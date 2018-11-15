В Узбекистане будут организованы "Президентские школы"

11:32 17.11.2018

Об этом Шавкат Мирзиеев сообщил на проходящей в городе Нукусе встрече.



"Мы поставили перед собой приоритетную задачу вывести нашу страну на новый уровень развития, для чего нам необходимы кадры нового поколения. С целью воспитания таких кадров мы планируем организовать в каждом регионе нашей страны по одной школе нового типа - Президентские школы", сказал Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.



Глава государства предложил начать эту работу с Каракалпакстана, города Нукуса. Собравшиеся горячо поддержали предложение. Президент дал соответствующие поручения ответственным лицам.



Отмечалось, что в следующем году в Каракалпакстане будет построено 7 школ на 2,4 тысячи мест, последовательно будет продолжена работа в системах дошкольного образования и здравоохранения.



Во встрече принимают участие члены Жокаргы Кенеса и Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы городов и районов, руководители секторов. Через видеоконференцсвязь за встречей наблюдают представители широкой общественности городов и районов.