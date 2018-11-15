Заветам суфиев верны. Впервые в Узбекистане состоится туристический фестиваль Накшбандия

12:35 17.11.2018

При содействии Посольства Узбекистана в Малайзии 7-12 ноября 2018 года в Узбекистане состоится "Туристический фестиваль Накшбандия". Его организатором выступает малазийский Всемирный центр суфиев "World Sufi Center".



Основной целью беспрецедентного по форме и масштабу фестиваля является воздание должного заслугам великих узбекских мыслителей в развитии Ислама и мировой цивилизации, а также посещение святых мест, религиозных обрядов и знакомство с другими объектами "Зиерат-туризма" в Узбекистане.



Всемирный центр суфиев подготовил раздаточные брошюры и рекламный ролик мероприятия, а также совместно с узбекской туркомпанией разработал турпакеты, которые реализуются на туристическом рынке Малайзии и других стран.



В мероприятии ожидается участие более 150 последователей суфийского тариката Накшбандия, в том числе более 10 видных улемов, со всего мира, в частности из Малайзии, Индонезии, Турции, Великобритании, Новой Зеландии, Китая, Индии, Австралии, США, ЮАР и других стран.