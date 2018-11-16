 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 18.11.2018
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11:59  Узбечкам повысят брачный возраст. 18 мне уже...
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08:58  Пентагон готовит новую атаку на Сирию, - А.Рискин
07:10  Плачет девочка в автомате... Умер советский российский певец Евгений Осин
06:27  Выстрелом в спину застрелен депутат Лейлекского кенеша Баткенской области Киргизии Баянов
Суббота, 17.11.2018
15:50  Аргентинская подлодка "Сан Хуан" нашлась через год после пропажи
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10:40  Журналистка телеканала "Узбекистон 24" Мирзаева признала наличие цензуры на ТВ
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Пятница, 16.11.2018
20:16  Надежда "простой Америки". Призрак коммунизма над Потомаком, - С.Кожемякин
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09:41  Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов
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09:30  Секс с двумя догами. Как развлекаются арабские шейхи, - "МК"
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Выстрелом в спину застрелен депутат Лейлекского кенеша Баткенской области Киргизии Баянов
06:27 18.11.2018

Выстрел в депутата Лейлекского кенеша. Потерпевший скончался

Раненый в Лейлеке Баткенской области депутат местного кенеша скончался. Информацию об этом подтвердил аким района Баймурат Бекмуратов.

По его словам, Кубаныч Баянов скончался сегодня.

"После ранения состояние Кубаныча Баянова было очень тяжелым. Погибшего похоронят сегодня. Преступника еще не нашли", - сказал Баймурат Бекмуратов.

5 ноября неизвестные выстрелили в спину депутату местного кенеша. Инцидент произошел около его дома в селе Арка-2. Стрелявший скрылся. Милиция возбудила уголовное дело.
17 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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