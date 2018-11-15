Кому заяц, экологически чистый? В какие игрушки будут играть таджикские дети

15:29 17.11.2018 На территории свободной экономической зоны "Сугд" в Худжанде - центре Согдийской области Таджикистана - в конце октября был запущен новый завод "Ариана Металл Пласт" по производству игрушек, детских велосипедов, бытовой техники и инвентаря. В церемонии открытия завода принимал участие президент страны Эмомали Рахмон.



В первые же дни после запуска предприятие начало выпускать машинки, ходунки, коляски, велосипеды и другие товары для детей. Администрации завода в дальнейшем планирует расширять ассортимент. В строительство и запуск предприятия было вложено 14 миллионов сомони (примерно $1,5 млн). Восемь современных технологических линий, как ожидается, будут выдавать экологически чистую продукцию на сумму свыше 20 миллионов сомони в год ($2,1 млн).



Предприятие призвано восполнить нехватку качественных и безопасных товаров для детей. Причем, владельцы предприятия намерены обеспечивать своей продукцией не только Таджикистан, но и Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан и другие страны. Первые две партии готовых игрушек уже отправлены в Узбекистан и Российскую Федерацию.



Идея создать предприятие "Ариана Металл Пласт" пришла учредителю компании Мирзо Умарову на таджикско-узбекском бизнес-форуме, проходившем в Ташкенте. Изучив местный рынок и пообщавшись с тамошними бизнесменами, Умаров понял, что продукция такого предприятия будет пользоваться спросом.



– Чтобы наш товар был конкурентоспособным, мы съездили и в другие страны, в том числе в Казахстан, Кыргызстан и Российскую Федерацию. Изучили потребительский рынок, после чего единогласно решили создать завод в свободной экономической зоне "Сугд". Если предприятие находится в этой зоне, это дает ему определенные льготы, которые очень важны на первых порах, – говорит Мирзо Умаров.



Приняв решение, братья Мирзо и Алишер Умаровы уже в декабре прошлого года начали строить свой завод. Выяснилось, что начали они очень вовремя. Как раз, когда строительство было завершено, в июне этого года сгорело первое в стране аналогичное предприятие, работавшее в Истаравшане. Любопытно, что истаравшанский завод тоже принадлежал братьям Умаровым, только построен он был в 2016 году. До того момента Таджикистан импортировал игрушки из двух десятков стран мира, среди которых первое место предсказуемо занимал Китай.



Совестью не запаслись



Импорт некачественных детских игрушек, да и вообще некачественных изделий стал предметом обсуждения на самом высоком уровне в конце прошлого года. Тогда президент Рахмон в своем ежегодном послании к Маджлиси Оли (парламенту Таджикистана) заявил, что обеспечение населения качественной продукцией является основным гарантом здоровья людей и относится к числу важных задач.



"Согласно данным Генеральной прокуратуры, деятельность рабочей группы по проверке качества ввозимой продукции в 196 торговых компаниях показала, что ежегодно в страну ввозится 500-600 тонн различных игрушек из 20 государств, 95% которых по качеству не соответствуют требованиям безопасности и опасны для здоровья детей", - подчеркнул глава государства.



Президент не удержался в протокольных рамках и чуть позже задал весьма эмоциональный вопрос: "Где ваша совесть, уважаемые предприниматели? – поинтересовался Рахмон. – Неужели вы торгуете ею? Мы должны думать о генофонде нации. Что будет с народом Таджикистана, если так будет продолжаться?"



В 2016 году Генеральной прокуратурой Таджикистана на крупных рынках столицы проводилась проверка, которая должна была определить, насколько строго соблюдаются нормы законов "О защите прав потребителей", "О сертификации продукции и услуг", "О стандартизации" и других нормативно-правовых актов, регулирующих качество реализуемых товаров. Как выяснилось в ходе проверки на территории душанбинского рынка "Корвон", многие продавцы детских игрушек не смогли предъявить документы, подтверждающие качество их продукции. Образцы этих игрушек были отправлены на экспертизу в республиканский Центр стандартизации. Там определили, что игрушки не соответствуют стандарту и представляют опасность для здоровья детей. После этого в отношении семи индивидуальных предпринимателей были возбуждены уголовные дела. В ходе рейда, проведенного сотрудниками "Таджикстандарта", было установлено, что многие детские игрушки были ввезены в Таджикистан контрабандным путем. В основном это касалось продукции китайского производства.



Технологии китайские, качество международное



Разумеется, многих таджикистанцев волнует вопрос: будет ли предприятие "Ариана Металл Пласт" выпускать соответствующую госстандартам, экологически чистую и безвредную для здоровья продукцию – при том, что сырье для игрушек завозится из того же Китая.



