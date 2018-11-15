Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд

15:16 17.11.2018

Алина Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом! Короткая программа. Женщины. Rostelecom Cup. Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19



Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла первое место по итогам короткой программы в соревнованиях среди женщин-одиночниц на турнире Rostelecom Cup в Москве.



Яркое выступление Алины судьи оценили на 80,78 балла, обновив тем самым мировой рекорд в коротких программах у женщин.



Другие российские фигуристки Софья Самодурова и Полина Цурская завершили первый день соревнований на второй и седьмой позиции соответственно.





