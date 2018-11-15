Скандально наследившего в Киргизии экс-депутата РосГосДумы Маевского арестовали в Москве

12:48 17.11.2018

Бизнесмена Леонида Маевского арестовали в Москве по обвинению в вымогательстве



Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Государственной думы, бизнесмена Леонида Маевского по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщил "Интерфакс".



По его данным, Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Дело в отношении экс-депутата Государственной думы возбудили 14 ноября, на следующий день его задержали и предъявили обвинение.



Суд по просьбе подзащитного и его адвокатов проходил в закрытом режиме, поскольку "могут быть затронуты интересы безопасности государства".



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Напомним, в Кыргызстане имя Леонида Маевского известно в связи с уголовным делом лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. Заявление бизнесмена о том, что якобы в 2010 году он передал Омурбеку Текебаеву $1 миллион для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, который временное правительство национализировало, стало поводом для обвинения кыргызстанского оппозиционного политика в коррупции.

В итоге лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Мария ОРЛОВА