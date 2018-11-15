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|В Алматы похитили и требовали $0,5 млн выкупа за несовершеннолетнюю дочь бизнесмена
17:23 16.11.2018
Похитители потребовали выкуп в размере полумиллиона долларов.
Сотрудники криминальной полиции Департамента полиции Алматы задержали преступную группы из четырех человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.
Об этом он сообщил в ходе брифинга.
Сумма выкупа, который планировали получить похитители, составляла полмиллиона американских долларов.
Преступление совершено 14 ноября в дневное время во дворе одного из микрорайонов города. Похитители, угрожая расправой, с применением электрошокера, связали водителя, после чего из салона автомобиля открыто похитили ребенка. Позже к родным поступило требование о выкупе.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать злоумышленников в дежурные сутки. На данный момент сотрудники следственных органов устанавливают степень причастности каждого из задержанных.
"Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает", - заверили в полиции.