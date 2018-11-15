Журналистка телеканала "Узбекистон 24" Мирзаева признала наличие цензуры на ТВ

10:40 17.11.2018

Корреспондент канала "Узбекистон 24" Мавжуда Мирзаева признала, что в системе узбекского телевидения есть цензура, и она оказывает сильное влияние на эфир. Об этом и других недостатках телевидения республики журналистка рассказала в интервью интернет-изданию Kun.uz.

По словам Мирзаевой, телевидение работает "по старой системе, и невозможно ничего изменить". По ее словам, подготовленные к выпуску материалы проверяют несколько человек. Порой из-за этих проволочек репортаж теряет свою актуальность. То же самое происходит с утверждением освещаемых в эфире тем. Любой запрос на съемку в обязательном порядке должен получить одобрение цензоров. Во многом из-за этого теряется оперативность в работе.



В качестве примера журналистка рассказала, что планировала снять сюжет о том, как хокимият (администрация) Ташкента выдает разрешительные документы на земельные участки инвесторам. Однако руководство канала потребовало от нее "запрос из хокимията". То есть, ей нужно было связаться с хокимиятом и попросить письмо о приглашении на съемку. Но, отмечает Мирзаева, пока это письмо прошло бы все инстанции цензуры, мероприятие, которое она хотела осветить, давно бы закончилось.



Сотрудница телеканала также рассказала о том, что в эфире "Узбекистон 24" нередко звучит откровенная ложь. "Мы готовим интервью со многими инвесторами, но мы меняем контекст. Например, если инвестор говорит, что "он сталкивается с проблемами, и они решаются", то мы переводим так - "я восхищен проводимыми реформами в Узбекистане". Разве это не ложь? Вы думаете, что люди этого не знают? Люди следят за интернетом и другими ресурсами. Они знают, что мы врем, и насмехаются над каналом", - сказала Мирзаева.



В заключение журналистка высказала сомнение, что после таких признаний ее не уволят с телеканала. Но она готова к такому решению руководства. Мирзаева пояснила, что "ее совесть больше не позволяет врать и работать в старой системе".



Власти Узбекистана традиционно заявляют о важности работы СМИ и необходимости критического отношения журналистов к власти. В 2002 году был подписан указ президента Ислама Каримова, запрещающий любую цензуру в средствах массовой информации. Каримов регулярно делал заявления о том, что пресса - двигатель демократического прогресса. Тем не менее, государство жестко контролировало СМИ и подвергало преследованиям критически настроенных журналистов.



К примеру, в 2010 году сотрудницы телерадиоканала "Ешлар" Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана Саодат Амонова (Омонова) и Малохат Ишонкулова (Эшонкулова) открыто заявили "о засилье цензуры и местничества на государственном телевидении и хищениях со стороны руководства НТРК". Журналистки опубликовали обращение к мировому сообществу, международным организациями и коллегам, в котором выставили ряд требований, в том числе, отменить цензуру, прекратить местничество, социальное неравноправие, экономическое хищение и воровство на телеканале "Ешлар" и в НТРК. Они ратовали за смену руководства телеканала и увольнение заместителя премьер-министра страны Абдуллы Арипова (ныне он занимает должность главы правительства Узбекистана. – прим. "Ферганы"), который, по их словам, является сватом председателя НТРК и прикрывает преступления руководства телерадиокомпании. Вскоре Амонова и Эшонкулова были уволены с телевидения с формулировкой "за прогулы". Пытаясь добиться справедливости и восстановления на работе, журналистки устроили голодовку, но на эту акцию власти не отреагировали.



Новое руководство Узбекистана демонстрирует готовность ослабить контроль над средствами массовой информации. Летом текущего года, поздравляя работников средств массовой информации, президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что власти приветствуют критику со стороны журналистов и считают важным увеличение в стране количества негосударственных СМИ. "Мы приветствуем атмосферу гласности, объективного анализа и критики в публикациях, телерадиопередачах. Средства массовой информации должны не на словах, а на деле стать "четвертой властью". Это – веление времени, требование наших реформ", - подчеркнул президент.