Надежда "простой Америки". Призрак коммунизма над Потомаком, - С.Кожемякин

20:16 16.11.2018 Надежда "простой Америки"



Главным врагом США снова объявлен социализм. Власти открыто призывают к борьбе с "красной угрозой". За этим стоит страх капиталистических элит перед потерей владычества, которое уже привело к глубочайшему неравенству и нищете миллионов американцев.



Призрак коммунизма над Потомаком



Миллионы американцев пришли на прошлой неделе на избирательные участки. 6 ноября в стране проводились выборы в конгресс: палаты представителей (полностью) и сената (треть состава), глав 39 штатов и территорий, а также депутатов местных законодательных собраний. Все эти кампании стали своеобразным вотумом доверия политике президента. На первый взгляд, Белому дому удалось избежать разгрома: сенат остался за республиканцами, ими будут по-прежнему контролироваться ключевые штаты - например, Техас и Флорида. Но в целом картина для власти складывается безрадостная.



Впервые за восемь лет демократы получили большинство в палате представителей, им достались семь прежде "республиканских" штатов. Такие результаты обострят и без того глубокие противоречия. Дональд Трамп столкнется с почти непреодолимым барьером на пути реализации своих инициатив - налоговой, иммиграционной и медицинской реформ, сложнее будет добиваться принятия бюджета. Также демократы обещают возобновить расследования, в том числе касающиеся российского вмешательства в выборы 2016 года.



В ответ Трамп может ужесточить воинственную риторику. Лишенный возможности эффективно играть на внутриполитическом поле, он до предела задействует международную повестку, что может привести к еще большему давлению на Китай, Иран, Россию и левые правительства Латинской Америки.



Характерной особенностью выборов стало то, что на них впервые за несколько десятилетий активно эксплуатировалась тема социализма. Вокруг нее была построена вся пропагандистская кампания республиканцев, причем первую скрипку здесь играл сам Трамп. Менее чем за месяц до голосования в газете "Ю-Эс-Эй тудей" вышла статья за его подписью. "Правда заключается в том, что центристской Демократической партии больше не существует. Новые демократы - радикальные социалисты, которые хотят перестроить американскую экономику по образцу Венесуэлы. Если они получат контроль над конгрессом, мы окажемся на опасно близком расстоянии от социализма", - стращал Трамп.



Главный признак опасности - выдвигаемая рядом демократов идея всеобщего медицинского страхования. По утверждению президента, она "уничтожит благосостояние Америки", поскольку, среди прочего, пострадает финансирование обороны. В другом выступлении Трамп назвал оппонентов "злобной бандой леваков", которым недопустимо давать власть, как нельзя давать спички поджигателю.



В том же духе выдержан 72-страничный доклад совета экономических консультантов Белого дома, увидевший свет в конце октября. Используя в качестве пугала образы Венесуэлы, СССР и Китая времен Мао Цзэдуна, пересказывая антикоммунистические мифы о "сотнях миллионов жертв", авторы обрушиваются на осторожные - чисто социал-демократические по своему содержанию - предложения наподобие все той же реформы здравоохранения. Оказывается, базовая медико-санитарная помощь для всех граждан "противоречит идеям капитализма" и разорит страну, выкачав из карманов граждан 32 триллиона долларов за 10 лет. Эти явно взятые с потолка расчеты завершаются пафосной тирадой: "Совпав с 200-летием со дня рождения Маркса, социализм возвращается в американский политический дискурс. Предложения самопровозглашенных социалистов получают поддержку в конгрессе и среди большинства электората. Социализм снова создает экзистенциальную угрозу".



Агрессивный антикоммунизм вернулся и в дипломатический лексикон. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа "треугольником террора" и "отвратительным рассадником коммунизма". "Именно следование курсу социалистической политики привело к тому, что народы страдают от нищеты", - заявил он и анонсировал новые жесткие санкции. Очередной выпад сделал его шеф. "Коммунизм и стремление к нему всегда будут оказывать разрушительное воздействие на человеческий дух и процветание человечества", - сказал Трамп в Национальный день памяти жертв коммунизма, который, начиная с прошлого года, отмечается в США 7 ноября.



