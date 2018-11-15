Бесспорный острова. О чем там переговаривается Путина-сан? - П.Шипилин

15:30 17.11.2018

Бесспорные территории

Курильские острова: развитие и безопасность



Павел Шипилин



Сегодня генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что в случае передачи части российских южных Курильских островов страна будет выступать за то, чтобы эти территории находились под ее суверенитетом. В общем, обещайте что угодно, американские базы появятся потом.



Наше предложение Японии вести переговоры о передаче Южных Курил на основании Совместной декларации 1956 года до известной степени лукаво. Во-первых, потому, что в ратифицированном обеими сторонами документе речь идет только о Хабомаи и Шикотане, а Японии нужны еще и Кунашир и Итуруп. Во-вторых, после заключения в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства, взятые на себя декларацией 1956 года. Советское правительство сочло, что новый военный договор, подписанный правительством Японии, направлен против Советского Союза и Китайской Народной Республики, и передача указанных островов Японии расширила бы территорию, используемую иностранными войсками.



Фактически, прежде чем вести переговоры о Южных Курилах, Япония должна освободить от американского присутствия остров Окинаву и весь архипелаг Рюкю. Понятно, что сделать это невозможно. Но Есихидэ Суга может попробовать, никто не мешает.



Тем не менее, я хочу вернуться к истории появления документа, чтобы полностью прояснить ситуацию. Для начала посмотрим, о каких островах идет речь.



Группа островов Хабомаи на этой карте обозначена как "Другие острова". Это несколько белых пятен между Шикотаном и Хоккайдо.



По всей видимости, компромиссы, изложенные в Совместной декларации 1956 года, появились под впечатлением от корректного поведения японцев в годы Второй мировой войны. Напомню, 13 апреля 1941 года был заключен очень важный для нас советско-японский Пакт о нейтралитете, которого Токио строго придерживался, несмотря на союзнические отношения с гитлеровской Германией. Благодаря этому договору нам не пришлось открывать второй фронт на Дальнем Востоке.



Мы же, наоборот, его нарушили - о денонсации пакта было заявлено 5 апреля 1945 года послу Японии в СССР. Сталин был вынужден так поступить - двумя месяцами раньше на Ялтинской конференции мы письменно пообещали союзникам вступить в войну с Японией не позднее трех месяцев после победы над Германией. Причем, при условии возвращения Советскому Союзу после окончания войны Южного Сахалина и Курильских островов.



Я вполне допускаю, что определенное чувство вины по отношению к японцам у нас в то время присутствовало. Однако началась холодная война, мир стремительно делился на сферы влияния, и Япония попала под диктат США. Американцы вполне сознательно переформулировали все предыдущие договоренности и настроили Токио на конфронтацию с Москвой. В итоге все четыре острова мы теперь считаем своими, несмотря на письменные гарантии вернуть Хабомаи и Шикотан (позже дезавуированные).



Кроме того, изменилась не только политическая обстановка, но и юридические нормы. Согласно ст. 62 Венской конвенции о праве международных договоров, принятой в 1969 году, мы можем ссылаться на коренное изменение обстоятельств, при которых была заключена Совместная декларация 1956 года. Дело в том, что на момент ее заключения и ратификации не существовало международно признанных 200-мильных экономических зон. Поскольку исходной точкой отсчета для них являются побережья Курильских островов, то в случае перехода территорий под юрисдикцию Японии объектом передачи стали бы уже не только острова, но и неотделимые от них прилегающие экономические зоны.



В 1956 году такие царские подарки не подразумевались.



Думаю, именно экономика, а вовсе не безопасность в данном случае является главным аргументом в споре за бесспорные острова. Если бы американцам позарез было нужно присматривать за нашими подводными лодками или разместить свою базу, они бы давно комфортно устроились на японском Хоккайдо. Ни Шикотан, ни Хабомаи ситуацию бы не улучшили.



Другое дело Итуруп и Кунашир. А вот эти острова мы японцам никогда не отдадим.



Впрочем, Шикотан и Хабомаи тоже.



1. В городе Курильске на острове Итуруп открыт новый Дворец культуры и спорта с плавательным бассейном - первым на Курильских островах.



2. В 2014 году новый аэропорт "Итуруп" принял первый самолет. Воздушная гавань расположена в непосредственной близости от Курильска, сел Рейдово и Китовое. К ним проложено асфальтовое шоссе. Аэропорт может принимать самолеты типа Ан-74?200, а в случае чрезвычайных ситуаций - Ан-12.



3. Еще раньше, в 2011 году, в реконструированном аэропорту "Менделеево" на Кунашире совершил посадку первый самолет, выполнивший рейс Южно-Сахалинск - Южно-Курильск. Правда, этот аэропорт скромнее "Итурупа" - он может принимать воздушные суда типа Ан-24 и классом ниже. Зато в любое время суток и при любых погодных условиях, что для этой местности очень важно.



4. В селе Крабозаводское (о.Шикотан) сдана новая больница. Раньше всем жителям острова медицинскую помощь оказывали в стационаре, который был расположен в помещении бывшего детского сада, а также в специальном амбулаторном медицинском пункте. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, принимает больных.



5. Новый Дом культуры в Южно-Курильске (о. Кунашир).



6. На Итурупе открыт новый причал. Раньше сюда заходил только теплоход "Игорь Фархутдинов", "Сахалин-8" стал дополнительным судном, обслуживающим линию Корсаков – Итуруп – Кунашир – Корсаков. До сих пор Итуруп оставался единственным из обитаемых островов, где обработка пассажирских и грузовых судов велась на рейде при помощи несамоходных плашкоутов, их же к причалу доставляли буксирами. Теперь сняты практически все ограничения по доставке на Итуруп грузов в 20 и 40-футовых контейнерах, что очень важно для наращивания темпов строительства.



7. В 2013 году в Южно-Курильске (о.Кунашир) освятили новый каменный православный храм. Настенные росписи и иконы покрыты специальными материалами, чтобы защитить краски от соленого тумана. В 90-е здесь была деревянная церковь, но из-за сырого климата она быстро сгнила. Появление православных крестов на Кунашире вызвало волну протеста у японцев - они бурно негодуют по поводу освоения Россией "спорных территорий".



8. На Итурупе впервые за всю историю его существования появились асфальтированные дороги. Новый микрорайон "Северный" в п. Курильск.



9. Построены три детских сада на островах Шикотан (на 70 мест в селе Малокурильском), Кунашир (на 110 мест в городе Южно-Курильске) и Итуруп (на 55 мест в селе Рейдово). На фото - детский сад на Итурупе.



10. Ну и чтобы у японцев не появлялось нехороших мыслей, южнокурильские острова отлично вооружены. У дислоцированных здесь воинских частей есть мобильные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1", зенитная ракетная система "Тор-М2", проводится замена комплексов "Бук-М1" на новую версию - "Бук-М2". Кроме того, доставлены подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион" с ракетами "Яхонт" и "Бал" с противокорабельными ракетами Х-35. На островах имеются танки и ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник".