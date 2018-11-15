Космическую Нацкомпанию Казахстана возглавил Азамат Батыркожа

00:32 17.11.2018

Азамат Батыркожа назначен председателем правления НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"



Решением Совета директоров Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Азамат Батырқожа родился в 1972 г. в Кокчетавской области.

В 1993 г. окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск им. Крылова Н. И., в 2005 г. - Университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 1994 г. В различные годы работал в корпоративном секторе, в министерстве транспорта и коммуникаций РК, Национальном банке РК, ОАО "Казахтелеком", ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, министерстве индустрии и новых технологий РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, министерстве образования и науки РК, в фонде устойчивого развития "Самрук-Қазына".

В 2010–2014 гг. - директор группы управления проектом "Коммерциализация технологий" Проект Всемирного банка.

В 2014–2017 гг. - директор департамента технологического и инновационного развития МИР РК.

С 2017 г. и по настоящее время работал директором ТОО "Научно-технический центр "Синергия".