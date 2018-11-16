Саудовское правосудие считает наследного принца непричастным к убийству Джамаля Хашогги, - Жорж Мальбрюно

09:47 17.11.2018

16 ноября 2018 г.

Жорж Мальбрюно | Le Figaro



В то время как Франция с удовольствием отмечает продвижение этого дела, Турция считает действия Эр-Рияда "недостаточными", поскольку нет ответа на главный вопрос: кто отдал приказ убить журналиста-диссидента? - пишет обозреватель Le Figaro Жорж Мальбрюно.



Хотя над наследным принцем Мухаммедом бен Салманом (MBS) продолжает висеть подозрение, генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мохеб в четверг признал MBS абсолютно непричастным к убийству журналиста-диссидента Джамаля Хашогги, которое произошло в консульстве его страны в Стамбуле, говорится в статье.



Всемогущий принц ничего не знал об этом деле, заявил официальный представитель генпрокуратуры Шалан аш-Шалан, отвечая на вопрос журналиста. И добавил, что привести Хашогги по воле или насильно приказал бывший замглавы саудовской разведки Ахмад аль-Ассири. По словам аш-Шалана, приказ убить Хашогги отдал спешно посланный на место глава команды "переговорщиков" Махер Абдулазиз Мутреб.



Генпрокурор также запросил смертную казнь для пяти непосредственных исполнителей этого убийства, получившего международный резонанс и поставившего Саудовскую Аравию в затруднительное положение. Всего по делу арестован 21 подозреваемый, на сегодняшний день прокурор предъявил обвинения 11 лицам, которые предстанут перед судом, отмечает автор статьи.



Первая реакция Франции на саудовское расследование была положительной: "Объявление о том, что 18 человек, арестованных в рамках саудовского расследования, предстанут перед судом, - это шаг в нужном направлении", - заявила официальный представитель французского МИДа Аньес фон дер Мюль.



Зато Турция сочла "недостаточными" объяснения, предоставленные Эр-Риядом. "Нам сказали, что Хашогги был убит, потому что он противился тому, чтобы его отправили в его страну. Однако на самом деле это убийство, как мы уже говорили, было спланировано заранее", - заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу. "Расчленение тела не было спонтанным. Они заранее привели людей с необходимыми инструментами для того, чтобы это осуществить", - продолжил он, призывая раскрыть "истинных заказчиков".



С помощью заявлений саудовского прокурора Эр-Рияд стремится "продемонстрировать всему миру, что было применено некое подобие правосудия", считает британский ученый и аналитик H.A. Хельлиер из Королевского Объединенного института оборонных исследований в Лондоне. Однако, по его мнению, вопрос, который задают себе все, остается без ответа. "Кто отдал приказ убить Хашогги этим исполнителям? В настоящее время, судя по всему, наследный принц выведен из расследования, невзирая на его множественные связи с этими исполнителями убийства".



Источник: Le Figaro