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Пашинян обиделся и требует объяснений от Назарбаева и Лукашенко
00:41 17.11.2018

Пашинян намерен обратиться к Лукашенко и Назарбаеву за объяснениями
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что планирует потребовать объяснений у президентов Белоруссии – Александра Лукашенко и Казахстана - Нурсултана Назарбаева относительно их заявлений по генсеку ОДКБ, сообщает Sputnik.Армения.

Ранее господин Лукашенко обсудил с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым саммит ОДКБ в Астане. Президент Казахстана, в свою очередь, заявил, что Армения хочет оставить при себе пост генсека, однако, по мнению господина Назарбаева, за год новый генсек (если он будет от Армении) не успеет даже объехать все страны.

"Я, несомненно, потребую объяснений от президента Белоруссии и не только. С заявлениями, противоречащими нашим договоренностям, также выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который после заседания, проходящего за закрытыми дверями, заявил о грядущем назначении представителя Белоруссии новым генсеком ОДКБ",- сказал Никол Пашинян.

Он напомнил, что "никто не имеет права выступать с такими заявлениями, потому что в ОДКБ решения принимаются по принципу консенсуса, а мы (армянская сторона) уже заявили о своей позиции по этому вопросу".

По словам и. о. премьер-министра, обсуждения ведутся в дружеской атмосфере и Армения не только сама проявляет уважение к другим странам-членам ОДКБ, но и ждет подобного поведения и от других участников переговоров.

Кандидатура генсека ОДКБ будет определена 6 декабря в Санкт-Петербурге.

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Армения и Белоруссия вынесли ссору из ОДКБ
Их конкуренция за пост генсека организации вышла в публичное поле

Армянский МИД выступил с критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Поводом стала его встреча с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым, в беседе с которым господин Лукашенко выразил сомнение, что Армения, переживающая переходный период, "справится" с руководством организацией. В Ереване назвали это замечание союзника по ОДКБ "некорректным".

Конфликт по поводу назначения генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вышел в публичную плоскость. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге 13 ноября выступила с развернутым и весьма критическим комментарием в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Комментируя недавнюю встречу белорусского лидера с послом Азербайджана, госпожа Нагдалян назвала "некорректным" тот факт, что на ней обсуждалась внутренняя ситуация в альянсе.

"Армения рассматривает ОДКБ как площадку, которая касается вопросов коллективной безопасности шести стран. Внутри организации есть проблемы, которые нужно решать. И что касается этой ситуации, хочу отметить, что это некорректно",- отметила пресс-секретарь МИД Армении (цитата по "Спутник Армения").

По словам Анны Нагдалян, Армения председательствовала в ОДКБ в 2015–2016 годах, и это считается одним из наиболее успешных ее председательств в международных структурах. "Это наилучший ответ обсуждениям по поводу председательства Армении. У Армении есть достаточный ресурс для завершения своего представительства на посту генсека",- заключила госпожа Нагдалян.

Беседа президента Белоруссии с послом Латифом Гандиловым, возмутившая Ереван, состоялась 12 ноября. На ней господин Лукашенко решил рассказать дипломату, представляющему не входящий в ОДКБ и конфликтующий с Арменией Азербайджан, о том, как прошел саммит организации в Астане.

Напомним, лидеры стран "шестерки" пытались 8 ноября в столице Казахстана урегулировать проблему назначения генсека. Своих назначенцев на этот пост лоббируют Минск и Ереван. Но в Астане не удалось поставить точку в кадровом вопросе. Ожидается, что это может быть сделано 6 декабря в Санкт-Петербурге, где запланирован неформальный саммит СНГ.

До сих пор борьба Минска и Еревана за вакантную позицию в публичную плоскость руководством стран ОДКБ не выносилась. Но господин Лукашенко в беседе с азербайджанским дипломатом открыто выразил сомнения в том, что Армения справится с руководством секретариатом ОДКБ. "Вариантов (по кандидатуре генсека ОДКБ.- "Ъ") была масса. И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, а кто-то проиграл",- отметил господин Лукашенко. По его словам, и. о. премьера Армении Никол Пашинян "должен в правительстве разобраться с ситуацией". "Они возглавляют ЕврАзЭС (имелся в виду Евразийский экономический союз - ЕАЭС.- "Ъ"), наш экономический союз, и ОДКБ. Большая нагрузка на страну, которая находится на переходном таком периоде. Справится ли Армения? Если Никол разберется и даст ответ, тогда мы и примем решение",- заключил белорусский лидер.

До недавнего времени секретариатом ОДКБ руководил представитель Армении Юрий Хачатуров. Он был отозван с этой должности Ереваном из-за предъявленных на родине обвинений по делу о разгоне протестов в марте 2008 года - господин Хачатуров тогда командовал ереванским гарнизоном. В связи с этим в ОДКБ возникла дискуссия по поводу того, представитель какой страны должен занять вакантный пост. Армения настаивает на том, что пост должен остаться за ней, поскольку Юрий Хачатуров отработал лишь половину предусмотренного мандатом трехлетнего срока. Ряд других стран, в числе которых Россия, Казахстан и Белоруссия, считают, что должность должна отойти белорусскому представителю.

Кирилл Кривошеев, Владимир Соловьев

"Коммерсантъ" от 13.11.2018, 15:06

Источник - kommersant.ru
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