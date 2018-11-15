Космическую Нацкомпанию Казахстана возглавил Азамат Батыркожа

|20:16 Надежда "простой Америки". Призрак коммунизма над Потомаком, - С.Кожемякин
19:27 Точечная дружба. Пытаясь навредить Ирану, США балансируют между турками и курдами, - Е.Сатановский
19:26 Коалиция бурной деятельности. У США есть шанс уйти из Сирии с выгодой для себя, - А.Храмчихин
18:13 Вашингтонский суд отказал Казахстану, оспаривающему попытки бизнесмена Стати арестовать активы страны в США
17:23 В Алматы похитили и требовали $0,5 млн выкупа за несовершеннолетнюю дочь бизнесмена
13:26 Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Сооронбая Жээнбекова с 60-летием
09:59 "Хайповая" культура бандерлогов, - Вл.Хомяков
09:55 Демократия в действии. О странностях американских выборов, которые предпочли не замечать, - И.Титов
09:54 Тимур Бекмамбетов: "Об этих болезнях стали говорить"
09:48 Ужас глобалистов. Мы вступили в эпоху новой политики, - Александр Дугин
09:45 В Кыргызстане имамы запрещают играть на национальных инструментах, - "ВечБишкек"
09:43 "Не пойман - не вор...", - С.Жээнбеков (интервью)
09:42 Свободу братишке! В кыргызском Лейлеке опять митингуют "илмияновцы"
09:41 Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов
09:36 Оправдались ли надежды казахстанцев, связанные с введением национальной валюты?
09:30 Секс с двумя догами. Как развлекаются арабские шейхи, - "МК"
09:20 Казахам пора избавляться от исторических иллюзий, - Мади Алимов
09:19 Какую конечную цель имеют бесконечные реформы госслужбы в Казахстане? - А.Омирбек
09:17 Убийц Джамаля Хашогги перечислили поименно. Эр-Рияд выдвинул обвинения против 11 подозреваемых, а США ввели санкции против 17
09:15 Асхат Маемиров назначен ректором Казахской национальной академии искусств
09:13 Казахское топливо утекает в Россию. Астана задумалась о запрете экспорта горючего, - "Къ"
09:02 Пекин переходит в наступление. Китай продолжает выдавливать Россию и Индию из их традиционных зон влияния, - А.Храмчихин
09:01 Таджикистан. Зачинщиками тюремного бунта являются члены ТЭО ПИВ
08:54 Газовый рынок становится полем боя для международных корпораций, - И.Петров
08:50 Анкара откажется от С-400 в пользу американских ракет Patriot. Российско-турецкий план перемирия в Идлибе находится на грани срыва
08:46 Сингапурский сговор. Путин всерьез обсуждает с Абэ сдачу Курил, - П.Акопов
|23:38 Чемпион Казахстана по дзюдо Жасулан Абиев убит в очереди за углем в Семее
17:24 Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи
17:01 Украина 2018 - спирали истории, - Р.Устраханов
15:51 Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной, - А.Онтиков
15:47 Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями
15:45 Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:44 На Украине начинается коммунальная катастрофа
15:42 Леопарды ди Каприо. Успеют ли спасти снежных барсов в Киргизии
15:40 Готовность №1. Что происходит на Рогунской ГЭС прямо сейчас
15:38 Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?
15:33 "Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
14:11 Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07 "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49 Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48 Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44 Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14 Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59 Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58 Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55 Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51 Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45 Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31 Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
|Космическую Нацкомпанию Казахстана возглавил Азамат Батыркожа
00:32 17.11.2018
Азамат Батыркожа назначен председателем правления НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Решением Совета директоров Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары".
Азамат Батырқожа родился в 1972 г. в Кокчетавской области.
В 1993 г. окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск им. Крылова Н. И., в 2005 г. - Университет "Туран-Астана".
Трудовую деятельность начал в 1994 г. В различные годы работал в корпоративном секторе, в министерстве транспорта и коммуникаций РК, Национальном банке РК, ОАО "Казахтелеком", ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, министерстве индустрии и новых технологий РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, министерстве образования и науки РК, в фонде устойчивого развития "Самрук-Қазына".
В 2010–2014 гг. - директор группы управления проектом "Коммерциализация технологий" Проект Всемирного банка.
В 2014–2017 гг. - директор департамента технологического и инновационного развития МИР РК.
С 2017 г. и по настоящее время работал директором ТОО "Научно-технический центр "Синергия".