Точечная дружба. Пытаясь навредить Ирану, США балансируют между турками и курдами, - Е.Сатановский

19:27 16.11.2018 Соединенные Штаты присутствуют в Сирии вопреки неоднократным заявлениям официального Дамаска о том, что власти этой страны их туда не приглашали и приглашать не собираются. Причины выдвигаются разные, но главным является убежденность стран НАТО, в первую очередь США, что они могут вести военные действия по всему земному шару, не обращая внимания на правящие в тех или иных странах режимы.



Свержение Асада более не стоит на повестке дня как достижимая задача, однако выводить воинский контингент из Сирии американцы не готовы.



Администрация США ставит перед собой в Сирии три приоритетные задачи. Об этом заявил 8 ноября на конференции в вашингтонском Институте Ближнего Востока (не имеющем никакой связи с одноименной организацией, возглавляемой автором настоящей статьи, за исключением самого предмета исследований) заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. "В Сирии у нас три ключевых приоритета. Это устойчивый разгром "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), который требует не только победы на поле боя, но и стабилизации, чтобы ИГ не могло вернуться. Затем – военное присутствие Ирана и его ставленников, что является существенным фактором нестабильности и конфликта в Сирии и регионе. Кроме того, мы хотим, чтобы в Сирии прогрессировал политический процесс, так как без него страна не добьется стабильности, безопасности и процветания, – сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства. – Сирии, конечно, придется положить конец поддержке терроризма и проверяемым образом уничтожить свои арсеналы оружия массового поражения и программы или сдать их. Это имеет важнейшее значение для создания условий безопасного возвращения беженцев и вынужденных переселенцев". При этом Хейл отметил, что США не собираются предпринимать попытки в одиночку стабилизировать Ближний Восток и обеспечивать безопасность в регионе. Так что Вашингтон не планирует выходить из Сирии и Ирака, имея в виду прежде всего не борьбу с ИГ, а сохранение весомого противовеса российскому и иранскому влиянию, это важно для США с точки зрения сохранения геополитического баланса, отказаться от поддержания которого они не могут и не хотят. Иллюзии отечественных экспертов по этому поводу неуместны и ни на чем не основаны, кроме избыточного оптимизма.



Переходящее нефтяное знамя

Наступление подконтрольных США "Сил демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курды, в Заевфратье призвано не разгромить отряды ИГ (в составе этой группировки остались в основном иракские и сирийские сунниты, которые большей частью базируются в местах их традиционного проживания), а создать по Евфрату "санитарный буфер" для сдерживания возможной экспансии сирийских правительственных сил и их союзников в основной нефтеносный район в Дейр эз-Зоре. Это не без труда удается. Пока что СДС вернули под свой контроль захваченные террористами районы на восточном берегу Евфрата.



" Для администрации Трампа вопрос об Иране в Сирии более важен, чем судьба президента Асада "

Как сообщила 7 ноября газета "Дейли стар", в ходе проведенной операции были ликвидированы свыше 60 боевиков ИГ. Ранее их отряды воспользовались песчаной бурей для внезапного нападения на позиции СДС. ВВС коалиции во главе с США, которые оказывают поддержку курдам с воздуха, не смогли прийти на помощь. В результате отряды СДС потеряли контроль над поселками Багоз и Эль-Суса в окрестностях Хаджина (110 км от Дейр эз-Зора), потеряв убитыми 68 человек. По информации газеты, самолеты коалиции возобновили удары по базам ИГ на Евфрате, уничтожив не менее 28 террористов. Сторонники ИГ были отброшены от нефтяного месторождения Эт-Танак, расположенного к северу от Хаджина.



С 11 сентября, когда началась операция СДС против форпостов ИГ в провинции Дейр эз-Зор на Евфрате, были уничтожены 496 террористов. Потери СДС составили 270 бойцов. По оценке военных экспертов, Хаджин обороняют сейчас порядка четырех тысяч боевиков ИГ. При этом речь не идет о продвижении СДС к Хаджину. Курдам при поддержке авиации США удалось пока только вернуть то, что они оставили неделю назад. Основные бои за нефтеносные месторождения Дейр эз-Зора с местными суннитскими ополчениями впереди. Причем для того, чтобы решить эту задачу, американцам пришлось пойти на существенные уступки Анкаре.



Наступление на Хаджин было сорвано не только из-за песчаной бури. СДС приостановила наступление против боевиков на севере Сирии в связи с артиллерийским обстрелом Турцией курдского анклава Кобани на севере страны. Об этом сообщило 2 ноября Центральное командование (СЕНТКОМ) американских ВС, в зону ответственности которого входят Ближний Восток и Северная Африка. В СЕНТКОМ назвали СДС важным партнером возглавляемой США международной антитеррористической коалиции. Анкара со своей стороны считает террористической организацией, связанной с запрещенной властями Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), отряды "Сил народной самообороны", составляющие костяк арабо-курдских формирований СДС.



Турция опасается, что они могут взять под контроль многокилометровую зону на границе двух государств. В итоге Вашингтону пришлось ускорить создание совместных с Анкарой мониторинговых групп в Манбидже, практическое использование которых Пентагон саботировал. Это потребовало срочного вмешательства американских военных. Реджеп Тайип Эрдоган провел 1 ноября телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Об этом сообщил источник в канцелярии турецкого лидера.



2 ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Они обсудили вопросы военного сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном, обменялись мнениями по ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом. Произошло это сразу после массового бегства курдов с восточного берега Евфрата и ознаменовало собой начало совместного патрулирования в Манбидже, о чем сообщила пресс-служба СЕНТКОМ. Маршрут патрульных миссий проходит через предместья вдоль реки Саджу. Манбидж расположен на полпути между Алеппо и турецкой границей. К югу от него стоят сирийские правительственные войска.



Турция приветствует решение США назначить вознаграждение за помощь в поимке трех высокопоставленных членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в распространенном 7 ноября заявлении МИДа страны. Накануне посольство США в Турции распространило сообщение, в котором говорилось, что Штаты объявили награду (от 3 до 5 млн долл.) за информацию о местонахождении высокопоставленных членов РПК, признанной в Турции террористической организацией. Этот шаг – формальность. Никто полевых командиров искать не будет, тем более что они находятся на горных базах в иракском Киндиле, откуда боевиков РПК никто никогда не выдавал. Госдепартамент США признал РПК террористической организацией еще в 1997 году. Однако Вашингтон продолжает активно поддерживать курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) и "Силы народной самообороны" (СНС).



Анкара не раз заявляла, что США совершают ошибку, поставляя вооружение отрядам сирийских курдов. Дескать, оно может быть направлено против Турции. И это правда: оно обязательно будет использовано, если турки попробуют перейти к экспансии на севере Сирии, а не удовлетворятся эпизодическим (раз в десять дней) совместным с американцами патрулированием в Манбидже.



Относительно сигнала Вашингтона Анкаре насчет предупреждения ее от дальнейших попыток влиять на ситуацию, угрожая вторжением в курдские анклавы на севере Сирии, Эрдоган рассчитывает, что Трамп прекратит совместное патрулирование в Сирии курдских бойцов и американских военнослужащих. Об этом сообщил 6 ноябртелеканал Эн-ти-ви. В начале ноября стало известно, что курдские бойцы из СДС создали совместные патрули с американскими военными, чтобы осуществлять контроль пограничного с Турцией района Кобани на севере Сирии. По данным агентства "Фират", совместное патрулирование с военнослужащими международной коалиции под эгидой США началось и в Телль-Абъяде на севере провинции Ракка. Патрули перемещаются на бронетехнике между населенными пунктами.



Эксперты полагают, что у турок ничего не получится и Трамп ничего исправлять не будет. Иных способов успокоить курдов у американцев нет, а срывать свое наступление и создание санитарного кордона по Евфрату они в угоду кому бы то ни было не станут. Одновременно Пентагон закрывает туркам возможность воздействовать на ситуацию военным путем и откровенно выражает недовольство их шантажом. Американцам в значительной мере удалось купировать неприятную ситуацию, связанную с оттоком курдов из зоны боевых действий. Но это меры исключительно временные и работать бесконечно не будут.



Тактика наступания на грабли

Перед Вашингтоном стоит нерешаемая задача. В Сирии он должен сохранить опору на курдов. В среднесрочной перспективе альтернативы им у американцев нет. Попытки заигрывать с суннитскими вождями и создать базу поддержки на севере Сирии, перебрасывая туда арабские отряды из лагеря "Эр-Рубкан", себя не оправдали. Американцы, проводя наступление на восточном берегу Евфрата, это неформально признают, но стараются разгромить военную базу местных суннитских племенных милиций. То есть хотят применить в Сирии ту же тактику, которую безуспешно пытаются использовать в Афганистане и Йемене.



" Госдепартамент потерял ту страноведческую кадровую базу, которую имел когда-то "

Суть проста: нанесение поражения нелояльным США силам, чтобы те пошли на переговоры на их условиях. В Йемене и Афганистане эта тактика провалилась. Есть все основания полагать, что так же будет и в Сирии. В основе этого традиционная неприязнь арабов к курдам и борьба за нефтяные поля в Дейр эз-Зоре. Даже если США и СДС завершат разгром ИГ на восточном берегу Евфрата, это не смягчит и не исправит описанную ситуацию.



Курды действуют и стоят гарнизонами на чужой, враждебной им территории. По этой причине они так оперативно ушли оттуда неделю назад. Но местным суннитским органам самоуправления американцы не верят, а без этого говорить о такой стабилизации, чтобы ИГ не могла вернуться, невозможно. Результат будет, только если местные сунниты имеют широкую социально-экономическую автономию и сами управляют своими нефтяными полями. Пока до этого далеко, и американцы продолжают делать основную ставку на курдов.



То есть американская модель ненадежна изначально. Но без создания на севере Сирии самодостаточного суннитского и курдского самоуправления у США нет действенной и эффективной опоры для решения второй и третьей задач в Сирии, которые они ставят перед собой. Это вытеснение Ирана, минимизация роли шиитских и лояльных им милиций и организация политического ухода Башара Асада после проведения всеобщих выборов с участием всех суннитских беженцев внутри и вне Сирии. Трудновыполнимый план, хотя и простой, как и большинство комбинаций американского Госдепартамента, потерявшего ту страноведческую кадровую базу, которую он имел когда-то.



В Вашингтоне это прекрасно понимают. Именно поэтому стараются сохранить Идлиб как вооруженный противовес Дамаску. США эту провинцию не контролируют, и там сконцентрированы враждебные им силы, но главное – сохранение свободной от контроля Дамаска суннитской зоны. Именно по этой причине Вашингтон приветствовал замораживание ситуации в Идлибе.



Власти США поддерживают итоги прошедшего в Стамбуле саммита России, Германии, Франции и Турции по Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино. "Мы продолжим консультироваться с теми, кто присутствовал на этой встрече", – сказал он, отметив, что США приветствуют результаты, достигнутые на саммите. "Мы активно консультировались с представителями всех четырех сторон перед началом", – заявил Палладино. Это само по себе говорит, что в долгосрочной перспективе замораживание ситуации в Идлибе интересам Москвы и Тегерана не отвечает.



Палладино подчеркнул, что власти США поощряют идею создания в Сирии конституционного комитета, а также договоренности между Россией и Турцией о демилитаризованной зоне в провинции Идлиб. Прозрачный намек на новую конституцию и уход в результате ее принятия Асада с поста президента Сирии, с чем связаны главные надежды США и их союзников на вытеснение Москвы и Тегерана из Сирии "мирным путем". После чего о российских базах в Сирии можно будет забыть надолго, если не навсегда. Это в полной мере соответствует интересам не только США и их европейских союзников, но и Турции. А в стратегической перспективе и Украины, надеющейся решить так или иначе вопрос возвращения в ее состав Крыма, для чего уход России из Восточного Средиземноморья может стать обнадеживающим фактором.



Асад на втором плане

Всеми этими соображениями и была продиктована готовность Франции и ФРГ провести прямой диалог с Россией и Турцией. Поскольку уход России из Сирии в результате военного поражения или экономического коллапса страны нереален, страны западного блока начали очередной раунд дипломатической игры. Она неизменно приносила им успех в отношениях с Москвой. Далеко не факт, что традиционная отечественная дипломатия так же готова к действиям в новых условиях, как дипломатия военная, доказавшая эффективность в Астане. Однако надежды на это пока есть.



Четырехсторонний саммит, прошедший 27 октября в Стамбуле, был посвящен поиску путей урегулирования длящегося семь лет конфликта в Сирии. Как пишет израильская газета "Гаарец", "основной сложностью является отсутствие общего мнения в отношении будущего президента Сирии Башара Асада, который пользуется поддержкой России и Ирана и восстановил контроль практически над всей территорией, захваченной боевиками в ходе войны, унесшей жизни более 400 тысяч человек". Она отмечает с характерной для этого издания непосредственностью: "Западные страны осуждают Асада за то, что они называют неизбирательным применением силы в отношении гражданских лиц, а Турция поддерживает повстанцев, которые пытаются отстранить его от власти". Что иллюстрирует бесперспективность диалога Москвы с Западом о конституционных реформах и выборах в Сирии.



В отличие от США иранцы находятся в Сирии по приглашению правительства, хотя их интересы связаны в первую очередь с противостоянием с Израилем, что создает узел напряженности между этими государствами, Ливаном и Россией, пытающейся предотвратить столкновение между Тегераном и Иерусалимом. Для администрации Трампа вопрос об Иране для позиционирования США в Сирии куда важнее, чем судьба президента Асада. В связи с чем особое внимание Вашингтон уделяет всему, что связывает Тегеран и ливанскую "Хезболлу".



Иран наращивает поставки ей оборудования для производства высокоточных ракет, считает американская разведка. С таким утверждением выступил телеканал "Фокс ньюс". По его данным, иранский грузовой самолет с компонентами системы GPS (авиакомпания Qeshm Fars Air, рейс QFZ-9950) в конце октября пролетел по маршруту Тегеран – Дамаск – Бейрут – Доха – Тегеран). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в речи на Генассамблее ООН утверждал, что при содействии Ирана "Хезболла" создает в районе международного аэропорта Бейрута, на стадионе Ахед и в пригороде Узай предприятия по усовершенствованию ракет типа "земля-земля".



Иранские ракеты (и компоненты для их сборки на двух уже функционирующих заводах в долине Бекаа) на самом деле не хранятся в районе аэропорта, а сразу переправляются на базы шиитов в южном Ливане. По словам лидера организации Хасана Насраллы, попытки Израиля воспрепятствовать получению отрядами "Хезболлы" высокоточного оружия из Ирана оказались напрасными. Он указал, что бойцы, сражающиеся в Сирии на стороне правительственной армии, располагают высокоточным ракетным оружием.



Отметим, что Израиль не совершает авианалетов на базы ливанских шиитов и не уничтожает их арсеналы, в том числе ракетные. Его ВВС ограничиваются разведывательными полетами. По данным спецслужб США, для перебросок вооружения в Ливан иранцы используют авиакомпанию Mahan Air. В начале ноября в Вашингтоне принято решение о том, что Министерство внутренней безопасности и Департамент транспорта США под руководством директора Национальной разведки США (DNI) Дэна Коутса начнут отслеживать самолеты, принадлежащие ей, по всему миру.



Американская разведка утверждает, что Mahan Air связана с подразделением иранского КСИР "Аль-Кудс" в операциях в Сирии, Ираке и Ливане. Она входит в число иранских компаний, попавших под санкции Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (ОФАК). Соединенные Штаты будут рекомендовать дополнительные меры безопасности в международных аэропортах, которые принимают и отправляют ее самолеты, включая Лондон и Париж.



Статья основана на материалах эксперта ИБВ Ю. Щегловина.



Евгений Сатановский,

президент Института Ближнего Востока

Опубликовано в выпуске № 44 (757) за 13 ноября 2018 Источник - ВПК

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