 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Робкий взаимный флирт Китая и России, - Washington Post
10:46 17.11.2018

16 ноября 2018 г.
Джонатан Хиллмен | The Washington Post

В 2017 году Разведывательное управление министерства обороны США заключило: "Москву и Пекин объединяет общая заинтересованность в ослаблении глобального влияния США, и в этом отношении они активно сотрудничают". "Но кумулятивный эффект санкций США, наложенных на Россию, и пошлин США в отношении Китая может непреднамеренно стимулировать ту самую угрозу, которой Вашингтон стремится избежать, - появление антизападного авторитарного партнерства между крупнейшей в мире ядерной державой и второй по величине экономикой мира", - пишет в своей статье в The Washington Post Джонатан Хиллмен, директор проекта Reconnecting Asia в Center for Strategic and International Studies (Вашингтон, округ Колумбия, США).

По мнению автора, эту угрозу для США пока можно предотвратить: "К счастью, у китайско-российского партнерства все еще есть привкус фальши, его поддерживают скорее лидеры в верхах, чем органичное развитие событий на местах". Эксперт поясняет, что Китай намного превосходит Россию по экономическим и демографическим показателям. "Россия, пережившая долгую историю вторжений, не сразу утратит параноидальный страх перед приближением иностранных держав к ее границам", - говорится в статье.

Автор дает практические советы: "Вашингтону следует заострять внимание на рисках, которые несет китайский "Один пояс - один путь" в окрестностях России". Чтобы опровергнуть версию глобализации, которой придерживаются Си и Путин, Вашингтону нужно в сфере внешней торговли "срочно возобновить выдвижение региональных альтернатив вместо ультиматумов в двусторонних отношениях".

В дипломатии, считает автор, Соединенным Штатам пока нет необходимости выбирать между Россией и Китаем: "благоразумнее работать селективно с обеими сторонами, смягчив риторику "либо с нами, либо против нас" и указывая на сферы уже существующего сотрудничества. Прежде чем машинально утверждать следующий пакет санкций, американским политикам следует четко оценить их долгосрочные последствия - например, поощрение развития альтернативных платежных систем, ущерб для доллара и вынужденное сближение конкурентов США".

"Проявляя сдержанность и терпение, США смогут вновь стать естественным клином, вбитым между Россией и Китаем. А, как минимум, не превращаться в мост, который их объединил бы", - заключает автор.

Источник: The Washington Post

Источник - Инопресса
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