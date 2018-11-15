Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Сооронбая Жээнбекова с 60-летием

13:26 16.11.2018

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с 60-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.



"Примите мои сердечные поздравления со знаменательной датой - 60-летием со дня рождения.

Многие годы Вы совершаете ответственные труды на пользу родной стране, являя высокий профессионализм и незаурядные управленческие способности. Вы заботитесь о решении актуальных социально-экономических вопросов, об укреплении общественной стабильности, межнационального мира и согласия.

С теплотой и благодарностью вспоминаю о гостеприимстве, оказанном мне во время моего посещения Кыргызстана в минувшем году, Хотел бы выразить Вам признательность за внимание и доброжелательное отношение к деятельности Бишкекской епархии Русской Православной Церкви.

Убежден, что плодотворное соработничество органов государственной власти, представителей традиционных религий и различных общественных организаций, будет и впредь способствовать утверждению в жизни граждан Республики высоких духовно-нравственных: ценностей, непреходящих идеалов любви, милосердия, мира и справедливости.

Желаю Вам здоровья и долголетия, помощи Божией и всяческих успехов в трудах на ответственном президентском посту", - отмечается в поздравлении.