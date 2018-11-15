В Алматы похитили и требовали $0,5 млн выкупа за несовершеннолетнюю дочь бизнесмена

17:23 16.11.2018

Похитители потребовали выкуп в размере полумиллиона долларов.



Сотрудники криминальной полиции Департамента полиции Алматы задержали преступную группы из четырех человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.



Об этом он сообщил в ходе брифинга.



Сумма выкупа, который планировали получить похитители, составляла полмиллиона американских долларов.



Преступление совершено 14 ноября в дневное время во дворе одного из микрорайонов города. Похитители, угрожая расправой, с применением электрошокера, связали водителя, после чего из салона автомобиля открыто похитили ребенка. Позже к родным поступило требование о выкупе.



В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать злоумышленников в дежурные сутки. На данный момент сотрудники следственных органов устанавливают степень причастности каждого из задержанных.



"Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает", - заверили в полиции.