Непарадная сторона США



С чем же связана реанимация антикоммунистической идеологии, причем в самом диком и примитивном исполнении? Первое, что приходит на ум, - внутриполитическая борьба с демократами. Навешивание ярлыков давно стало ее обыденностью. Вспомним, как Обаму называли марксистом даже за робкие и непоследовательные попытки направить часть корпоративных прибылей на социальные нужды.



Однако теперь капитал, видимо, всерьез опасается "красной угрозы". Опубликованный в августе опрос Института Гэллапа представил шокирующие для американской элиты данные. Доля избирателей Демократической партии, положительно относящихся к капитализму, за два года снизилась с 56 до 47 процентов, зато в симпатиях к социализму признаются больше половины. Среди республиканского электората расклад иной, но с учетом его консервативности результат все равно удивительный: 70 процентов выступают за капиталистическую систему и 16 - за социалистическую. Сильнее всего левые взгляды укоренены среди молодых американцев. Институт политики Гарвардского университета установил, что 39 процентов граждан в возрасте 18-29 лет поддерживают социалистические идеи, а степень поддержки отдельных инициатив, например бесплатного образования, доступной медицины или гарантированного трудоустройства, достигает 67 процентов. Схожую картину рисует опрос британской социологической службы YouGov: лишь 42 процента молодых американцев хотят жить при капитализме, 44 процента выбирают социализм, а 7 процентов - коммунизм.



Значение этого сдвига трудно оценить, если не помнить, что левые идеи в США всегда подвергались сильнейшей травле. Как пишет одно издание, антикоммунизм выполнял здесь роль государственной религии. Вплоть до настоящего времени в ряде штатов продолжает действовать запрет на занятие коммунистами государственных должностей, а депутаты местных заксобраний, принося присягу, клянутся, что не состоят в коммунистических организациях.



К началу нового тысячелетия левые движения пребывали в маргинальном состоянии. Толчком к переменам стал разразившийся в 2008 году кризис. Он обострил давно накапливавшиеся проблемы: углубление неравенства, размывание среднего класса и полное подчинение политики интересам крупного капитала. Согласно подсчетам группы экономистов под руководством Тома Пикетти, состояние богатейших 10 процентов американцев за двадцать лет увеличилось вдвое, в то время как беднейшая половина населения зарабатывает даже меньше, чем в 1970-х. При этом "золотой" один процент граждан 40 лет назад располагал 8 процентами общих доходов, а сегодня его "кусок" увеличился до 22 процентов. Доля бедной половины населения за то же время сократилась с 20 до 13 процентов.



Еще выразительнее данные Института экономической политики (Вашингтон): в Нью-Йорке средний годовой доход верхнего одного процента жителей (2,4 млн долл.) в 39 раз выше среднего дохода оставшихся 99 процентов (61 тыс. долл.), а в Майами разница 55-кратная! Доход директора крупного предприятия сегодня в 270 раз превышает зарплату рядового сотрудника, хотя в 1965 году этот показатель составлял 20:1. Все больше американцев лишены доступа к базовым благам: образованию, здравоохранению, жилью. 42 миллиона человек являются участниками программы государственной продовольственной помощи.



С приходом Трампа положение не улучшилось. Новая администрация приступила к ликвидации даже тех куцых социальных программ, что сохранились за последние десятилетия. Так, 4 миллиона человек уже потеряли медстраховку. При этом Белый дом не устает хвалиться достижениями, ставя себе в заслугу рост ВВП и сокращение безработицы. О том, что одновременно резко увеличилось число временных контрактов, а работники теряют право на оплачиваемые больничные, минимальную зарплату и т.п., власти умалчивают. "Заявления об успехах связаны с общими данными. Но обычные люди живут в условиях личной экономики, связанной с доступом к необходимым благам. Если посмотреть на уровень жизни простого населения, он стремительно падает", - указывает издание "Ньюсуик". Характерный штрих: после победы Трампа возобновился рост числа бездомных, а в Лос-Анджелесе, где на улице живут 53 тысячи человек, отмечена вспышка… сыпного тифа. Уже известно о 64 заболевших недугом, знакомом нам из истории Гражданской войны.



