Аргентинская подлодка "Сан Хуан" нашлась через год после пропажи

15:50 17.11.2018

Аргентинская подводная лодка "Сан Хуан" (San Juan), переставшая выходить на связь 15 ноября 2017 года, обнаружена. Об этом говорится в сообщении ВМС страны в Twitter.



"Американская компания Ocean Infinity обследовала объект повышенного интереса номер 24 при помощи подводного телеуправляемого аппарата, подтверждено обнаружение субмарины San Juan на глубине 800 метров", - утверждают военные.



Дизель-электрическая субмарина "Сан Хуан" пропала в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега. По последним рапортам, корабль переправлялся из Ушуайи в Мар-дель-Плату. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находились 44 члена экипажа. К поискам субмарины присоединились США, Великобритания, Бразилия, Чили, а также НАСА. Россия отправляла на поисковую операцию океанографическое исследовательское судно "Янтарь" и подводные беспилотники, которые попутно обнаружили затонувшее рыболовецкое судно.



В последнем сообщении с подлодки говорилось, что "приток морской воды через систему вентиляции в аккумуляторную батарею номер три вызвал короткое замыкание, начался пожар. Батареи разряжены. Лодка погружается". 1 декабря Аргентина признала гибель субмарины и моряков.