– Действительно, мы работаем по китайским технологиям. Часть сырья мы также импортируем оттуда. Однако мы импортируем только высококачественное сырье, отвечающее мировым стандартам, – поясняет Мирзо Умаров. – С нашим китайским партнером сотрудничают все ведущие компании мира, в том числе германское предприятие, выпускающее велосипеды под брендом Cube. Хочу отметить, что в настоящее время часть сырья, в том числе и металл, мы импортируем из России. Это сырье имеет сертификат качества Ростехнадзора, что позволяет экспортировать изготовленные из него товары в ту же Российскую Федерацию. В будущем мы намерены вообще отказаться от импорта сырья и изготавливать товары из отечественного экологически чистого сырья.



По словам врача-анестезиолога Толиба Исмаила, к ним в Худжандскую городскую больницу №3 нередко привозят больных с отравлениями неизвестной этиологии.



– Для выяснения причин отравления руководство госпиталя отправляет кровь и другие физиологические жидкости в областной Центр судебно-медицинской экспертизы. Однако далеко не всегда это решает проблему. Бывает, что ответ не приходит либо приходит с большой задержкой. Насколько я знаю, в Согдийской области нет достаточного числа современных лабораторий, чтобы оперативно и точно определить источник и причину отравления. Например, дети вполне могут получить отравление игрушками, в которых содержатся ртуть, фенол и формальдегид. Эти вещества могут оказывать на организм длительное воздействие, и негативный результат проявляется не сразу, а по прошествии определенного времени. В этом смысле было бы хорошо, если бы детские игрушки изготавливались из местного натурального сырья - хлопка, шелка и древесины, как раньше делали их наши предки. Но сейчас об этом почему-то забыли. Ведь помимо того, что такие игрушки имеют национальный колорит, они еще и безопасны, – говорит Толиб Исмаил.



С национальным колоритом безопаснее



Вполне возможно, что в ассортимент выпускаемых заводом "Ариана Металл Пласт" товаров для детей добавятся и модернизированные национальные игрушки, изготовленные из натурального, экологически чистого сырья отечественного производства. Ведь в скором времени на предприятии ожидается запуск швейного цеха.



– У нас есть свой дизайнер, который разрабатывает новые модели игрушек. Однако в особых случаях мы объявляем международный тендер. Также мы тесно сотрудничаем с дизайнерами из России и Китая. Будем готовить еще специалистов - отправлять их на учебу за рубеж, чтобы они осваивали секреты дизайна и применяли их на нашем производстве, придавая игрушкам специфический национальный колорит, – говорит Мирзо Умаров.



В настоящее время на предприятии работают около 80 человек, большинство из них - женщины. Все они прошли соответствующее обучение. С открытием новых цехов здесь дополнительно будет создано более 100 рабочих мест.



Дружелюбные мишки



Согласно официальным данным, в Таджикистане ежегодно появляются на свет 230-250 тысяч детей. Более 60% девятимиллионного населения страны составляет молодежь до 25 лет и около трети - дети до 15 лет. Поэтому спрос на детские игрушки весьма высок и еще долго будет оставаться таковым.



"Игрушки играют важную роль в формировании ребенка как личности. Они являются носителями информации и представлений о внешнем мире в сознании детей. Посредством игрушек дети знакомятся и с животным миром. Благодаря игрушкам они играют и дружат с медведями, зайцами, волками, слонами, лошадьми. Помимо прочего, это дает им возможность воспитываться в духе толерантности, чувствовать, что другой – не значит плохой. Кубики и конструкторы развивают способности детей, пробуждают в них творческое начало. Тем более важно, чтобы примененные в игрушках химические вещества не оказывали негативного влияния на здоровье и психику молодых граждан и генофонд нации в целом", - говорит психолог Марьям Давлатова.



Мы прошли по торговым точкам нескольких городов северного Таджикистана - Худжанда, Бустона, Исфары и Канибадама - и обнаружили в них засилье китайской продукции. Все без исключения велосипеды, машинки, игрушки из пластмассы для малышей изготовлены в Китае. Очень редко можно встретить товары российского происхождения, в основном это развивающие игры для детей более старшего возраста.



По словам хозяина магазина детских игрушек на рынке Панчшанбе в Худжанде Алишера Рустамова, теперь, помимо детских игрушек китайского, российского и узбекского производства, они начали закупать продукцию завода "Ариана Металл Пласт".



– Хотя завод только недавно открылся, эти игрушки уже приобретают популярность. Все ведь знают, что они имеют проходят сертификацию, а значит - более безопасны. Да и мы, продавцы, заинтересованы, чтобы реализуемый нами товар приносил детям пользу и радость, – говорит Алишер Рустамов.



Тилав Расул-заде Источник - Фергана

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