят и что обсуждают, даже не задаваясь вопросом, насколько это действительно важно и заслуживает внимания. На "хайпе" помешались буквально все, и все события делятся отныне на "хайп" и "не хайп".



Причем, под это людьми, задающими тон в среде информационной, подведено даже некое теоретическое обоснование: если это "хайп", то под него будет больше заходов на сайт, прочтений рекламы, "лайков" в инстаграмме и т.д., а значит – это "купят" за большие деньги. Посему – ценность чего-либо определяется для этих людей исключительно степенью его "хайповости", а отнюдь не истинным смыслом, важностью или полезностью. То есть, мы присутствуем при возникновении некой новой информационной субкультуры, в которой ценностные критерии информации перевернуты "до наоборот".



Почему так происходит и к чему ведет нарождающийся культ "хайпа"? Увы, на мой взгляд, речь идет о вполне конкретной эволюции (а точнее – деградации) общественного сознания, являющейся логичным следствием развития т.н. "информационного общества".



В известной истории Киплинга о Маугли были такие персонаже – бандерлоги. Это такие малосимпатичные обезьяны, считавшие себя самыми великими в джунглях, но при этом в принципе не способные думать о чем-либо более двух минут. Порой они затевали некие великие проекты – выбрать вожака, установить в стае свои законы, но потом видели банан на дереве и тут же на него переключались, обо всем забывая. Надо ли говорить, что любой, кто был бы в состоянии каждые две минуты показывать таким бандерлогам новый банан, автоматически получал возможность управлять данным сообществом?!



Но для этого, применительно к людям, необходимо было целенаправленно направлять развитие человеческого общества в сторону бандерлогов. Что более или менее последовательно и делалось на протяжении последних десятилетий, особенно же интенсивно – после "погружения" общества в интернет и объявление "информационного общества" целью развития.



Началось это не сегодня. Когда в начале 1990-х мировая экономика уперлась в отсутствие новых рынков сбыта, без чего лишался смысла любой "рост производства", произошло принципиальное изменение ее сути и смысла. Вместо маркетинга, устанавливающего, что надо производить, чтобы это купили, главной задачей стало навязывание людям новых форм и предметов потребления средствами рекламы, СМИ и иным "промывание мозгов". В итоге люди в "развитых странах", уже обладая всем необходимым для жизни, буквально сходили с ума и выстраивались в очереди покупать нечто совершенно не нужное, только потому, что это, якобы, "модно", "круто" и "точно такое же уже купили" некие киношные, эстрадные или спортивные "звезды". То есть – основой потребления стал тот самый "хайп".



В точности тот же подход культивировался в политике. При том, что действительно жизненно важных для российского общества тем предостаточно, попробуйте найти их серьезное обсуждение или анализ в центровых программах ТВ или даже в Интернете. Не найдете! Все информационное пространство напрочь забито обсуждением очередной глупости какого-нибудь Порошенко, идиотских высказываний оторвавшихся от реальности "элитариев" или очередными сообщениями о том, кто и сколько украл. Впрочем, и на Западе с этим дело обстоит не лучше, ибо тенденция приведения реальной политики к набору "хайпов" - общемировая.



Да и на культурном поле все эти годы раскручивались и задорого продавались тысячи откровенных ничтожеств (скандальных режиссеров, эпатажных постановок, поделок "современного искусства", совершенно идиотских по сути "инсталляций" и "перфомансов" провокационных "акционистов" и т.д.). Все это тоже делалось по технологиям "хайпа" - ибо любая откровенная фигня, достаточно широко растиражированная (не "за так", разумеется) и выставленная во все "топы" новостей, автоматически становилась "обсуждаемым всеми событием", и затем уже тиражировалась через управляемые (а кто-то в этом сомневается?!) социальные сети.



Таким образом, в добавление к виртуальной экономике и виртуальной политике мы получили и виртуальную по сути информационную среду, на два порядка превосходящую по управляемости все, что измыслил некогда фантаст Оруэлл со своим Министерством Правды из романа "1983". Именно все это вместе сформировало в значительной мере сознание как боящегося взрослеть и брать на себя ответственность "поколения У", так и, в еще большей степени - практически живущего в виртуале "поколения Z". Практически полный отказ от любой созерцательности и попытки понять суть ради "клипового" (а теперь уже, пожалуй, и "комиксного") мышления, отсутствие воображения и умения воспринимать, то, чего не видишь и не можешь "потребить" в виде наиболее доступно показанного тебе зрелища. Плюс - принципиальная неспособность собирать и "фильтровать" информацию, а тем более - аккумулировать в памяти какие-то знания, при полной убежденности, что "в Интернете все есть, и стоит только запросить, как получишь готовенькое" и останется только сложить из надерганных информационных кусочков, как из конструктора "ЛЕГО", нечто, которое и будет являться истиной.



Если, без всякой "конспирологии" взглянуть на все эти события в целом, то не оставляет впечатление, что целенаправленно конструируется общество по образцу той самой стаи бандерлогов – как наиболее просто и эффективно управляемое "хайподелателями". В котором человек не должен в принципе уметь мыслить, анализировать, сопоставлять мнения, "фильтровать" выливаемую на него информацию. Что надо, ему покажут. И объяснят, что это – "хайп". Следующим эволюционным этапом подобной "эволюции общества" может быть только перевод управления на уровень рефлексов, как у знаменитой "собаки Павлова": зажглась лампочка – выделяется желудочный сок, даже если еды нет в помине.



Вот только – нужно ли нам и нашим потомкам подобное будущее?! А может, попробуем остановиться, пока не поздно?