Вашингтонский суд отказал Казахстану, оспаривающему попытки бизнесмена Стати арестовать активы страны в США

18:13 16.11.2018

13 ноября 2018 года суд отказал Казахстану, без ущерба его правам обжаловать это решение.



Казахстан предпринимает попытки оспорить арбитражное решение, полученное Анатолием Стати, Габриелем Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. (совместно именуемые "Стати"), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.



23 марта 2018 года Окружной суд по Округу Колумбия принял это решение. Республика Казахстан незамедлительно обжаловала это решение в Апелляционном суде Соединенных штатов по Округу Колумбия, поскольку, среди прочего, Казахстану не была предоставлена возможность представить свой довод о том, что Стати получили Арбитражное решение через масштабную мошенническую схему. Такое мошенничество не допускает признания Арбитражного решения на территории США. Слушания по апелляции назначены на 28 ноября 2018 года.



Помимо Высокого суда Англии, заключившего в июне 2017 года о наличии убедительных доказательств о получении Стати Арбитражного решения путем мошенничества, 6 ноября 2018 года Апелляционный суд Амстердам, Нидерланды, пришел к выводу, что в соответствии с Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, Нью-Йорк 1958 года Арбитражное решение не может быть исполнено без тщательного анализа доводов Казахстана о мошенничестве и подтверждающих доказательств.



Несмотря на то, что вашингтонский апелляционный процесс не завершился, окружной суд вынес приказ по различным нерассмотренным ходатайствам сторон. Таким образом, 13 ноября 2018 года суд отказал Казахстану, без ущерба его правам обжаловать это решение, в приостановлении процедуры принудительного взыскания до завершения апелляционного процесса, удовлетворив ходатайство Стати на том основании, что в соответствии с положением Раздела 28 Кодекса США §1610(c) с момента вынесения 23 марта 2018 года решения о признании Арбитражного решения прошел разумный период времени для того, чтобы сейчас позволить Стати предпринимать действия по наложению ареста и/или обращения взыскания на активы Казахстана в Вашингтоне, Округ Колумбия.



При этом окружной суд отказал Стати, без ущерба их правам обжаловать это решение, в признании Арбитражного решения в других штатах США за пределами Округа Колумбия, отметив, что Стати не удалось представить необходимые доказательства, и его ходатайство является поспешным и непродуманным.



Этот приказ не позволяет Стати по своему усмотрению наложить взыскание на казахстанские активы в Округе Колумбия. На любое взыскание должно быть получено разрешение от окружного суда, в зависимости от каждого конкретного случая. При этом Стати должны доказать, что определенный актив не подпадает под одно из исключений, отраженных в Законе США о суверенном иммунитете иностранных государств.