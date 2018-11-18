Плачет девочка в автомате... Умер советский российский певец Евгений Осин

07:10 18.11.2018

Посол 1970-х

Умер певец Евгений Осин



В Москве в возрасте 54 лет умер певец Евгений Осин. Помимо хита "Плачет девушка в автомате" мы обязаны ему возрождением интереса к советским ВИА и утверждением на эстраде эстетики дворовой песни.



Евгений Осин родился в 1964 году в Москве. Его отец был водителем троллейбуса, а вот дядя работал барабанщиком в оркестре Леонида Утесова. Так что ритмы современной музыки так или иначе присутствовали в его жизни с детства. Первый ансамбль в его сознательной жизни появился в 14 лет - он играл в школе на барабанах. В 1980-е Осин активно участвовал в столичной музыкальной жизни именно в качестве ударника, причем к его услугам обращались довольно именитые ансамбли, например "Николай Коперник" и "Альянс". А в 1988 году он получил приглашение от лидера группы "Браво" Евгения Хавтана занять место покинувшей коллектив Жанны Агузаровой. Сотрудничество было недолгим. В истории прославленного коллектива Осин остался как первый исполнитель песен "Добрый вечер, Москва" и "Мне грустно и легко", которые впоследствии стали хитами в исполнении Валерия Сюткина. А главное - Осин почувствовал особый контакт с ретро-эстетикой. Она в итоге и сделала его звездой.



Песня "Плачет девушка в автомате", ставшая главным хитом в репертуаре Евгения Осина, появилась на свет еще до его рождения.

Мелодию на стихотворение Андрея Вознесенского "Плачет девочка в автомате" написал Оскар Фельцман. Ее исполняла Нина Дорда, причем певица и композитор заменили в стихотворении первое слово "мерзнет" на "плачет". В 1970-е в версии ВИА "Веселые ребята" снова было "мерзнет", а сама песня называлась "Первый лед". Нина Дорда и "Веселые ребята" исполняли ее как балладу, оторваться в танце под нее было невозможно. Осин вернул "плачет", "девочку" заменил на "девушку", а "первый лед" стал у него "мертвым". Но главное, что отличало его версию - хулиганские дворовые аккорды гитары.



Популярность Евгения Осина была связана именно с тем, что и в песнях, и в клипах он культивировал образ дворового музыканта 1970-х. В выходных данных хитов Осина 1990-х нередко значилось "городской фольклор". Это были "народные" песни, мало кто мог вспомнить их авторов. Рядом с "Плачет девушка в автомате" на его первом альбоме "70-я широта" (1992) были "Мемуары", памятные по фильму "Афоня", а на следующем альбоме "Работа над ошибками" (1996) появилась ресторанная "Качка" и "Портрет работы Пабло Пикассо" из репертуара тех же "Веселых ребят". Автором "Портрета" значится польский композитор Владислав Шпильман, прототип героя фильма Романа Поланского "Пианист".



Осин интуитивно набрел на золотую жилу - ностальгию по 1970-м, которые, казалось, только что скрылись за горизонтом.

И если в 1980-е в разных музыкальных коллективах он делал много умной музыки, то в 1990-е максимально приблизил твист и рок-н-ролл к отечественному городскому фольклору, который позднее получил название "русский шансон".



Совершенно логично, что именно под его песню "Ялта" танцевал Борис Ельцин в Ростове-на-Дону на своем предвыборном концерте. Фотографии и видеозаписи, сделанные во время выступления президента, стали частью истории. Борис Николаевич с его стопроцентно советскими культурными ориентирами на уровне безусловного рефлекса отреагировал на "Ялту, где растет голубой виноград" - песню, известную в исполнении Савелия Крамарова. При этом реакция выдавала в президенте свободного, пусть немного хмельного, но от этого еще более симпатичного человека нового времени. Он произнес свое обращение, а потом просто пустился в пляс. Ничего похожего с отечественными лидерами до этого не случалось.



Волна ностальгии по советской эстраде в 2000-е сошла на нет. Евгений Осин продолжал гастролировать и записывать новые песни. Но востребован он был именно как ретро-исполнитель. То есть, если в 1990-е его хиты звучали как постмодерн, то в разнообразных ретро-фестивалях 2000-х-2010-х он участвовал как полноценный носитель музыкальной культуры, посол эпохи.



В последние годы песни в исполнении Осина все также активно звучали на ретро-волнах, но на ТВ он появлялся исключительно в роли героя "желтых" ток-шоу. Авторы программ смаковали его чудачества, не забывая напомнить об алкогольной зависимости певца. Убивал его не только зеленый змий, но и банальное одиночество. После развода с женой он страдал от невозможности видеться с дочерью. В мае 2018 года он попал в ДТП, управляя мотоциклом. При этом сообщалось, что певец был трезв и ехал регистрировать транспортное средство. Лечение требовало средств, выступать Осин не мог и в итоге решил продать квартиру.



СМИ рисовали картину бедственного положения музыканта. Тем не менее в сообщениях о смерти артиста источники ссылаются на его концертного директора. То есть директор был - значит, предполагалась и работа. Причиной смерти Евгения Осина стала остановка сердца. Тело певца обнаружила его сестра, когда приехала к нему домой, обеспокоенная долгим молчанием.



Борис Барабанов

"Коммерсантъ" от 18.11.2018,