Свежий ветер слева



Ответом стал рост левых настроений, что проявилось в движении "Оккупируй Уолл-стрит", а затем в феноменальном успехе Берни Сандерса на предварительных выборах Демократической партии. Еще один признак - увеличение численности левых организаций. Крупнейшей из них сегодня является движение "Демократические социалисты Америки" (ДСА). Основанное в 1982 году активистами, не согласными с правым дрейфом Социалистической партии, оно долгое время объединяло не более 5-6 тысяч человек. За два последних года число активистов ДСА выросло до 52 тысяч, а их средний возраст снизился с 68 до 33 лет.



В программных документах движения отмечается, что оно "отвергает экономический порядок, основанный на частной прибыли, отчужденном труде, расовой и гендерной дискриминации и разрушении окружающей среды". "В самой богатой стране мира миллионы людей живут в отчаянном положении. Это уродливое лицо капитализма, - говорит национальный директор ДСА Мария Сварт. - Власти дают огромные налоговые льготы богатым и сокращают расходы на соц-обеспечение. Мы должны заставить политиков служить интересам народа, а не их богатых покровителей". "Наша цель - построить общество, в котором каждый имеет право на питание, здравоохранение, жилье, образование и хорошо оплачиваемую работу. Только так люди смогут быть по-настоящему свободными", - добавляет один из лидеров движения Нил Мейер.



В числе требований, входящих в "программу-минимум", - повышение в два раза (до 15 долл.) минимальной почасовой оплаты труда и распространение программы медицинского страхования "Медикэр" на все население. Популярность этих идей привела к тому, что их берут на вооружение политики федерального уровня. Каких-то пять лет назад Берни Сандерс был единственным отстаивающим их конгрессменом, а сегодня свыше семидесяти его коллег поддерживают проект "Медикэр" для всех".



Запрос на более справедливую политику проявился в успехе кандидатов от ДСА. По причине того, что в США фактически действует двухпартийная система, а для других организаций существует масса барьеров, они выдвигаются от Демократической партии. Сенсацией стала победа на выборах в палату представителей 29-летней социалистки Александрии Окасио-Кортес. В ходе праймериз она обошла влиятельного демократа Джо Кроули, отработавшего десять двухлетних сроков, а 6 ноября легко (с результатом 74 процента) разгромила соперника-республиканца. Своей целью молодой политик называет "борьбу за интересы рабочего класса". "Ни один человек не должен жить в нищете. Когда человек работает 60-80 часов в неделю и не может прокормить семью, это ненормально", - говорит Александрия, построившая предвыборную кампанию на требованиях реформы здравоохранения и внедрения программы доступного жилья. Смелой является ее критика внешней политики США. "Мы называем себя освободителями, но весь мир считает нас захватчиками", - отмечает она.



Еще одним членом палаты представителей от ДСА стала дочь палестинских беженцев Рашида Тлаиб, получившая в штате Мичиган 90 процентов голосов. А число социалистов в законодательных собраниях штатов приблизилось к сотне. Некоторые политики, формально не являясь членами движения, фактически стоят на его платформе. Например, кандидат в губернаторы Флориды Эндрю Гиллум, которому до победы не хватило всего 0,4 процента голосов, или первая конгрессмен - представительница коренного индейского населения Дебра Хааланд.



Положения демосоциалистов далеки от марксизма и скорее следуют программам европейских социал-демократий, но в условиях США это, безусловно, прогрессивное явление. Впервые за много лет левая идея ворвалась в американскую политику, внеся смятение в респектабельные ряды "высшего класса". Сочащиеся бешенством выпады чиновников отражают страх капитала. Нет сомнений, что буржуазия попытается уничтожить попортивших ему кровь "бунтарей". Для этого у нее есть испытанный арсенал - от подкупа и лжи до прямого насилия. Чтобы пройти эти испытания, американским левым предстоит приложить немало усилий, среди которых - создание общенациональной партии, тесно связанной с рабочим движением и отражающей интересы той самой "простой Америки", которую так долго обманывали и предавали политики.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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