Коалиция бурной деятельности. У США есть шанс уйти из Сирии с выгодой для себя, - А.Храмчихин

19:26 16.11.2018 Возможность нападения НАТО и аравийских монархий на Сирию обсуждается с начала гражданской войны в этой стране. Собственно, две такие атаки уже имели место. Но до сих пор все это сильно напоминало фарс.



Гражданская война в Сирии вспыхнула в 2011-м, возможно, по внутренним причинам, но почти сразу силы, борющиеся против Асада, получили мощную поддержку извне. Не исключено, впрочем, что антиправительственные выступления с самого начала были спровоцированы монархиями Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, которые через смену власти в Дамаске собирались решить ряд своих региональных проблем. К противникам Асада немедленно присоединился Запад, который всегда поддерживает "борьбу за свободу" и "свержение тиранов". "Цивилизованный мир" совершенно не волнует, что в результате к власти приходят гораздо худшие тираны, причем на руинах бывших стран и через сотни тысяч жертв. Идеологические догмы важнее реальности. Кроме того, Турция решила за счет Сирии потешить свои амбиции хотя бы по частичному восстановлению Османской империи.



На прямую интервенцию указанная компания не решилась. Во-первых, ВС Сирии обладали значительным потенциалом, поэтому их безнаказанного избиения, как в Ливии, могло не получиться. Во-вторых, сохранялись надежды, что Асада удастся убрать с помощью исламистских группировок, без открытой внешней агрессии. Вероятность интервенции казалась очень высокой в 2013-м по причине применения сирийской армией химического оружия (скорее инсценировки, устроенной "борцами с тиранией"), но из 28 стран НАТО лишь США, Франция и Турция выразили желание воевать, да и то не очень сильное. В итоге тогдашний американский президент Обама упросил Москву уговорить Дамаск ликвидировать химическое оружие, что и было сделано, причем США сами официально это признали.



" Турецкая агрессия против Сирии идет по собственным планам Анкары, без обсуждения их с Вашингтоном и Брюсселем "

С появлением в Сирии российских войск и без того не очень сильное желание "защитников свободы" атаковать эту страну стало еще слабее. Более того, их коалиция распалась на отдельные группировки. Правда, в апреле 2017-го ВМС США, а ровно через год еще и американские ВВС вместе с ВВС Великобритании и ВМС Франции нанесли ракетные удары по целям в Сирии в ответ на, мягко говоря, ничем не доказанное применение правительственной армией того самого химического оружия, которое было уничтожено в 2013-м. Однако атаки эти оказались откровенным фарсом, цена сожженного авиатоплива и использованных ракет была намного выше, чем у пораженных целей. Более того, именно после второго удара (в апреле 2018-го) произошел полный коллапс антиправительственных группировок на юго-западе Сирии. Их главари поняли, что реальной помощи от Запада не будет, после чего либо капитулировали, либо согласились на переезд в Идлиб.



Тем не менее вариант коллективной агрессии против Сирии сохраняется. Правда, из него на данный момент выпала Турция, которая пошла на сделку с Россией. Это еще более ослабляет потенциал антиасадовской коалиции. Хотя на самом деле турецкая агрессия против Дамаска по сути идет с осени 2016 года, но по собственным планам Анкары, без обсуждения их с Вашингтоном и Брюсселем, а иногда и в полном противоречии с намерениями США и НАТО. С другой стороны – ВС США уже находятся на территории Сирии (разумеется, в нарушение всех норм международного права, то есть тоже в роли агрессоров, но для Соединенных Штатов это никогда не было проблемой). Правда, контингенты невелики, состоят в основном из морских пехотинцев и бойцов ССО. Их главная задача – обучение и поддержка так называемых Сирийских демократических сил (СДС, SDF), основу которых составляют курдские формирования. Они контролируют почти всю территорию Сирии к востоку от Евфрата.



СДС принципиально отличаются от других группировок тем, что почти не воевали против сирийской армии, зато очень активно действовали против ее врагов, особенно против "Исламского халифата". СДС вполне готовы вести с Дамаском диалог о передаче контролируемых ими территорий правительственным силам в обмен на автономию для курдов. Переговоры об этом давно идут. Главным препятствием является, разумеется, позиция Вашингтона, который всеми силами мешает курдам договориться с Дамаском.



Теоретически его армия способна справиться с американскими войсками на своей территории из-за ограниченности потенциала последних, но понятно, что за этим последует ответный удар США из-за пределов Сирии, которого ее ВС не выдержат. Помощь, разумеется, может оказать группировка ВС РФ, размещенная на территории этой страны, но это уже прямая война между США и Россией с возможностью неконтролируемой эскалации, завершающим этапом которой станет обмен полномасштабными ядерными ударами.



Теоретически американские ВС даже без помощи союзников способны создать группировку и нанести такой удар, который сокрушит не только сирийские ВС, но и российские силы в этой стране, для чего понадобится более тысячи КРМБ и КРВБ. Однако и это будет прямой войной с Россией с той же "веселой" перспективой взаимного гарантированного уничтожения. Очевидно, именно поэтому США и их союзники до сих пор наносили удары, являющиеся фарсом, создающие очень много шума, но не причиняющие реального ущерба. Не исключено, что последуют новые акции того же рода. Впрочем, получение Сирией ЗРС С-300ПМ создает серьезные проблемы даже для подобной "имитации бурной деятельности".



Крайне сложно сказать, как долго будут оставаться в Сирии американские войска. Нет особых сомнений, что Трамп совершенно не собирается свергать Асада, поскольку это возможно опять же только через конфликт с Россией: Москва не для того вложила в Сирию столько сил и средств, чтобы проиграть ("Война в третьем мире"). Но нынешний американский президент постарается извлечь из этого пребывания максимум выгоды для США (причем совершенно необязательно связанных с Сирией). И фарсовые ракетные удары – один из элементов торговли Трампа своими позициями в данном регионе, а отнюдь не наказание за применение мифического химического оружия.



Не исключен вариант вывода американских войск из Сирии с заменой их на войска европейские (очевидно – англо-французские) и аравийские. Это принципиально изменило бы ситуацию, поскольку при острой необходимости Москва, Дамаск и Тегеран могли бы решиться на прямую войну с этой компанией. Истинная цена саудовской армии уже продемонстрирована в Йемене. Британцы и французы на самом деле ничем не лучше, воевать против равного противника они неспособны, про применение ими ядерного оружия не может быть и речи. Любыми другими европейцами и аравийцами можно просто пренебречь. Турция в защите курдов заведомо участвовать не будет.



Таким образом, война между Сирией и ее союзниками – с одной стороны и коалицией "защитников свободы" – с другой возможна в самых разных вариантах. Самым благоприятным из них стал бы договор между Дамаском и СДС, после чего курды попросят своих "союзников" добровольно покинуть территорию Сирии. И те не смогут отказать.



Александр Храмчихин,

заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в выпуске № 44 (757) за 13 ноября 2018 Источник - ВПК

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