Выстрелом в спину застрелен депутат Лейлекского кенеша Баткенской области Киргизии Баянов

06:27 18.11.2018

Выстрел в депутата Лейлекского кенеша. Потерпевший скончался



Раненый в Лейлеке Баткенской области депутат местного кенеша скончался. Информацию об этом подтвердил аким района Баймурат Бекмуратов.



По его словам, Кубаныч Баянов скончался сегодня.



"После ранения состояние Кубаныча Баянова было очень тяжелым. Погибшего похоронят сегодня. Преступника еще не нашли", - сказал Баймурат Бекмуратов.



5 ноября неизвестные выстрелили в спину депутату местного кенеша. Инцидент произошел около его дома в селе Арка-2. Стрелявший скрылся. Милиция возбудила уголовное дело.

17 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА